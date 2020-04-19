受疫情影響無法出國旅遊？沒關係， Airbnb推線上旅行，不出國也能在家享受各國文化體驗。

不能出國，在家裡也可以跟著日本僧侶冥想、與義大利奶奶一起做義大利麵！旅遊平台Airbnb「線上達人體驗」，文化體驗不再受限於時間、地點，雲端旅行讓因為疫情宅在家裡多時的人們，透過視訊穿梭遨遊於墨西哥、土耳其等地之間。

和綿羊一起上冥想引導課 圖片提供／Airbnb

直擊索諾瑪的瑞可達起司製作現場 圖片提供／Airbnb

藝文、自然體驗：與在地文化的深刻連結

從京都書籍裝幀體驗、首爾漢江獨木舟體驗、到巴黎閃電泡芙廚藝課程Airbnb 2016年起推出的「體驗活動」受年輕族群歡迎，成為深度自助旅行的新一波風潮，更曾推出夜宿羅浮宮這類特色活動，讓旅人能與在地的藝術、文化、大自然更加貼近。

雲端旅行：不受限的文化交流

受新冠肺炎（Covid-19，又稱武漢肺炎）疫情影響，Airbnb將4月底之前的所有實體體驗活動暫停舉辦，並推出全新的「線上達人體驗」，邀請到咖啡競賽評審、奧運選手、日本僧侶等專業人士，透過視訊帶領多元的體驗，費用約台幣200-2,000元不等，教學主要以英文進行，體驗以6人左右為主，想要自己報名、跟家人一起，甚至為同事們辦一場線上的team-building，相信都會很有趣喔！

家庭烘焙體驗 圖片提供／Airbnb

以下是本文編輯精選的5個雲端旅行體驗行程，從咖啡占卜到義大利麵手作課程，Airbnb帶著世界達人進入你的生活，即使不能出國，你也可以透過筆電螢幕，感受異國文化的洗禮！

1.土耳其咖啡占卜

正值時局混亂的現在，會不會好奇你接下來的運勢如何呢？咖啡占卜源自土耳其傳統，可以回溯至1600年代的奧圖曼帝國，當地人習慣在喝完咖啡之後，讀出杯底的咖啡渣的訊息，並以此預測未來。由魯斯·烏爾根（Uluc Ulgen）帶領的咖啡占卜，獲得「2019年最佳Airbnb體驗」的殊榮，也獲CNN等媒體報導。

在家裡悶了好久，已經想不出什麼新鮮事可以做。不如一屁股坐在沙發上打開Zoom，在烏爾根的指導下沖煮咖啡（任何品牌的咖啡豆皆可，不是土耳其咖啡也沒關係喔～），再由他為你讀出蘊藏在咖啡渣中的運勢！

圖片來源／Airbnb 線上體驗

圖片來源／Airbnb 線上體驗

費用：台幣680元

預約體驗：土耳其咖啡品嚐與占卜

2.跟義大利奶奶學做「手工義大利麵」

聽說不能出去玩的這幾個月裡，不少人的廚藝都默默升級了許多！對有下廚習慣的人們而言，義大利麵算是簡單、普遍受歡迎的入門款。「手工義大利麵」會的人就不多了吧？想要學也不見得容易！乘著這波線上旅行的風潮，原本經營實體課程的孫女琪亞拉（Chiara）和妮琳娜（Nerina）奶奶，將他們的課程數位化，不用飛到義大利，也能跟義大利奶奶學做手工麵條！

2小時的課程裡，琪亞拉跟奶奶將帶領你感受手揉麵團的樂趣。由於是廚藝體驗，需要自己準備的東西就多了些：桿麵棍、麵包刀、麵粉、雞蛋、水煮蔬菜水果等。吃自己做的食物，尤其是自己擀的麵條，一定有種不可言喻的成就感，想到這裡就讓人好想嘗試看看！

圖片來源／Airbnb 線上體驗

圖片來源／Airbnb 線上體驗

圖片來源／Airbnb 線上體驗

費用：台幣845元

預約體驗：與義大利奶奶一起做義大利麵

3.和小山羊的線上約會

如果你喜歡動物和大自然，看到這些小山羊，你是不是整個人都被融化了呢？他們並不是可愛動物區的被圈養的羊隻，而是主理人梅根（Meagan）在美國紐約州的山區，自7年多前開始照顧受困獲救的山羊，活動的收益也將支持照顧山羊所需的費用。

體驗活動一開始，會向大家介紹每隻小山羊的名字、獲救故事、個性，梅根也會分享每隻山羊特殊的小癖好、小脾氣，接著透過互動的與你一同餵山羊點心，最後則是舒壓的梳毛、摸肚肚時間。

圖片來源／Airbnb 線上體驗

圖片來源／Airbnb 線上體驗

費用：台幣309元

預約體驗：遠距和獲救小山羊互動

4.與日本僧侶一同冥想

不少人對靜心冥想抱持好奇的態度，卻遲遲沒有行動，這次Airbnb推出由日本僧侶國松（Kuniatsu）引領的冥想體驗，讓你在客廳裡就能嘗試冥想究竟是怎麼一回事！

國松於20年前成為和尚，在四天王寺有12年教授冥想的經歷，這個線上體驗由一段20分鐘的誦唸冥想（mantra chanting）、以及10分鐘的吐氣冥想，十分適合初學者。

圖片來源／Airbnb 線上體驗

費用：台幣285元

預約體驗：與日本僧侶一同冥想

05_Cocktails 琴酒時光

這不只是一堂調酒課，授課達人山姆（Sam）還會講琴酒的歷史故事給你聽！在山姆的琴酒體驗活動中，你將使用自己準備的材料製作3款不同的調酒，還會學到幾個喝酒可以玩的小遊戲。上完這堂課，你會多了好幾個可以跟朋友分享的小故事。

向來自英國巴斯的山姆學習調酒小撇步，不論是一個人獨飲、情侶對飲，或是一群朋友、同事一起線上互動都沒有問題。Sam曾服務於國際知名品牌，他也拿下國家級競賽的冠軍，不僅如此，他也具備barternder不可或缺的特質——擅長尬聊，在他的體驗活動裡絕無冷場！

圖片來源／Airbnb 線上體驗

圖片來源／Airbnb 線上體驗

費用：台幣578元

預約體驗：居家隔離時的琴酒時光

若是你嚮往著旅途中的各種偶然，在Airbnb線上體驗活動裡，你會遇見與你興趣相同的旅人，或許因此多交一個朋友、感受一段真摯的對話。目前已開放50多個線上體驗活動，未來幾個月，還會有上千個體驗陸續上線。

省去了機票費用、飛行時間、更不用跟老闆請假！想去哪裡就去哪裡，隨心所欲的雲端旅行，你的第一站會是哪裡呢？

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design