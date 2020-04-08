為了讓民眾有更多領口罩的選擇，第四輪口罩實名制2.0預購，除了可以選四大超商以外，民眾也可選擇到全聯、美廉社領取口罩。

口罩實名制2.0的第四輪預購從8日開跑，在預購頁面上，民眾除了可以選擇四大超商作為領取點以外，現在也加入了全聯福利中心以及美廉社兩大超市，領取口罩變得更加方便。

987家全聯、728家美廉社4月16日起開放領口罩

據了解，目前全聯除了部分仍在改裝以及新開幕的門市外，一共開放987家門市提供領取口罩的服務；美廉社則是全台728家門市皆開放領取。民眾只需憑身分證或上面有身分證字號的駕照、健保卡等證件，以及簡訊裡的取貨序號讓門市人員予以核對，即可領取口罩。

民眾只要憑身分證或上面有身分證字號的駕照、健保卡等證件，以及簡訊裡的取貨序號，即可在美廉社、全聯領取口罩。 蔡仁譯攝影

第三輪口罩2.0網路預購人數高達199.6萬人，這些口罩過路客也成了防疫期間的大商機。 全聯藉此機會推廣自有支付PX Pay的使用，強調免接觸付費方式，推出點數加倍送的福利活動 ； 美廉社則是在第四輪口罩領取日期內，提供特定商品加價購的優惠活動 。

外界也好奇，與四大超商同樣有自有App的全聯，是否也會在App內新增口罩領取的功能？全聯表示，現階段尚未有整合的計畫，但也不排除未來新增功能的可能性。

美廉社免費發700桶酒精給里辦，鞏固「好鄰居」定位

為響應防疫，兩大超市皆做出不同的措施。以「社區好鄰居」為定位的美廉社，在三月時就推出了免費發送75%酒精的計畫，提供給全台門市所屬里內的里長辦公室，總計發出約每桶3.8公升、共約700桶的酒精，造福里民。

美廉社總計發出約每桶3.8公升、共約700桶的酒精，造福全台門市所在的里民。 美廉社

此外，美廉社也編列了5千萬的預算，向會員發放了共20萬本的美廉社折價券，針對米、冷藏蛋、油、水、牛奶、衛生紙、清潔用品、沖泡類等約50項民生必需品做優惠折抵。每本折價券共12張，每張面額20～30元不等，共可折抵250元，並可針對現金及指定商品滿額折抵消費。

全聯增設無塵室，員工得穿防護服分裝口罩

至於全聯則是為確保口罩分裝時的防疫安全，特別在桃園觀音物流中心內增設一間無塵室，要求員工穿防護服、戴口罩、手套來進行分裝作業。此外，他們也要求設有麵包櫃的門市目前暫停試吃，減少人們直接接觸的機會，並免費贈送10萬杯熱美式，要提供給辛苦的醫護人員、救護人員，一同支持防疫作業。

全聯在觀音物流中心增設一間無塵室，確保口罩分裝作業的防疫安全。 全聯

責任編輯：林美欣