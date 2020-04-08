今日中央流行疫情中心的例行記者會上，指揮官陳時中分享了一個暖心故事，同時再次呼籲國人防疫物資撙節使用。

今（8）日，中央流行疫情中心下午記者會的最後，指揮官陳時中意外感性地拿出一個裝有各種不同款式口罩的袋子，並跟大家分享南部一名小學生寄給他的信，讓氛圍向來較緊繃的記者會現場，洋溢一股暖流。

今日記者會上，除更新確診數字、口罩領取的最新消息以及「疫止神通」LINE Bot等動態外，在將近記者會尾聲時，指揮官陳時中主動掏出了一個裝有口罩的袋子，以及一封信。

指揮官陳時中在今日記者會上秀出一封信與口罩。 中央流行疫情指揮中心

「本來不太想講，」在直播都準備關閉、其他官員甚至已收拾站起的時刻，陳時中突然掏出一封信與口罩袋說，「這是一名大約10歲小朋友寄給我的信，袋子裡有幾個口罩，款式不太一樣的，換句話說，不是一次去買下來就放著的。」口罩袋中，有小孩用的口罩也有大人用的口罩，還有各種顏色，是這名小朋友特地寄給指揮中心，想要「保護」他們的心意。

陳時中也念出了部分信中內容：

謝謝你們的守護，

所以我們都很健康、很放心，

希望你們也跟我們一樣身體健康。

小朋友寫給指揮官陳時中的信。 衛服部

陳時中表示，小朋友的文字很稚氣，但從他蒐集口罩想要保護自己健康的行動，體會到這名同學的用心、很感動，要特別謝謝他，但他也強調「不用寄口罩給我」，並感謝段期間寫信給他的所有小朋友們。

「其實這麼小的小孩，就會想說要撙節使用，來幫助其他的人，這是很感人的。」陳時中也再度呼籲國人撙節使用口罩。

事實上，在記者會中，針對媒體提問台北市長柯文哲「口罩應該一個月領28個」一說的看法，陳時中也舉出數據詳述政府立場，他表示，兩周可購買九片，這當中政府的神經是繃得很緊的，目前配發量是大人2億6,700萬片、兒童準備4,131萬片，配發量比總人口還更多，每個人都去買都還夠。

然而若是要一個月一人28片，那等於要增量6倍，且雖然經濟部與口罩國家隊很辛苦地產出口罩，但產線也不是絕對穩定的，所以政府有責確保分配，讓所有人都買得到。他強調這不是總量問題，而是分配問題，

「一天一片很好、一天兩片更好，可是問題是，我們再三講，這是防疫物資，」陳時中說，「兩周9片，請大家先依這樣的供應量用看看，真的有困難再一步一步解決，我們要守住的是安全的供應量。」

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責任編輯：林美欣