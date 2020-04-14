新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍未穩定，受到影響的不僅是企業、學校，近日美國最高法院也表示將首度透過電話會議審理案件。
受到疫情影響在美國境內擴大影響，美國境內多數城市開始要求保持社交距離，或要求民眾減少非必要出門情況，儘管如此，法院依然有不少案件待審理，為確保避免法庭內，在案件審理過程有相關人發生感染情況，美國最高法院宣布將首次採電話會議方式進行檢方與被告，以及訴訟雙方之間辯論，包含法官、律師、證人在內的相關人員都會透過電話會議方式進行答辨。
同時，美國最高法院也說明在疫情期間，雖然法院目前仍持續受理審理案件等業務，但目前多數法院人員都採取遠距辦公進行工作，待疫情趨緩後再決定是否對外開放。
疫情延後案件審理，5月改採電話會議進行
美國最高法院目前除了審理川普總統的稅務爭議案件之外，接下來規劃將審理10個先前因疫情影響被延後審理案件，預計5月起陸續安排透過電話會議形式審理，其中包含旅遊電商公司Booking.com與美國專利商標局之間，因美國專利商標局不希望Booking.com將其公司名稱註冊為商標一事的訴訟。
最高法院也準備將開庭聽辨過程的聲音記錄，透過線上直播方式提供新聞媒體撰寫報導使用，但同樣基於案件審理保密、避免影響審理過程等要求，法院並不會提供現場影像，或透過視訊會議等方式進行審理，僅以電話會議形式進行審理答辯。
資料來源：Supreme Court of the United States、New York Times、Jurist
責任編輯：陳映璇