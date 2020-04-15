蘋果正式宣布推出 iPhone SE，將於4月17日本週五開放預購，售價為64G儲存容量機型為新台幣14,500元起，具有紅、白、黑三色供選擇。

平價版iPhone上市的消息傳言已久，但今日蘋果正式宣布推出 iPhone SE，並將於4月17日本週五開放預購，預計4月24日陸續供貨，售價為64G儲存容量機型為新台幣14,500元起，以及128G售價為新台幣16,500元、256G售價為新台幣20,000元。

iPhone SE具備的4.7 吋 Retina HD螢幕，十分受到手較小的女性用戶青睞，但這次推出的第二代iPhone SE，以iPhone 8的小尺寸螢幕搭載iPhone 11強大效能為賣點再戰市場，而受到許多用戶喜愛的Touch ID主畫面按鍵也重新回歸，其正面螢幕設計上下邊框較寬，其外型設計與人氣機款iPhone 8相似；iPhone SE有黑、白、(PRODUCT)RED 三色可供選擇，此外，和其他新款iPhone一樣，蘋果也將免費提供Apple TV+ 一年的會員服務。

第一次蘋果發表iPhone SE手機是在2016年，市場預期此次推出的或叫iPhone SE2手機，但最終，蘋果仍沿用該名稱，定價上，雖美元都是399美元起，但台幣來說，起價從1.55萬元降至1.45萬元，相對便宜一點。雖然市場多以平價版iPhone稱呼iPhone SE，但其實稱為升級版的iPhone 8可能更加適合。

iPhone SE搭載與最新款iPhone 11和11 Pro相同的蘋果A13 Bionic處理器；同時，iPhone SE具有「景深」效果的人像模式，以及1200萬像素的後鏡頭，大幅提升了相機功能，並可透過A13 Bionic處理器中Deep Fusion（深度融合）功能提，高解析度與降低照片雜訊，進而優化Smart HDR的攝影效果。

在許多用戶擁有多個門號的時代，第二代iPhone SE也支援Sim卡及eSIM的雙SIM卡功能，另外還附有可滿足18W快速充電的dinky 5W充電器並支援Qi無線充電，此外，iPhone SE擁有Wi-Fi 6 和 Gigabit 等級 LTE 讓資料傳輸更加快速。

iPad Pro巧控鍵盤開賣，果粉期盼

另一個讓果粉尖叫的可能是，iPad Pro巧控鍵盤也同步開賣。iPad Pro開賣時，磁力吸附的巧控鍵盤尚未同步開賣，如今，隨iPhone SW上市，這個受到果粉期待的周邊裝置也同步登場，將支援 iPad Pro第三代、第四代，這個具備背光功能的鍵盤採用剪刀腳結構，11吋售價9490元，12.9吋售價1萬900元。。

責任編輯：王郁倫

資料來源：Apple、The Verge