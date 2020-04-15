對foodpanda、Uber Eats等平台而言，從送食物切進雜貨領域，過去像在試消費者水溫。但2020年開始，熊貓希望能正式拓展至B2B零售市場。

不只送美食，foodpanda自2019年底啟動生鮮、雜貨外送服務至今，共與3千間實體店合作，包含全家、萊爾富、OK、家樂福、頂好都是客戶。

特別的是，他們還推出主打20分鐘到貨，由官方自營的虛擬超市「熊貓嚴選」（panda now），目標今年底前在全台建立30處據點。

熊貓嚴選（panda now）業務總監Denis Aksenov表示，家樂福等量販店的雜貨外送客群屬性為「低頻率、單次大量購買」，熊貓嚴選鎖定「 即時生活需求，產品走小包裝風格 」。 吳元熙攝影

既然叫虛擬超市，顧名思義沒有實體門市可逛，消費者需由App進入熊貓商城，從熊貓嚴選專區選購近2千種商品。當訂單完成，自有倉庫中的工作人員會負責撿貨，把商品交給抵達的外送員。

虛擬超市可行嗎？熊貓說有三大優勢加持

這與foodpanda現有的超商、量販店外送服務有何不同？

熊貓嚴選（panda now）業務總監Denis Aksenov解釋，家樂福等量販店的雜貨外送客群屬性為「低頻率、單次大量購買」，熊貓嚴選則鎖定「 即時生活需求，產品走小包裝風格 」，熱銷品為零食、飲料、乳品和雞蛋，訂單多來自晚間時段，且以週五至週末為高峰。

foodpanda表示，由於平台有大量消費者數據，可藉由訂單變化來調整進貨與倉庫擺放位置，創造更好的效益。 吳元熙攝影

虛擬超市的長遠目標，要證明零售業不需自己拚展店、開實體門市，可委託foodpanda經營線上 。藉由平台三大優勢，包含：數據選品與建立倉庫位置、外送資源與用戶基礎，發揮最大化效益。

他解釋，透過分析食物外送的上百萬張訂單，熊貓嚴選得以在有高度市場需求、用戶密度高的區域挑選倉庫位置，確保20分鐘內能將產品送至消費者手中。另外，他們也比照超商，直接向可口可樂、國郡等上游供應商，控管物流。

「我們每週都會分析訂單，做出動態調整。」他說，熊貓嚴選能提供從接單、出貨的一條龍整合服務，倉庫物品排序、備貨量，會隨著App訂單即時更動，瞄準小家庭、白領與學生族群，初步獲利模式為賺取商品差價。

foodpanda表示，虛擬超市模式僅在新加坡推出，台灣是第二站，目前在北部建立了10個據點，未來將在中、南部尋找倉庫位址。

現階段，foodpanda與全家、萊爾富、OK都有上百家門市的外送合作，他們的終極野心，是想靠自家外送力，賺取「倉庫管理財」，並用線上展店取代實體店面。但在缺乏存貨管理經驗的情況下，能否說服零售業者買單，還需要用營運成績來證明自己。

責任編輯：陳映璇