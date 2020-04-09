交通部觀光局針對「疫情海嘯第一排」受影響的旅遊產業業者，提供了更細部的協助措施，對象擴大至導遊與遊樂園業者等，預估有30萬從業人員受惠。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，旅遊產業屬於「海嘯第一排」，因此交通部觀光局也積極地研擬相關的協助措施。

行政院政務委員龔明鑫提到，由於旅遊產業是第一線受到衝擊的產業，很多交通部觀光局所實行的紓困振興策略，包含對員工的薪資補貼等，都有望在往後實施於不同的產業，讓受到衝擊的產業都有機會獲得同等照護。

觀光局於今（9）公布的觀光產業協助措施中，補助主要可以分為四大對象： 旅行業（旅行社）、導遊領隊、旅館民宿，以及觀光遊樂業，預計將有約30萬名從業人員受惠。

旅行社、旅館民宿、導遊及遊樂園都在紓困範圍

首先觀光局對於旅遊產業的協助分為三階段：紓困、復甦振興，以及升級轉型。現在處於紓困階段，已從1.0進步到2.0，最大差別除了人才培訓、營運協助、旅行社營運補償、融資協助之外，新增員工薪資補貼及遊樂園退團補助。

紓困的對象包含旅行業（旅行社）共3,990家、近4.4萬名員工；導遊、領隊、領團人員，實際執業約4萬人；旅館及民宿業，約12萬人，以及25家觀光遊樂業，有近6千名員工，合計約有近30萬名從業人員受惠。

行政院新聞傳播處

針對旅行社的部分，交通部長林佳龍提到，其實台灣9成以上的旅行社規模都在10人以下，基本營運負擔補貼10萬元已經相當有感，因為員工仍有培訓計畫與薪資補助的方案。

其中薪資補助部分，只要業者保障員工8成薪水，政府會補助其中一半（4成），上限為每人2萬元。

但針對出團數較多的超大型的旅行社，如雄獅、東南、鳳凰等，可利用入境及出境的旅行團取消的補助，入境與出境補助分別上限為250團（總上限500團），一團5萬元，總計可以補助2,500萬元。

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旅館業者的營運負擔補貼為每家20萬元起跳，剩下的按照繳稅金額、房間數、員工數作為參考，目前能拿到總計1,000萬元紓困資金的飯店業者，根據林佳龍的說法大概約有20家。

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民宿也在這一波紓困的範圍內，不過大多民宿屬於家庭副業，員工很多都是自家人，在紓困的範圍上較旅館業少。

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針對導遊與領隊，必須在近兩年內達一定的帶團數量，目前細部的數字觀光局仍在研議當中。初步排除帶團數過少，以及有領隊執照卻沒有在帶團的人。若達到標準即可獲得每月1萬元，持續3個月的補助。

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也有許多遊樂園在本次疫情中受到衝擊，其中觀光局將會補貼因疫情取消的團體訂單，每人補貼200元。

此時是旅遊產業「淘汰賽」的好時機嗎？

旅遊產業的確屬於「海嘯第一排」受影響的業者，此時是刷掉不適任業者的時機嗎？

對此，林佳龍表示，過去陸客數量眾多，旅遊業者的確有些過度投資、過度競爭的情況，疫情也許是個檢視點，有些業者會考慮轉型、退場，同時也會有人更有競爭力，「危機對每個企業都是公平的。」

但疫情仍屬於不可抗力，林佳龍強調政府仍會協助業者「先挺住」，接下來再來討論轉型、升級。

龔明鑫也提到：「這個時間點去做淘汰賽是不適合的，會帶來大量的失業潮，政府現在做重要的工作是保住就業的元氣。在疫情過後，準備好的企業相信能最快回復正常，甚至成長。」

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目前觀光紓困辦理，包含人才培訓、陸團離境補助等都已經核准不少案件，薪資補貼與減輕營運負擔將有望於4月中旬開始執行。

責任編輯：陳映璇