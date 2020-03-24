受武漢肺炎的影響，讓有著超過200年歷史的紐約證交所，第一次在沒有任何交易員於現場的情況下，完成一日的股市交易。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的橫行，讓有著228年歷史的紐約證交所，首度在沒有任何一位交易員於現場的情況下，順利完成股市交易。

200餘年首度，紐約證交所交易全數線上化

由於擔心群聚可能造成疫情傳播風險，紐約證交所宣佈無限期關閉交易大廳。若是在以往，當上午9點30分開盤鐘聲敲響後，紐約證交所交易大廳會擠滿約500名交易員與證券經紀人，忙碌地為來自各方的股票買賣需求服務。

這並非紐約證交所首度關閉交易大廳，過去在極端天候、戰爭或911恐怖攻擊等不可抗力因素下，也曾數度關上大門，然而本次卻是首度在關閉交易大廳的情況下，依舊順利維持交易的一次，具有獨特的意義。

紐約證交所商務長塔特爾（John Tuttle）表示，交易大廳不光是公司業務的關鍵部份，更是全球金融市場的核心。

紐約證交所聲稱，交易大廳不光是公司業務的關鍵部份，更是全球金融市場的核心。 lev radin via Shutterstock.com

雖然過去兩週裡，因應疫情升溫紐約證交所已要求許多員工在家辦公，並限制了外人來訪，但交易大廳卻照常營運，而結果就是有兩人確診武漢肺炎。最終其母公司才緊急下達進一步的防疫措施，同時宣佈關閉交易大廳。

經過深度清潔後，交易大廳可能比任何地方都要來得乾淨，但紐約證交所營運長布勞艮（Michael Blaugrund）指出，員工通勤時仍然有感染的風險，才決定關閉交易大廳轉為遠端交易，避免不可預期的情況發生。

疫情陰霾壟罩下，美國股市正面臨著劇烈的動盪，從3月9日開始，紐約證交所已四度啟動其熔斷機制，以防疫情的恐慌不受控地重挫股票市場。布勞艮表示，在市場承受著巨大壓力的此刻，遠端辦公絕不是個好選擇。

「面對如此異常的市場狀況，還要處理重大的策略難題，並且一切都得遠端解決，實在讓人惱火。」布勞艮說。

全面電子化已成常態，唯獨紐約證交所堅持保留現場交易

實際上，全面電子化交易並非什麼前所未聞的壯舉，不如說，今日依舊保有交易大廳的紐約證交所才是「稀有動物」。

美國另一知名交易所那斯達克沒有設置實體交易大廳，從一開始就是全面電子化；倫敦證交所在1986年擁抱了電子化；東京證交所也於1999年跟上這股潮流。而紐約證交所母公司洲際交易所集團旗下10多間交易所中，更唯有紐約證交所依舊保留著實體的交易大廳。

那斯達克並沒有實體的交易大廳，一切股票交易皆採線上處理。 shutterstock

即使紐約證交所本身，大多數交易也已轉為電子化，只有約20%交易是由位於華爾街的交易大廳處理，但這位金融巨擘過去始終堅持，實體交易大廳是他們不可或缺的存在。

外媒《Quartz》認為，交易大廳是紐約證交所品牌形象的重要一環，熙來攘往的證券經紀人已經成為其經典風景，並有30間媒體轉播著這個空間，極高的曝光度讓它成為許多企業選擇在此掛牌上市的重要因素。

另外，也有觀點認為，實體交易大廳對於收市競價交易時段具有獨特的優勢。位於現場的經紀人可以行使「全權委託指令（D-order）」，他們可以在正式收盤前，額外花10至15分鐘調整客戶的股票訂單。該時段的交易占總交易量的6%。

這次關閉交易大廳的機會，可能將是驗證紐約證交所觀點的重要時刻，究竟擁有一個實體交易所，是否比全面電子化更好？但無論如何，對於有著超過200歷史的交易所來說，這次經驗都是一個為全面電子化交易做暖身的良好機會。

資料來源：Quartz、Fortune、Fast Company