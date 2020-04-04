嘗試在家裡種些花花草草，卻總是不順利嗎？這裡有4款植物主題APP，步驟簡單，讓你輕輕鬆鬆就感受到植物獨有的療癒感！

煩悶焦慮的時候，看到植物鬱鬱蔥蔥的模樣，似乎壞心情很快就能一掃而去。神奇的是，即使是做成插畫或動畫，效果仍是一樣地療癒。本文蒐集了4款以植物為主題的APP，下載到手機裡，花朵、多肉植物，甚至是森林、河流都在你掌心！

01_Wither古典花語搭配精美插畫

「所有的花都會說話嗎？」

「就跟你說得一樣流利，還更大聲呢」- 《愛麗絲鏡中奇遇》

剛下載 APP 後，會得到咖啡花、藍色的飛燕草等 5 種花卉，可以自由將不同花朵組合成一束花（如右圖的菊花和康乃馨） 圖片來源／Wither

有些感覺很難用言語形容，Wither幫你用花語聯繫友誼。在維多利亞時代，人們常透過花束來表達心意，每種花都有專屬的訊息，每種不同組合的花束，各自傳達獨特而動人的感受。每天登入就會得到新的花種喔！

你可以選擇最貼近心情的花朵，讓Wither幫你翻譯成容易表達的文字與圖像。Wither的花如同現實世界的花朵一般，5天內便會枯萎凋零，這正是在提醒我們，要專注活在當下，珍惜每一個片刻。

Wither

iOS版

02_Forest專注森林與專注花語

「Forest專注森林」於2018年拿下蘋果App Store年度最佳APP，更是140國最佳生產力工具榜的榜首。「Forest專注森林」幫助使用者專注於手上的要事，不再讓臉書、LINE訊息偷走你的時間。當你想要專心工作或閱讀的時候，打開Forest種下一粒種子，並設定你想要專注的時間，種子就會慢慢長成一棵大樹。如果在專注時段裡離開Forest APP跑去看臉書、Instagram，小樹便會因此凋零。

圖片來源／Forest 專注森林

Forest專注森林

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Forest專注森林團隊近期開發了「種出你的專注花語」心理測驗，同樣大受歡迎。每個人專注的時候，會有不同的狀態產生，有些人關心細節，有些人看事情全面而深入。由台灣團隊時刻科技打造的「種出你的專注花語」，是一款心裡測驗遊戲，透過一連串日常習慣與喜好的8個問題，分析出每個人的專注花語。參考MBTI人格理論而設計，「種出你的專屬花語」總共有16種花語。畫面清新可愛，搭配療癒的音樂，只需要3-5分鐘就能得到自己的花語。

心理測驗與Forest專注森林其實是有連結的，當你得到花語後，也會得到相對應的種籽，種籽當然就是要下載Forest專注森林，才能夠開花結果。你知道自己專注時是什麼模樣嗎？最佳「專注場所」又是哪裡呢？逛逛「種出你的專屬花語」就知道囉！

「種出你的專注花語」參考 MBTI 人格測驗而設計，透過 8 個問題，找出你專注時的性格是如何的呢。 圖片來源／種出你的專注花語

共有 16 種專注花語。 圖片來源／種出你的專注花語

03_在Toca Nature養一片森林

圖片來源／Toca Nature

色調輕柔，樹木與動物造型討喜，在 Toca Nature 養一片森林，每天看著河川、魚兒一點點長大。當山達到一定高度，就會看見積雪覆蓋山頂喔！ 圖片來源／Toca Nature

圖片來源／Toca Nature

《淘卡寶卡：大自然》（Toca Nature）遊戲始於一片空曠荒野，玩家只要動動手指便能打造出森林、山巒、河川、湖泊，不久後，鳥兒、河狸、棕熊就會讓這片小天地充滿生機。除了造山闢林，任務也包括採收水果、鮮魚餵食動物們。

Toca Nature原是設計給小朋友的應用程式，但相信喜歡動植物的大人也會愛上。而就像大自然一樣，這款遊戲沒有所謂的輸贏，也沒有積分制度。雖是一款付費APP（台幣130元），不過並沒有其他額外購買內容（in-app purchase）。

Toca Nature

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04_Viridi不需費心就能養好多肉植物

咖啡店、選品店裡，常會擺放多肉植物來營造氛圍。你是不是也很想嘗試看看？在Viridi這款APP裡，你可以選擇喜歡的多肉植物組合，便開始遊戲。遊戲的任務很簡單，只需要幫植物澆水、拔雜草，就能種出肥嫩的多肉們。

Viridi的植物並不需要時常照顧，即使好幾個小時沒有關注他們，大部分都還是活得好好的，甚至會顯示「sated」（水份充足）。稍微麻煩的是，必須一株株點選確認水份狀態，顯示「thirsty」的時候再按澆水鍵即可！

Viridi

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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