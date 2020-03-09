不光iPhone、健身環等電子產品在疫情中產能重創，就連遊戲中的虛擬道具、3D動畫等美術內容，也因武漢肺炎而面臨難題。

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）在全球持續延燒，中國為避免疫情擴散長時間停工的影響下，手機等電子產品供應鏈失靈的新聞每天屢見不鮮。然而，不光這些實體產品面臨斷鏈危機，就連虛擬的遊戲產品也備受衝擊。

肺炎疫情期間，許多人害怕感染選擇待在家不出門，加上各國政府限制旅遊，以電玩遊戲為首的「宅經濟」產業被認為是這場災難中最大的獲益者。不過，在玩家蜂擁而至的光鮮一面背後，許多遊戲廠商正因開發過程青黃不接而傷透腦筋。

承擔近50%美術內容，中國停工影響遊戲開發進度

中國不單是手機、電腦、遊戲主機的最大產地，同時也是西方遊戲廠商外包美術業務的主要國家。美國投行傑富瑞的一份報告就指出， 所有西方開發的遊戲中，約有30%至50%的美術內容是由中國產出，EA、動視暴雪、Ubisoft等大廠都相當依賴當地分公司或外包公司的協助。

因疫情而來的大批玩家，對營收或許能帶來正面影響，但若停工時間一長，遊戲開發進度勢必將面臨延宕，可能對遊戲廠商未來的計畫安排、甚至收益造成衝擊。

武漢肺炎疫情不單影響到實體供應鏈，就連虛擬遊戲的美術內容，也因此受到延誤。 Dragon Images via shutterstock

再加上，對於一些沒有內購的遊戲而言，有時這股人潮單單只是增加遊戲時數，對實際營收創造的收益可能沒有外界想像中龐大，然而今年後續的遊戲推出計畫與行銷，都將因肺炎疫情而必須做變更。

傑富瑞分析師肯恩．魯夫（Ken Rumph）認為，如果疫情只有影響數週，那麼影響或許在可控範圍之內，一旦停工時間拉長超過1個月，遊戲開發無疑將只能往後推延。

PS5、Xbox Series X都預計在2020年底問世，許多遊戲業者正緊鑼密鼓為新主機開發遊戲當中。 YouTube

然而礙於資安與開發軟體的限制，時下正夯的「遠端工作」或許對遊戲產業現況愛莫能助。 且微軟、Sony相繼預告將在2020年底推出新主機，不少遊戲廠商正緊鑼密鼓開發支援Xbox Series X、PS5的新遊戲，疫情很可能擾亂這一切安排。

中國美術產能大跌，遊戲業者可能轉投東南亞懷抱

這並非無稽之談。根據《彭博社》報導，位於中國的遊戲美術廠商因為停工，設計師無法進入辦公室，導致無法如期繪製客戶所需的服裝、盔甲等開發素材。該產業對資安的嚴格要求，以及開發所需的工作站電腦，讓遠端工作無法幫上太多忙。

事實上早在2月時，遊戲發行商Private Division就宣佈，因為中國合作夥伴Virtuos受到武漢肺炎影響，遊戲《外圍世界》於Switch上推出的日期將延後，具體時間則未公佈。

由於中國合作夥伴受疫情影響，遊戲發行商Private Division便宣佈遊戲《外圍世界》將延後登陸Switch。 shutterstock

Virtuos是一間新加坡遊戲工作室，在上海、成都、西安擁有多達7個開發中心與1,200名開發人員。《彭博社》指出，Virtuos的客戶包括Ubisoft、史克威爾艾尼克斯、Riot Games等眾多知名遊戲公司，他們預估每個項目約兩週的延宕，2月份的收入因此減少了一半之多。

位於成都的遊戲美術工作室夏爾也透露，由於肺炎疫情，他們已經取消或縮減6個與國外遊戲業者的合作，並預計3月底才能接受新訂單。根據官網介紹，該公司海外合作夥伴包括Ubisoft、2K Games、Wargaming等知名遊戲業者。

Ubisoft執行長伊夫．吉勒莫特（Yves Guillemot）也在前陣子的財報會議上，提到位於中國的工作室關閉了一段時間，但並未透露是否對業務造成任何影響。

不過，與實體供應鏈最大的不同在於，遊戲美術業務並沒有遷移上的包袱，並且能夠靈活外包給不同地區的供應商，雖然目前大多遊戲公司美術業務集中於中國，假使武漢肺炎疫情延續更長時間，遊戲公司很有可能將工作轉發包給東南亞的業者。

資料來源：Bloomberg、Barron's、gamesindustry

責任編輯：陳映璇