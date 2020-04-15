美國總統川普與WHO之間的緊張態勢日益升高。

據美國時間4月14日的白宮記者會指出，川普稍早正式宣布停止對世界衛生組織（WHO）的資助行為。

川普並非第一次對WHO公開表達不滿，在此之前川普就曾批評世界衛生組織總幹事譚德塞過於偏袒中國，且過度以中國為中心來應對疫情，川普同時也放話要脅將停止支出世界衛生組織的經費。

對此，譚德塞在4月8日曾公開回嗆「不要將病毒政治化，但如果你想要有更多的屍袋，好，那你就這樣做吧！」被視為是不願意退讓且大動作回擊美國總統川普，然而在4月13日，或許是察覺到不對勁的譚德塞又改口說，美國是世界衛生組織最大的貢獻國，希望美國繼續提供資金。

WHO在此次疫情中偏袒中國的行徑，或許讓許多人以為中國政府砸了不少銀彈在世衛身上，然而根據BBC報導指出，美國每年資助WHO的金額是4.5億美元（約新台幣135億元），反觀中國則為4,200萬美元（約新台幣12.6億元），僅佔了美國資助金額約十分之一。

川普同時也表示，美國已經著手進行對WHO的檢討與評估行為，在此期間美國將暫停對WHO提供資金，並將檢討WHO的嚴重失職行為。這似乎也意味著美國可能會針對WHO隱匿疫情展開追究。

美國目前是新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情最嚴峻的國家之一，川普還表示「當疫情傳出時美國很早就對中國發布旅遊禁令，但WHO反對這項決策，而其他遵守WHO指示的國家都對中國大開國門，因此造成了全球大流行。」矛頭直指WHO失職。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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