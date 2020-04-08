在7-11與全家發布了自家App取得口罩領取條碼的功能後，民眾透過線上預購口罩，到四大超商領取時，都可以不必再印小白單，打開手機就能掃碼領取口罩。

口罩實名制由3月12日開始正式上路，現已走到第四波預購開跑。據中央流行疫情指揮中心昨（7）日公布的數據指出，第三波199.6萬預購人次中，已有183.6萬人完成繳費。而第三波將由4月9日開始進到四大超商（7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富）全台門市領取口罩。

這上看200萬人次的口罩取貨過路客，成為四大超商看好的商機。除了持續加碼口罩取貨的購物優惠之外，也讓口罩客取貨更方便。為此，7-ELEVEN與全家便利商店都在日前推出了App領取口罩功能。在超商雙雄也跟進之後，民眾透過四大超商的會員App都可以直接拿到口罩取貨條碼，不用再到Kiosk多功能服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）列印取貨單（小白單）。

7-11、全家在第三波推新功能！四大超商領口罩都不需要列印小白單

民眾在透過健保卡、自然人憑證登入口罩購買平台（emask.taiwan.gov.tw），或由「健保快易通行動App」購買完成，選擇取貨超商、門市，並完成繳費之後，會由簡訊收到取貨序號。接著，民眾可以憑取貨序號，到原先選擇的超商門市的Kiosk多功能服務機台輸入取貨序號及身分證字號後，列印小白單，再到櫃檯領取口罩。

不過，這樣的取貨流程，在尖峰時段可能會遇上排隊人潮；而且在疫情緊張的時刻，民眾也希望可以降低觸摸多功能服務機台面板的機會。

因此，在口罩2.0第一波的時候萊爾富就推出了透過「Hi-Life VIP會員App」領取口罩的功能。民眾在完成線上購買之後，到門市取貨時，不需要列印小白單；只要透過手機App輸入相關資訊、透過手機取得條碼，就可以到結帳櫃檯領取口罩。OK超商的會員App也在第二波口罩領取前，推出了同樣的功能。

全家My Famiport App取得條碼流程。 全家便利商店

在今天，7-ELEVEN與全家便利商店同時宣布，自家的App將在第三波推出這個功能。

口罩實名制2.0第三波開放領取（4/9～4/22）後，若選擇7-ELEVEN門市取貨的民眾，可以透過7-ELEVEN三大App（7-ELEVEN App、OPEN POINT App、ibon App）中的「線上口罩取貨專區」導至ibon LINE官方帳號「口罩取貨專區」，輸入資訊之後即可取得條碼。

全家便利商店旗下的2個App（全家App、My Famiport App），也將可以看到「口罩領取專區」，輸入資訊之後，即取得領取條碼。

透過領口罩，萊爾富App預期撈近5成新會員

透過會員App領取口罩，對於民眾來說多了一份方便。對於超商業者而言，也是經營會員經濟的一環。推出這項功能，無疑是要藉此把口罩過路客撈近自家App，往後可以推播優惠訊息，讓使用者開始嘗試App中的商品預售、累積點數功能，進而提升回購的機率。

目前全家便利商店的會員數達1,100萬，是四大超商之首。7-ELEVEN也預計將在今年突破千萬會員。相較之下，萊爾富的350萬會員與OK超商的150萬會員規模小了許多。但是在這一場口罩取貨的軍備競賽中，萊爾富與OK超商因為布局較早，展現了不小的野心。

從第三波口罩領取開始，四大超商都可以用App取得口罩領取條碼。 統一超商

在第三波取貨時，萊爾富也將新增「官方LINE領取管道」，不需要下載App，透過LINE官方帳號也可以取得領取口罩條碼。

萊爾富表示，在口罩實名制2.0第一波領取中，民眾透過Hi-Life VIP App領取口罩約佔3成；透過多功能服務機台領取口罩約佔7成。目前，透過前兩波口罩取貨，也已經帶動萊爾富App會員數成長3成，並預期在前三波口罩取貨結束之後，可以達到5成提升。

對於7-ELEVEN與全家便利商店來說，原本的會員數就比萊爾富、OK超商高出許多，或許不會有萊爾富那麼明顯的成長幅度。但推出App口罩領取功能，無疑是加強會員使用體驗的方式。

責任編輯：蕭閔云