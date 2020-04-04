等車時光總是枯燥難耐，冷天裡更是苦事一樁。而這個由荷蘭設計實驗室提出的智慧公車站，則讓人不必時時關注公車動向，且得到溫暖擋風的遮蔽。

瑞典研究院RISE與荷蘭Rombout Frieling Lab合作，打造了一座位在瑞典Umeå大學城的實驗公車站。現今各種政策與建設方向都鼓勵人們搭乘大眾交通工具而減少開車，以落實節能減碳，然而根據Umeå大學設計學院學生的一份調查指出，公車族認為等車是一段浪費時間且不愉快的時光（特別是當地數月都在下雪，常常吹著零度以下的寒風）；汽車族則表示，他們選擇開車的主要原因，是為了避開人群、擁有隱私空間。

公車族期待的，是一段在整天工作忙碌後放空無暇的時光，且能離開密閉空間呼吸到新鮮空氣，然而他們總要時時探頭關注公車什麼時候來，戶外候車座位又無法遮蔽寒風。Rombout Frieling因此思考，該如何滿足這些需求，提升乘坐及等待公車的體驗？

© Samuel Pettersson

「station of being」是Rombout Frieling交出的答案，這座聰明人性的公車站讓人們不用緊繃於關注公車動向，而能在這段等待、抵達下個目的地的過渡期間，單純「存在著（being）」。公車棚頂設置了智慧感應的聲光裝置，當公車快要進站時會發出亮光與聲響提醒，且每條公車路線都有專屬的音樂。

© Samuel Pettersson

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Rombout Frieling觀察到比起坐著，人們更喜歡站著等車。他設計了一個個有如莢果的木頭吊艙，提供讓身體倚靠、自然放鬆的支撐，這些吊艙能自由轉動，人們可以選擇背對他人，擁有相對私密的空間，或是面對彼此聊天；也能視風向調整吊艙，達到擋風保暖的功能。

© Samuel Pettersson

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位於高緯度寒冷地帶的戶外座位常有積雪問題，而直立式吊艙不但不怕積雪，掃雪車也能直接開進站內掃除路面積雪，擁有良好的機動性。車站主要材料來自當地木材，雖然整體功能更聰明，運作耗能卻與傳統公車站相當。

Rombout Frieling Lab：rombout.design

Research Institutes of Sweden（RISE）：ri.se/en

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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