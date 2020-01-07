Sony今年不談8K電視了，多了兩個讓人興奮的話題——電動自駕車和PlayStation 5。

在2019年的CES上，Sony的話題還圍繞在當時最夯的「8K電視」，但今年，Sony卻端出兩盤截然不同的主菜——令人意外地首款電動自駕車Vison-S，以及12月即將上市的PlayStion 5。

關於PS5唯一的「Something New」，只有LOGO

「25年前，我們發表全球第一台PlayStaion，」索尼互動娛樂執行長吉姆·萊恩（Jim Ryan）在Sony CES展前記者會上說道，雖然他上台的時間，只有短短不到10分鐘，但卻是整場記者會上，最令人期待的環節之一。

因為早在去年4月，索尼互動娛樂就已釋出消息，將推出新一代遊戲主機PlayStaion 5；10個月後，粉絲紛紛期待在2020年全球第一個科技大展上，官方會釋出更多「詳細資訊」。

但唯一的「新消息」，只是吉姆·萊恩公布PS5的LOGO。

官方公布PS5的LOGO，但設計一點都不令人意外，跟PS4相比只是數字變了。 YouTube

同時，也釋出PS5的部分規格，但此資訊先前已公開過，而上市時間還是規劃在2020年12月，並未更新具體日期。 YouTube

事實上，自2000年索尼互動娛樂推出PS2後，一路到PS3、PS4，其LOGO和字體設計都沒有變過，只有最後的數字變了，看到PS5的LOGO後，讓全球滿懷期待的粉絲有些「哭笑不得」，紛紛調侃表示，這是「革命性的LOGO」、「根本超乎想像」、「我還以為是PS2呢」。

除此之外，吉姆·萊恩按照慣例，也給出一些PlayStation銷售成績，「繼PS2後，PS4仍是全世界第二款暢銷的遊戲主機。」

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全球銷量第一的遊戲主機仍是PS2，截止目前已賣出超過1.55億台；排名第二的PS4，在全球則售出逾1.06億台；PS4遊戲銷量也達11.5億個，而2016年推出的PS VR，則也賣出500萬台。

另外，官方也指出，每月遊戲用戶達1.03億。根據國外電玩網站VGChartz統計， 在任天堂的Switch問世後，2019年三大遊戲主機市占率大洗盤，PS4的已從「老大」跌至「老二」，而「老對手」微軟Xbox One，則維持第三。

無論如何，遊戲主機在2020年也迎來了另一場新戰局，被稱為「微軟最強遊戲主機」的Xbox Series X，也將於2020年第四季上市，但IHS Markit分析師Piers Harding-Rolls預測，PS5在2020年的銷量將會超過Xbox Series X，因為玩家在PS4時代，累積很高的品牌忠誠度，因此「跳槽」的機率變小了。

不要懷疑，Sony竟然開了一台電動自駕車上台

但讓現場觀眾一座皆驚的，還是完全出乎預料的電動自駕車Vison-S。

雖然Sony總是會出乎預料，推出不少令人驚喜的「黑科技」。但畢竟這是Sony第一次這麼明確的涉獵在「車」這一領域，還真是讓人嚇了一跳，也藉此看出今年CES，自駕車、電動車，仍是最大的主題之一。

Sony總裁吉田憲一郎和Vison-S一同亮相，全場驚呼。該車為四人座，帶有兩個200kW發動機，最高時速可達239公里/時。 YouTube

「我們正在往Mobility（移動性）邁進，過去10年的趨勢是行動通訊，但現在我們的方向是雷達和自駕車傳感器，」吉田憲一郎說道，Vison-S就是最好的的第一步。

這一台原型車，是Sony和Bosch、NVIDIA、高通多個公司合作，一起共同開發而成，無論是車內車外，都遍布傳感器，全車共搭載33個傳感器，包括圖像傳感器、雷達、ToF（飛時測距）等等，好讓Vison-S可以360度監測車內外狀況。

Vison-S的催生，合作夥伴還不少。 YouTube

Sony也透露，Vison-S目前自駕車水準達level 2，目標今年要在道路上進行駕駛實驗，但沒有對外銷售的計畫。Sony在自駕車領域的下一步是什麼，就看看CES正式開展後，是否會有更多計畫透露。

責任編輯：陳映璇