在辦公室號令千人聽命的總經理，脫下西裝，穿上圍裙跟防塵帽，在中央廚房切菜削起蘿蔔；11年資歷的資深經理離開電腦桌，拿起菜刀，切起大白菜當備料員⋯⋯當公司營收變零，雄獅旅遊不怕醜地自我揭露人力「下放」，究竟要告訴大家什麼？
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「我們不裁員！」身為台灣最大旅行社業者，雄獅全台86家門市，年管銷費用30億元，等於一開門就要燒掉大把成本。面對史無前例最大疫情衝擊，政府3月18日起禁止5月底前旅行社出團，90%核心業務來自團旅、近年更重押郵輪商品，這樣的雄獅旅遊不裁員，如何自救？
為穩住3,600名員工軍心，董事長王文傑創立「雄獅抱報」（LIONTIME）企業刊物，4月13日創刊號發行日，他除親自錄影呼籲全體員工撙節支出，好面對這場生存之戰，更已經展開一連串對策。
歸結王文傑的自救三箭目的，無非是：「全力爭取紓困補助，縮減支出」，盡可能開源節流。
「營收歸零，只剩費用」對策：
1. 全面爭取政府紓困標案：能賺錢的案子，我們都要拿到手！
2. 提高集團「欣食旅」餐飲業績，衝外送：再困難的日子，飯還是要吃。
3. 發展旅遊生活產業，LTL商品部成立做電商：不能出國？我們把全世界的美好留給你
除透過媒體呼籲政府紓困，補助取消團費、營運負擔補貼、員工薪資補助，企業提出人才培訓方案也能獲得每人1.89萬元補助，對每月營運開銷2億元以上的雄獅來說不無小補。
而雄獅旅遊也將腦筋動到「民以食為天」的餐飲業務上，衝刺外送宅經濟。雄獅旅遊「關係企業」欣食旅餐飲下就有「光一」與「GONNA」兩個品牌，後者已經跟Ubereats合作，近期雄獅除將擴大中央廚房能量，提高半成品準備量，四月底總部B1兩餐飲櫃位也將重啟，提供3,600名員工健康餐盒，從內需做起。
只不過，從經濟部商業司登記資料跟雄獅旅遊財報來看，欣食旅餐飲都不是雄獅直接投資，未來人力調度及餐飲收入如何反映在雄獅集團的營收中，仍未知。
但可以看見的是，雄獅宣示「絕不裁員」的對策，就是加強人力橫向流動，包括兩餐飲事業徵求6名內外場人力，大力向內部員工徵集，而影音部門也大徵超過14人，而需求最大的正是傑森整合行銷部門，對內大徵60人，為4月起的內訓課程啟動。
王文傑說，從3月18日政府宣布全面停止國外旅遊出團，我向我女兒說：「我失業了！」旅遊產業作為第一線，若不擋住產業崩盤，所有觀光旅行產業休閒供應鏈都將關門失業，因為我們只剩下費用，撙節費用，雄獅必將再起！
王文傑說他回家後把該拔的插頭全拔掉，三個月前開始自己剪頭髮，呼籲同仁一起：「撙節自己的、家人的、組織的、企業的費用，然後我們會生存下來。」
「雄獅必須是第一名，就算旅行社關到只剩下一家公司，那我告訴你，就是『雄獅』！」王文傑的這番喊話或許是想下一個定心針，穩住全體軍心，這番大動作向內喊話似乎也已奏效，不少員工紛紛留言響應：我已經挽起袖子！
身為旅行社龍頭，牽涉數千員工生計，雄獅的「即刻轉型，就地整編」動作是否能夠奏效？或將是待紓困企業拚生機的典範。
責任編輯：蕭閔云