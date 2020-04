中學生社群平台 Classmade 主要希望發揮人才培育的精神,透過平台上自我探索的工具與生涯檔案得建立來探索個人興趣。

15 到 18 歲的學生正處於對未知未來感到迷惘的年紀,過去一元化的升學體制,限縮了學生探索興趣、自由發展的空間,選擇職業與未來往往與升學考試綁在一起,造成教學制度上的僵化,同時也否定了某些生涯發展的可能。

近年來,政府致力推動高中及大學多元入學方案,除了納入課外活動成果、獎項作為參考依據,希望能藉此協助學生從不同角度發掘自我潛力,但大多數課能內容與量化指標並沒有產生良性的互助,反而更容易扭曲興趣培養的目的。

「我個人的經驗讓我發現,無論在工作還是學習上,熱情真的很重要。」生於香港,爾後因為讀書、工作的關係曾旅居加拿大、美國、日本及台灣的 Classmade 共同創辦人羅傑誼(Charles)表示,三、四年前回到父親所經營的企業擔任管理者後,發現有許多前來應徵的年輕人缺乏求職方向,甚至是在工作期間仍然對自己為何要做這份工作感到困惑,在這種情況下,很多時候更抱持著得過且過的想法,「這想法會使年輕人無法長期發展。」Charles 提到,最終要刺激他創立中學生的社群平台 Classmade 重要推手,其實是親弟弟。

Classmade 共同創辦人羅傑誼(Charles) Classmade

創業的初衷:熱情是推動一切的根本!

「我弟弟跟我年紀差不多,生長在同一個家庭,卻有完全不同的發展。」年少的 Charles 十分樂衷於具有創意的事物,且在成長過程中充分展露對於設計的熱情,這份愛好使他在升學過程中較少遭遇阻礙,即便過去十年香港教育同樣多崇尚「菁英主義」,學生在生活備感壓力與挑戰的情況下,工業化地製造「菁英」、培養特定產業的人才的教育方式禁錮了孩子們的對於職業的想像空間,然而,對於可以相對有想法的青少言而言,他們仍有一定的選擇權可以走向理想的未來。

「因為我非常明白自己對於設計、創意領域深感興趣,所以我一直都知道要念什麼、去哪裡、做什麼。」Charles 提到,有別於自己,弟弟雖然擁有相同資源,但卻對於自身生涯規劃缺少想法,導致無目的性的升學,與港、台許多面臨志願選擇的高中生一樣,在沒有想法的情況下只好胡亂填寫一個科系,誤信學長姐對於 University(由你玩四年)解釋,然後一路讀到碩班、甚至出國留了學回來,卻發現自己在幾年之間仍然搞不清楚未來的方向。

多年前的某一天,Charles 向家人表示自己想要學烹飪,當他提出這個想法的當下,家人除了感到震驚之外也感到難以接受。對於傳統的東方家庭而言,廚師這個行業很容易聯想館子裡的師傅、路邊的攤販等辛苦的形象,在人們的認知裡亦是較難以提升社經地位、發展空間受限的行業,「雖然當時並沒有受到家裡人的支持,但我還是跟我弟一起找了不同的資料,看看有沒有其他可能性。」Charles 憶起往事,提到:「經過一段時間的研究,弟弟最後選擇前往美國舊金山的藍帶學院就讀。」

和弟弟一同在舊金山生活的那幾年,Charles 親眼見證了熱情如何激發一個人學習的動力。舊金山藍帶學院的教學方法為模擬實際餐廳運作的流程,連續兩年的教程內,學生必須於 6 點鐘準時抵達,開始一整天的課程訓練,並於三點左右下課。「學院的規定非常嚴格,每個學期只要遲到三次就會被當掉,原本以為懶散的弟弟沒辦法撐下去,但結果發現我錯了。」Charles 笑著說道,那兩前期間,他每天看著弟弟天還沒亮就出門上課,回到家裡變累癱在沙發上,卻鮮少聽到抱怨。

「他讓我知道,原來一個人真的找到喜歡的事物,那股動力究竟多大。」這項感觸成了 Charles 創立 Classmade 平台的初衷,2018 年 9 月創立至今,平台除了透過線上功能協助中學生找到興趣相投的學伴以外,也提供認識自己、建立生涯規劃檔案的線上工具,除此之外,他們也籌辦線下活動,希望透過實際的接觸時做,打造在學青年一個學校體制外的學習場域,更鼓勵多元興趣的正向發展。

線上線下齊力經營,望協助學生尋找生命的熱情

無法找到興趣相投的科系 擔心未來並害怕與社會有所隔閡

而台灣與香港多半採取錯誤的人才培育方法,致使培育出來的年輕人與市場所需人才之間產生極大落差。有鑑於此,Classmade 希望透過平台養成不同領域的社群、串接到相關科系或是學校來協助學生更早一點的擬定方向,並根據熱情去接觸相關的線上社群與線下活動。

最重要的是,Classmade希望學生可以感受到:我喜歡的事情其實在未來有很大的可能性。

在線上方面,使用者(學生)可透過學生 ID 或是學校信箱登入成為會員,接著透過填答問題來探索人格特質、興趣,並建立個人頁面,兩位創辦人將登入、開始探索建立個人檔案的線上工具稱為「Your passion project」,期待學生藉由自我探索能挖掘潛在的興趣,並促成長遠發展,因為他們相信:「People with passion can change the world for better」。

