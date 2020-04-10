武漢肺炎衝擊全球造成經濟衰退，但創造出居家辦公、遠距學習的工作型態，也帶動相關產業的機會與商機，而南亞科的DRAM即是一例。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球產業，但南亞科總經理李培英仍然樂觀的表示：「我們認為第二季DRAM的出貨量會與第一季持平。」究竟看到的是哪塊市場的成長需求？

5G手機需求疲弱，但疫情創造的遠距帶動新商機

南亞科在武漢肺炎疫情肆虐的情況下，2020年第一季仍交出了漂亮的成績單，不僅3月份營收達53.56億新台幣、創下一年多來的單月營收新高，第一季營收更來到144億1900萬新台幣，比上一季增加9.9%、更比去年同期增加26.8%。第一季營業毛利為新台幣34億3600萬元，毛利率23.8%，較上季減少1.9%。單季每股盈餘為新台幣0.63元。

李培瑛指出，南亞科在5G手機部分雖受到影響，但是遠距創造出來的居家辦公、線上學習等相關應用，帶動第一季的表現，就連第二季他都認為會與第一季的出貨量持平，受疫情衝擊小。 簡永昌攝影

他解釋，雖然5G智慧型手機DRAM的需求確實受到終端市場的疲弱而有所影響，但卻沒有對南亞科的整體表現造成衝擊，主因是疫情下居家辦公、遠距教學蔚為風潮，連帶帶動了包括筆記型電腦、平板電腦、SSD（固態硬碟）以及資料中心等需求大增，也因此拉抬DRAM的出貨量，讓第一季的表現不受疫情影響。

研調機構看好2020記憶體表現

根據Gartner剛公佈的報告指出，2020年記憶體的營收將佔全球半導體市場的3成左右，將比去年成長13.9%、達到1,247億美元（約合3.74兆新台幣）的市場規模；無獨有偶，TrendForce也表示，隨著疫情帶動的遠端服務需求產生，讓DRAM的第二季的價格可望上看約1成的漲幅預估，但TrendForce仍指出需要隨時觀察疫情是否擴大，才能確保記憶體供需市場的變化。

包括伺服器、PC、SSD等DRAM的需求大增，讓南亞科認為有機會持續到第三季，若疫情控制得宜、則全年總出貨量將上看14-19%的年成長。 shutterstock

因此展望第二季的表現，李培英樂觀看待疫情帶來的挑戰跟商機。雖然5G手機市場、車用市場及IoT的需求在第二季甚至是第三季的表現依舊略顯疲弱，不過5G相關的基礎建設、以及疫情帶動的遠端需求短期看來依舊相當強勁。李培英也透露，目前筆電（PC）與伺服器DRAM的表現佔整體需求的約2成左右。至於第二季整體出貨量也預期將跟第一季持平、但若以全年的出貨量來預估，在疫情控制得宜的情況下將能上看14-19%的年成長幅度，且DRAM售價將比第一季微幅提升。

另外，目前資本支出的規劃依舊為原先設定的92億新台幣，主要是針對10奈米級DRAM的技術研發，相關產品下半年將進入試產階段。

歐美疫情影響未來發展，企業內部也「超前部署」

雖然信心十足，但李培英還是強調，目前最大的隱憂其實還是在歐美疫情是否改善，倘若第二季就能有所控制，全球市況將有機會趨穩；若疫情仍持續蔓延到第三季，那將會影響全球經濟以及就業率，下半年經濟表現想要復甦可能更有難度。而就目前南亞科有75%的出貨是來自非中國的市場，因此全球的疫情走向、就長遠來看，依舊會影響南亞科的表現。

除了武漢肺炎的外患要防範，對內的「超前部署」也不能少。李培英指出目前南亞科生產都在台灣，因此為確保原物料的供應無虞，除持續增加庫存量以外，也開發更多的供應商、將風險分散；此外員工進公司要量體溫、戴口罩確保健康狀況外，也針對某些部門執行居家辦公的模式，都是希望能夠將疫情的影響降到最低。