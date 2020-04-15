飯店業受肺炎疫情衝擊，紛紛採取高層減薪、員工無薪假等措施，而老字號國賓飯店開出第一槍，將撙節對象轉向股東，1.46億元股息發放喊卡！

一個月疫情發展可以影響企業多大決策？台灣老字號飯店業者國賓飯店，15日宣佈董事自願放棄領取年度1,500萬元酬勞，不只如此，基於疫情嚴峻，為提高現金水位，也宣佈取消原董事會0.4元現金股息提案，創下飯店業最新抗疫舉措。

觀光業受肺炎衝擊最大，飯店業拚自救，除高層減薪，鼓勵員工消化年假，部分業者也參與政府防疫旅館需求，提撥部分旅館供入境旅客隔離檢疫，提高住房率，而提高現金水位也勢在必行。

國賓飯店開第一槍，將撙節對象轉往股東們，將停發1.46億元股息。 國賓飯店

提高手上現金，國賓不配息、微星少配息

台灣老字號飯店業者國賓飯店在台北、新竹、高雄都有飯店，14日召開董事會，推翻3月10日的決議，今年因疫情關係將停止配發股息。

國賓3月10日董事會原規劃發放每股現金股息0.4元，相當發出1.46億元現金給股東，如今鑑於疫情嚴峻，一個月後改弦易轍，4月15日宣佈擬保留現金，充實營運資金，停止配發股息。

不只是國賓取消股東配息，電腦業者也提高現金水位應變，微星科技也降低股東配息率，要留現金過冬。微星往年配息率約7~8成，今年則只發放63%給股東，配息4.2元，就是因為疫情衝擊大，而由於中國跟歐美通路夥伴因業績低迷，部分有資金周轉需求，微星也情意相挺，將提供部分融資協助一起度景氣寒冬。

微星今年配息率6成，比過去7～8成少許多。 微星

根據財報顯示，國賓去年底約當現金約5.7億元，在國賓開出「不配息」第一槍後，後續是否有企業跟進也受到矚目。

自救拚外送，國賓Q1營收年衰3成

因肺炎疫情衝擊，外國觀光客銳減，不僅住房率大降，連帶飯店餐廳消費金額也銳減，為此國賓一個月前就推出外帶及外送美食促銷，不過受到疫情越趨嚴峻影響，國賓3月營收8541.2萬元，月減40.11%，年減65.81%，今年前3月營收5.5億元，年減31.54%。

不只是國賓飯店祭出董事不支薪，股東不配息，晶華國際酒店集團董事長潘思亮在3月底宣布，今年董監事也將不領取酬勞，同時高階管理層減薪30%，除此之外，晶華開出了觀光產業第一堂的「防疫管家訓練課程」，以私人管家、防疫衛生等專業職能為主的課程，另外旗下副品牌也參與防疫旅館行列。

晶華高層減薪3成，同時也參與防疫旅館提高住房率。 晶華酒店Facebook

甚至高雄飯店龍頭漢來也傳出正在研擬降薪2成，而文華東方飯店董事成員減薪3成，員工也有1~2成減薪，圓山飯店董事長也宣佈將減薪3成，至於無薪假者更多，包括亞都飯店及漢王等，國際飯店及旅行業高層減薪消息更多。

責任編輯：蕭閔云