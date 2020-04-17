由於PS5的製作成本太過高昂，有媒體指出Sony計畫在初期限制這款新機種的產量，抬高價格竟然是為了壓低市場對其的需求。

與PlayStation 4相隔7年後，Sony才終於在近期宣佈，新一代的遊戲主機PlayStation 5（後稱PS5）即將在2020年底問世，不過現在卻有媒體指出，Sony計畫在推出第一年，限制主機的產量以抬高售價。

Sony限制主機生產的原因，並不是因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情導致供應鏈失靈，根據《彭博社》報導，儘管疫情的確影響了PS5相關的行銷計畫，在生產上並沒有受到太大的影響。

至於Sony為何要這麼做，是因為他們希望初期能抬高售價，但這並非出於想要藉此多賺一點的俗儈念頭，而是希望短期內能壓低市場需求，減少出貨──因為PS5生產成本實在太高了。

與5G手機熱潮撞車，PS5零件成本居高不下

按照早些時候外媒的披露，PS5的製造成本大約為450美元（約台幣13,526元），而按照市場研究公司IHS Markit估計，PS4剛推出時生產成本為381美元（約新台幣11,452元），兩者的成本差距已經接近20%，如果維持在以往的價格Sony勢必得大失血。

而成本會這麼高昂的主要原因，則是因為 需求零件與當紅的5G手機撞車 ，導致價格水漲船高。PS5所需的隨機存取記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NAND flash），都是智慧型手機的重要零件。

與5G手機熱潮撞車，導致零件價格飆升，被認為是Sony計畫暫時限制PS5需求的主要原因。 OnePlus Youtube

雖然一直以來Sony都是賠本在販售遊戲主機，例如PS4初期售價僅399美元（約台幣11,993元），只比硬體成本高了不到5%，但PS5的高成本，讓這位娛樂巨頭很難硬生生吃下如此高昂的虧損。

近幾個月來，Sony便一直在該如何定價中感到苦惱，恰好微軟新遊戲主機Xbox Series X也即將在今年底上線，更令Sony在定價上左右為難。主機遊戲開發商則預期，PS5的售價可能會落在499至599美元（約台地14,999-18,005元）之間。

《彭博社》提到，PS5供應商透露，Sony預計在2021年3月以前，生產500萬至600萬台PS5。作為比較，PS4剛推出的前兩個季度，Sony總共銷售出750萬台遊戲主機。

關鍵始終在後續商機，分析師估賠本也會賣

而作為壓低PS5產量的對應，《彭博社》援引消息人士的說法指出，PS5開賣之際，PS4及PS4 Pro等相對較舊的型號也會調降價格，先將新用戶吸引到平台上，畢竟絕大部分PS4遊戲，也都將相容PS5。

但Sony銷售遊戲主機著眼的，始終是後續遊戲銷售、連線訂閱帶來的收入，加上和Xbox Series X競爭的壓力，因此雖然有消息指出，Sony計畫在初期抑制PS5銷量，仍舊有分析師認為，兩者都會不惜成本壓在450美元（約台幣13,526元）出售。

微軟新遊戲主機Xbox Series X也將在與PS5相仿的時間點問世，為了搶佔市場，分析師認為兩者都會不惜成本壓在450美元左右出售。 Gage Skidmore via Flickr

供應商已經開始向Sony出貨，預計6月時PS5就會進入量產階段，如期在今年底出貨並不成問題。不過除了硬體本身的難題之外，遊戲的開發也可能因疫情而受到延宕，例如2月時遊戲發行商Private Division就宣佈，《外圍世界》將延後登陸Switch平台的時期，這樣的情況也很可能發生在PS5遊戲的開發上。

資料來源：Bloomberg、CCN

責任編輯：蕭閔云