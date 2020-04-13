Facebook在此之際推出「安靜模式」新功能，讓用戶能在指定的時間段，暫停收到Facebook的推送通知，減少工作或學習時的外部干擾。

抗疫期間，在家工作民眾大增，讓工作與生活難以分界。Facebook在此之際推出「安靜模式」新功能，讓用戶能在指定的時間段，暫停收到Facebook的推送通知，減少工作或學習時的外部干擾。

Facebook表示，由於新冠疫情期間，用戶大幅因為在家工作或上課而增加了花費在Facebook上的時間，而安靜模式功能可以讓用戶更好的劃分工作、消遣娛樂、和休息的時間分界，降低時間浪費進而善用宅在家的時間。

Facebook用戶可依照需求手動開啟或關閉「 安靜模式」，並設定可跳出推送訊息的時間，例如，若是用戶常利用Facebook進行工作討論，則可在上班時間關閉「 安靜模式」，反之，若常透過Facebook與親友聊天或買團購，則可在下班時間維持訊息推送，避免錯失重要訊息。

但若是用戶在安靜模式下開啟Facebook，則Facebook會貼心提醒用戶已設定了安靜模式的時間，限制在Facebook的使用時間。Facebook「 安靜模式」首先在iOS平台上更新，而Android用戶則須等到5月才會進入相關測試。

其實Facebook早在2018年就曾已開放用戶查看「在Facebook花費的時間」圖表，隨著近日的更新，用戶不僅可查看每天花費在Facebook上的時間及瀏覽類型其他數據，或是以圖表呈現白天和晚上的使用習慣，以及每天打開Facebook的次數等等，還能更進一步了解對於Facebook平台的依賴程度，隨之適時調整，讓Facebook成為蒐集資訊、聯繫溝通的助手，而不僅是耗費時間耽誤工作進度。

Facebook、Google和Apple等開發大廠，近年來致力於提升用戶的「數位健康」（Digital Wellbeing），雖然應用程式對用戶的設計，就是希望用戶停留在單一App上的時間越長越好，但考量使用者的身心健康，這些科技巨頭仍順應趨勢，藉由一連串的功能更新，協助用戶重新掌握上網時間的主導權，以降低對行動裝置或App的成癮性，而這個需求在許多用戶受疫情影響而需要在家家工作之時顯得更加重要。

資料來源：Facebook Newsroom、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云