「我失業了！」雄獅董事長王文傑疫情中創立「雄獅抱報」，大談高階資深主管下放關係企業擔任中央廚房備料員，高層親自示範：什麼叫做「即刻轉型，就地整編」。

在辦公室號令千人聽命的總經理，脫下西裝，穿上圍裙跟防塵帽，在中央廚房切菜削起蘿蔔；11年資歷的資深經理離開電腦桌，拿起菜刀，切起大白菜當備料員⋯⋯當公司營收變零，雄獅旅遊不怕醜地自我揭露人力「下放」，究竟要告訴大家什麼？

雄獅管理本部總經理林東封任職公司16年，新職稱/抗疫斜槓：欣食旅Gonna央廚備料員

雄獅會獎產品部資深經理許恩慈任職11年，新職稱/抗疫斜槓：欣食旅Gonna央廚備料員

雄獅管理本部總經理林東封跟會獎產品部資深經理許恩慈都在工作量銳減下，支援斜槓工作。 雄獅旅遊

「我們不裁員！」身為台灣最大旅行社業者，雄獅全台86家門市，年管銷費用30億元，等於一開門就要燒掉大把成本。面對史無前例最大疫情衝擊，政府3月18日起禁止5月底前旅行社出團，90%核心業務來自團旅、近年更重押郵輪商品，這樣的雄獅旅遊不裁員，如何自救？

為穩住3,600名員工軍心，董事長王文傑創立「雄獅抱報」（LIONTIME）企業刊物，4月13日創刊號發行日，他除親自錄影呼籲全體員工撙節支出，好面對這場生存之戰，更已經展開一連串對策。

歸結王文傑的自救三箭目的，無非是：「全力爭取紓困補助，縮減支出」，盡可能開源節流。

「營收歸零，只剩費用」對策：

1. 全面爭取政府紓困標案：能賺錢的案子，我們都要拿到手！

2. 提高集團「欣食旅」餐飲業績，衝外送：再困難的日子，飯還是要吃。

3. 發展旅遊生活產業，LTL商品部成立做電商：不能出國？我們把全世界的美好留給你

雄獅董事長王文傑親自喊話發內部刊物，說明如何面對轉型。 雄獅旅遊

除透過媒體呼籲政府紓困，補助取消團費、營運負擔補貼、員工薪資補助，企業提出人才培訓方案也能獲得每人1.89萬元補助，對每月營運開銷2億元以上的雄獅來說不無小補。

而雄獅旅遊也將腦筋動到「民以食為天」的餐飲業務上，衝刺外送宅經濟。雄獅旅遊「關係企業」欣食旅餐飲下就有「光一」與「GONNA」兩個品牌，後者已經跟Ubereats合作，近期雄獅除將擴大中央廚房能量，提高半成品準備量，四月底總部B1兩餐飲櫃位也將重啟，提供3,600名員工健康餐盒，從內需做起。

只不過，從經濟部商業司登記資料跟雄獅旅遊財報來看，欣食旅餐飲都不是雄獅直接投資，未來人力調度及餐飲收入如何反映在雄獅集團的營收中，仍未知。

但可以看見的是，雄獅宣示「絕不裁員」的對策，就是加強人力橫向流動，包括兩餐飲事業徵求6名內外場人力，大力向內部員工徵集，而影音部門也大徵超過14人，而需求最大的正是傑森整合行銷部門，對內大徵60人，為4月起的內訓課程啟動。

內部徵集近百名職缺，橫向調動，是集團不裁員下的對策。 雄獅旅遊

王文傑說，從3月18日政府宣布全面停止國外旅遊出團，我向我女兒說：「我失業了！」旅遊產業作為第一線，若不擋住產業崩盤，所有觀光旅行產業休閒供應鏈都將關門失業，因為我們只剩下費用，撙節費用，雄獅必將再起！

王文傑說他回家後把該拔的插頭全拔掉，三個月前開始自己剪頭髮，呼籲同仁一起：「撙節自己的、家人的、組織的、企業的費用，然後我們會生存下來。」

雄獅內部刊物「雄獅抱報」創刊，自比動物園。 雄獅旅遊

「雄獅必須是第一名，就算旅行社關到只剩下一家公司，那我告訴你，就是『雄獅』！」王文傑的這番喊話或許是想下一個定心針，穩住全體軍心，這番大動作向內喊話似乎也已奏效，不少員工紛紛留言響應：我已經挽起袖子！

身為旅行社龍頭，牽涉數千員工生計，雄獅的「即刻轉型，就地整編」動作是否能夠奏效？或將是待紓困企業拚生機的典範。

責任編輯：蕭閔云