「簡單的來說,你可以將 Classmade 想像成一個學生版的 Linkedin,學生可以在平台上交友、認識理想的大學以及po文互動。」Charles 解釋,他們認為,世界上沒有任何一個學校符合任何一個學生,Classmade 希望可以提供多元資訊給學生,包括:國內外、體制內及體制外的各種訊息。

在線下,Classmade 也傾力去促成各種各樣的工作坊。「我們有在台北做過饒舌工作坊,大家都知道饒舌並非主流課程,當時我們配合了一個 YouTube 並邀請對饒舌有興趣的學生,給予他們表演和學習的舞台。」Charles 分享,體制內的機構並沒有相關的皮台提供學生挖掘並展示熱情的正規課程,Classmade 在學校之外架設另外一個可能的學習管道,使學生們有更大的動力去探索或是養成興趣,「最重要的是,希望學生可以感受到:我喜歡的事情其實在未來有很大的可能性。」Charles 說。

Classmade 也傾力去促成各種各樣的工作坊,以饒舌工作方為例

與校方合作,打造學校以外的學習場域

在與校方合作方面,Classmade 團隊看準教育機構對於招生有剛性需求,因此計畫透過現有學生主動分享學習感受,拓展學校口碑、增加知名度;藉此,平台上其他的學生使用者亦可發掘更多符合自己需求的學習環境,其商業模式主要分為三種方案:

第一,根據 Classmade 問卷、學生建立檔案而來的 data base,讓學校可以更精準的投放升學資訊給相對應的學生;第二,由校方提供內容,使學生可以進一步了解校內活動、該科系的學習內容等;第三,教師也能擁有教師帳號,透過平台協助學生進行生涯規劃,此方案同時也提供補習班、升學顧問網站進行升學輔導時使用,而未來,Classmade 團隊也希望可以祭出線下方案給予教學者,合作打造更多不同的學習方案給學生。

2019 年,Classmade 開始投入台灣市場,創辦人 Charles 解釋:「由於我有在台灣工作的經驗,因此對於台灣市場有一定的了解,香港教育市場相對之下已經非常有國際觀,許多學生也知道去哪裡找資源、懂得出海留學,但台灣目前這股氛圍正要起來,所以未來會將市場發展的重點放在台灣。」

除了國際化的需求正在興起外,創辦人認為,香港的教育體制相對更加死板,台灣在近年來已經朝向多元教育、多元發展的方向推進,實驗中學、實驗高中也相繼出現,直至目前為止實驗學校已佔教育機構的 25% ,體現台灣教育市場愈加開放,未來更有趨於國際化發展的可能。

現階段, Classmade 作為一個社群平台需要擴大 Data base,透過線上廣告及線下活動吸引更多學生的加入,參與學生數拉升了便能吸引更多學校進入,「不到兩年內,我們累積學生會員數達 2000 多名,我們並不擔心量的問題,因為教育與其他推廣不同,大學注重的是精準與品質,而非量。因此就算我們的會員流量遠遠不敵 Facebook,還是有一定程度的價值。」Charles 提到,目前香港理工大學、香港教育大學都已是付費用戶。

屆時平台上的學生畢業,Classmade 希望能與 104 人力銀行或是 Linkedin 等類似平台合作,完美卸下一個階段的使命,引導學生往下一個階段邁進。

創業快問快答

Q:長遠來看,公司想成為一家何種類型的公司?下一步的目標是什麼?你們如何完成?

我們期待成為學生版本的Linkedln。讓學生認知自我熱情的價值,建立各國的中學生、教育機構與大學端溝通的橋樑,並與國際資源對接,將教育圈彼此之間獨立但又互相影響的資源,用來培育學生的熱情專案,成為良性的教育生態圈。最終,每位學生找到熱情並養成自學的能力。

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

在以學生為導向的專業性社群平台當中,目前並沒有市場領導者。同時,團隊在香港、台灣、菲律賓皆有辦公室,因此在建立國際性的學生社群上與市場資訊有本土團隊沒有的優勢。因而能提供學生獨特的曝光機會,得到來自社會上(例如:國內外的大學、教育機構、企業組織、社會團體)發展熱情所需要的資源,最大可能的擅用每個潛在機會。

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

新創教育團隊的用戶往往還是學生,或是想解決教育體制無法解決的問題,學校也當然是學生最多的地方。但讓學生使用之前,往往需要決策者的把關(制度流程/校長/董事/主任/老師/家長/政府)、或意見領袖,然而公教人員常因為本身業務繁重或只能短期使用,導致推廣的效率上大打折扣。當然我們也遇到很多擁有熱情的老師與教育者,以及學生們發自內心的認同與正向反饋,這讓我們團隊有更大的動力去幫助用戶。

團隊資訊

公司名稱:Taison Digital., co ltd.

成立時間:2018/9/7

產品名稱:專屬於國高中生使用的專業性社群平台 Classmade

上線時間:2019/9/1

團隊人數:29名

