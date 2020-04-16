四月初，總統府接觸線上教學平台Hahow，雙方達成合作協議，共同推出由副總統陳建仁授課的「防疫通識課」，將於4月20日上線。

為協助民眾建立正確防疫知識與觀念，總統府特別攜手線上教學平台Hahow（好學校）共同推出《全民防疫通識課：陳建仁副總統來開講》，由副總統同時也為公衛專家的陳建仁（首圖中）來擔綱老師，親自上台教學。

據了解，關於疫情的各種假消息蔓延、錯誤觀念頻傳，政府為協助民眾建立正確知識與觀念，鼓勵民眾於防疫期間多利用線上工具自學，四月初總統府與Hahow取得聯繫，促成本次合作。4月7日副總統陳建仁到Hahow辦公室，在一週的時間內完成所有課程製作、拍攝、剪輯與動畫。

4月20日起，「大仁哥」課程免費、無限次數觀看

副總統陳建仁將以生活化的講授方式，搭配Hahow轉譯製作的系統性課程，將艱深專業的理論逐一轉化為易懂的語言與影像，共有3大章節內含8個單元，共計45分鐘的課程，在4月20日可於Hahow平台上免費、無限次數觀看。

課程內容包含，解析病毒的傳染、檢驗、防疫與應對策略，並教導一般大眾如何戒慎而不恐懼，以正確態度和準則面對疫情，學習分辨訊息、拒絕瘋傳假消息，搞懂流行性病學與正確防疫觀念。

總統府表示：「副總統陳建仁是台灣流行病學及公共衛生領域的專家，這次透過跟Hahow的合作，可以讓民眾用淺顯易懂的方式，更了解這些防疫相關的理論和背後的專業知識，這是一個很特別的合作經驗。」

Hahow共同創辦人江前緯（首圖左）也認為，「身為防疫民間隊的一份子，Hahow以自有擅長的專業和高品質製課能力，在短短7天內協助將繁複的防疫知識組織學習架構、切分出學習模塊淺顯易懂的圖表，讓大眾透過影片自主學習且快速獲得正確觀念，防疫同時也實現共享教育的目標。」

影片將翻譯英文版本，幫助全球學習

除了副總統陳建仁之外，Hahow也邀請多位YouTuber共同參與課程活動。 Hahow

除了副總統陳建仁之外，Hahow特別邀請知名YouTuber阿滴、志祺、小熱唱加入防疫宣導，拍攝「防疫通識大挑戰」快問快答影片，以輕鬆搞笑又不失知識性的內容，一次釐清讓民眾霧煞煞的防疫重要名詞。

透過副總統陳建仁的全民防疫通識課，除了公衛知識、學習分辨並打擊假訊息之外，完成學習後還能取得本堂課程的獨家「防疫戰隊加入證明」，透過分享串連更多好友加入學習。

同時，因應現代人資訊視覺化的學習喜好，Hahow也特別將副總統陳建仁傳授的精華內容製作成圖文版課程懶人包。未來，影片也會翻譯成國際英文版本，讓全世界共同加入學習行列，副總統陳建仁也強調，「We are family，我們每個人都是全球大家庭的成員，台灣願意幫助，希望能透過我們的幫助，讓全球生活快速恢復正常！」

責任編輯：陳映璇