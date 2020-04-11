如《健身還大冒險》外盒「肌肉是一輩子的好夥伴」，任天堂在2019年10月為SWITCH打造這款在家也能健身的設備與遊戲，超前2020年疫情部署宅經濟。

2017年3月，一款既是「掌機」，又是「家用主機」的「遊戲機混血兒」橫空問世——任天堂Switch。這一款曾被《時代雜誌》評為「年度最佳發明」的產品，讓日本百年遊戲機大廠任天堂，終於有底氣能與PlayStation、Xbox，角逐全球前三大家用主機的地位。

根據遊戲網站VGChartz統計，截止2020年1月，PS4市占率達52%、Switch則為25％，已經超越了Xbox One的23％，成為全球暢銷遊戲主機的「老二」。

「未來10年『雲端遊戲』可能會大受歡迎，但目前看來，『遊戲機』也不會消失，但如果我們不努力研發那些只有『通過遊戲機才能玩的遊戲』，是完全行不通的，一旦玩家認為這些遊戲都可以在手機、電腦上玩，那遊戲機就沒有存在的意義了。」

任天堂總裁古川俊太郎在接受《日本經濟新聞》採訪時，揭示了一路面對手遊、Google Stadia等雲端遊戲興起，遊戲主機大廠只有找出遊戲主機才能做的獨特內容及玩法，才能面對步步威脅。

健身環Ring-Con採用特殊材質，可擠壓、拉伸，做出各種高難度動作。 賀大新攝影

Switch一直玩一直玩，這次展開甩肉大冒險

那麼，任天堂在Switch身上到底做了什麼？

如同它的名字，「切換」正是Switch最大的決勝點：可以是隨處帶著走的「掌機」，也可以化身連結家中大電視的「家用主機」。手柄「Joy-Con」不僅能一分為二、還能合二為一，光是拆分形體的玩法就高達五種，為的就是要盡可能地覆蓋更多用戶的使用場景。

但這樣遠遠不夠，任天堂開始鑽研出Switch的「外掛玩法」，讓遊戲機除了插入遊戲片打game外，還能跟擴充周邊裝置連結，讓Switch再玩出新哽。

先是2018年，推出了可以動手DIY摺紙箱的「Labo」遊戲；2019年，古川俊太郎再度拿出任天堂的看家本領，把觸角伸得更廣──運動健身／體感遊戲，於是，如今造成「一環難求」的遊戲「健身環大冒險」誕生了。

綁在腿上的固定帶，插上另一個Joy Con後，就可感測腿部動作。 賀大新攝影

遊戲裡運動，能取代你上健身房的習慣嗎？

「真的做了運動呢！」日本人氣女星新垣結衣一手拿著健身環，一手用拇指按壓在Joy-Con上測著心率，大汗淋漓地說道。任天堂這一次找來新垣結衣做健身環的代言人，光是短短3支廣告宣傳片，就已吸盡玩家的目光。

一台遊戲機，讓人玩到全身發熱、滿頭大汗，這樣熟悉的場景，不得不讓人回想起2006年任天堂紅極一時的「Wii」：玩家只要踏上踏墊、拿起手把，就能在屋內進行乒乓球、棒球、滑雪、拳擊等運動。

新垣結衣 Switch - Ring Fit Adventure《健身環大冒險》TVCM （準備篇）

「超越大眾想像的遊戲只會愈來愈多，例如在Wii上出現可以運動的體育遊戲，或是記憶力的遊戲，都是用戶願意嘗試和遊戲機結合的題材。」古川俊太郎說。

要說體感遊戲，任天堂確實是遊戲機界的鼻祖，當年紅極一時的Wii，如今已在全球已售出超過1億台。時隔14年，任天堂要重返體感遊戲的配備其實很簡單：一個如同方向盤的圓環「Ring-Con」，一個可以綁在大腿上的固定帶，兩者沒有搭載任何通電及感測的功能，全靠裝上Joy-Con與它們連結，形成了一套有趣的玩法──透過Joy-Con身上的感測器，來判斷玩家做動作的力道及角度。

在「健身環大冒險」中，玩家得透過Ring-Con執行60組的健身動作：像拉弓一樣拉扯健身環，練練你的臂三頭肌；把健身環當成啞鈴握緊深蹲，緊實你的股四頭肌。配套的闖關打怪遊戲本身並不是亮點，重點是任天堂要讓運動體驗變得「遊戲化」，讓健身變得有趣。

玩家將手指按壓在Joy-Con的紅外線感應器上，便可得測心率。 賀大新攝影

儘管開賣4個月後，全球已售出超過65萬組健身環，如今適逢2020年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，更是「一環難求」，但一個圓環，能取代你上健身房的習慣嗎？

在Wii上打羽毛球，比得上在球館中與對手一來一往揮拍的快感嗎？在遊戲機上運動健身，娛樂意義還是實質意義更大，每個玩家的心中，都有不同的答案。

責任編輯：張庭銉