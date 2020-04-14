因應武漢肺炎並減低感染風險，美國最高法院宣布將首次以電話會議方式進行檢方與被告以及訴訟雙方辯論，包含法官、律師在內相關人員均透過電話會議進行答辯。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍未穩定，受到影響的不僅是企業、學校，近日美國最高法院也表示將首度透過電話會議審理案件。

受到疫情影響在美國境內擴大影響，美國境內多數城市開始要求保持社交距離，或要求民眾減少非必要出門情況，儘管如此，法院依然有不少案件待審理，為確保避免法庭內，在案件審理過程有相關人發生感染情況，美國最高法院宣布將首次採電話會議方式進行檢方與被告，以及訴訟雙方之間辯論，包含法官、律師、證人在內的相關人員都會透過電話會議方式進行答辨。

同時，美國最高法院也說明在疫情期間，雖然法院目前仍持續受理審理案件等業務，但目前多數法院人員都採取遠距辦公進行工作，待疫情趨緩後再決定是否對外開放。

疫情延後案件審理，5月改採電話會議進行

美國最高法院目前除了審理川普總統的稅務爭議案件之外，接下來規劃將審理10個先前因疫情影響被延後審理案件，預計5月起陸續安排透過電話會議形式審理，其中包含旅遊電商公司Booking.com與美國專利商標局之間，因美國專利商標局不希望Booking.com將其公司名稱註冊為商標一事的訴訟。

最高法院也準備將開庭聽辨過程的聲音記錄，透過線上直播方式提供新聞媒體撰寫報導使用，但同樣基於案件審理保密、避免影響審理過程等要求，法院並不會提供現場影像，或透過視訊會議等方式進行審理，僅以電話會議形式進行審理答辯。

資料來源：Supreme Court of the United States、New York Times、Jurist

責任編輯：陳映璇