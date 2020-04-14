外媒《彭博社》聲稱獲得知情人士爆料，針對蘋果（Apple）計畫在今年推出的新款iPhone、HomePod等產品，做出更細節的描述。

雖然蘋果春季發表會已傳出無限期延期，但民眾期待蘋果新品的熱情沒有因此被澆熄，在等待新品發表的同時，相關猜測新款iPhone等產品的細節一一曝光。《彭博社》近期聲稱獲知情人士爆料，披露今年蘋果新產品的配置。

儘管疫情導致iPhone的銷售、研發都遇上難坎，這位知情人士指出，蘋果計劃在2020年推出多達4款新iPhone，並都支援5G網路，還推出HomePod和AirTag等附屬產品。

即便疫情期間不斷傳出蘋果開發延宕，要求供應商延後出貨消息，新款iPhone只會比以往時間稍晚幾個星期推出，預計工程師將在5月前往中國結束產品設計。

iPhone瀏海縮小，仿效iPad Pro搭載光學雷達掃描儀

《彭博社》指出，今年預計發表的4款iPhone中，其中兩款為中低階手機，另外兩款則為iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max的後繼機種。

這兩款高階手機的螢幕邊緣也和現在圓潤的設計不同，更類似iPad Pro般銳利、有稜有角的造型。另外，郭明錤曾預測新款iPhone會採用曲面螢幕，不過這次爆料指出，新手機依舊使用平面螢幕。

新款iPhone鏡頭配置將與iPhone 11相仿，Pro級高階機種搭載三鏡頭，而無印版則配備雙鏡頭。 ALDECAstock via shutterstock

同時新款高階手機的螢幕尺寸略大於iPhone 11 Pro Max的6.5吋螢幕，作為比較，《The Verge》提到，郭明錤去年預測，兩款高階機種的螢幕尺寸為5.4吋及6.7吋。

同時今年iPhone螢幕上方的瀏海可能會變得小一些，蘋果正研究如何在之後的手機中完全刪除這項設計。

至於鏡頭配置方面則與當前相仿，高階機種將有3個鏡頭、低階機種則是兩個。值得一提的是，3月發表iPad Pro時首度配備的光學雷達掃描儀，也預計應用在高階手機上。

處理器性能升級上則主要聚焦AI及AR應用，這也是蘋果導入光學雷達掃描儀的關鍵原因。

HomePod體積縮一半！定位追蹤器AirTag最快年內推出

除了眾所期待的iPhone，本次披露的內容還包括第二代HomePod及AirTag。HomePod的外觀設計大同小異，不過尺寸整整縮小一半。如同iPhone遭遇的狀況，HomePod也因疫情而開發受阻，目前計畫在今年下半年以較低價格推出。

第一代HomePod的銷售成績並不理想，根據研究公司Strategy Analytics 2月份的報告，HomePod在智慧音箱市場的市占率僅拿下4.7%，遠遠落後亞馬遜、Google等競爭對手，因此希望能藉由較實惠的價格在市場上競爭。

HomePod僅支援蘋果自己的音樂播放系統，也被認為是策略上的敗筆，缺乏相容性令Spotify等其餘音樂平台用戶對蘋果的產品興致缺缺，先前也有報導指出，蘋果正考慮開放HomePod使用外部的音樂播放平台。

而AirTag則是一款用於追蹤失物的藍牙標籤，實際上在去年iPhone 11推出前就已有風聲，但由於後續完全沒有進一步的消息而被人淡忘。直到最近蘋果在YouTube上傳的一部教學影片中，系統界面意外出現AirTag字樣，才再度引發討論。

蘋果在發現出包後立刻下架影片，但依舊為AirTag創造不少話題性。該知情人士透露，蘋果已經花費一年多開發這款藍牙裝置，預計最快今年內就會正式登場。

資料來源：Bloomberg、The Verge

責任編輯：陳映璇