吉利德旗下藥物「瑞德西韋」，在治療武漢肺炎的臨床實驗展現不錯成績。消息傳來後，不僅吉利德盤後股價飆高，美股期貨也跟著大漲。

最新外洩的影片透露，生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences,Inc.）旗下抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir），在治療新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的臨床實驗展現好成績。消息傳來不但吉利德盤後股價應聲飆高，美股期貨也跟著大漲。

MarketWatch報價顯示，截至台北時間16日上午7時28分為止，E－迷你道瓊斯指數（E－Mini Dow）連續合約大漲3.64％（853點）、報24,260點。

另外，Gilead 16日在正常盤上漲2.56％、收76.54美元（約新台幣2,300元）；盤後進一步飆漲16.07％至88.84美元（約新台幣2,670元）。

美國健康新聞網站STAT News 16日報導，根據該媒體取得的消息，芝加哥大學醫學中心（University of Chicago Medicine）在眾所矚目的臨床試驗中，以瑞德西韋治療COVID－19重症病患後，患者發燒及呼吸道症狀迅速改善，幾乎所有患者不到一週就可出院。

全世界都在焦急等待Gilead臨床實驗的最終結果，若安全性及療效都正向，則瑞德西韋有望快速取得美國食品藥品監督管理局（FDA）及其他主管機關核准，用來廣泛治療染疫病患。

在這場實驗中，芝加哥大學醫學中心招募125名COVID－19病患加入Gilead舉行的兩場第三階段臨床試驗，其中有113名症狀嚴重。所有患者每天均為其注射瑞德西韋。

芝加哥大學醫學中心負責監督瑞德西韋實驗的傳染病專家凱瑟琳·穆蘭（Kathleen Mullane），本週在一場內部視訊會議表示，「多數患者都已順利出院，這是最棒的消息。我們只有兩名病患不幸喪生。」STAT News從自己的消息管道取得了會議影片。

這項結果僅是瑞德西韋其中一個實驗數據，其他機構也在執行同樣的臨床試驗，目前還無法確定整體結果如何。不過人們對Gilead至今為止釋出的臨床資料相當振奮。

穆蘭在影片中透露，第一批患者（400名）的臨床實驗數據，Gilead將全面封鎖至本週四（4月16日）為止。她表示，「我們實驗的多數患者屬於重症、但他們大都可在第6天出院，這代表療程不一定要10天。只有少數患者等到10天才出院，大概三人。」

Gilead總共從全球152個臨床試驗基地招募了2,400名COVID－19重症患者，中度症狀的病患則有1,600人、來自169個不同試驗中心。

Gilead上週公布的資料顯示，COVID－19重症病患以瑞德西韋治療後，超過2/3病情獲得改善。不過，這個結果是基於患者的觀察，由於沒有控制組對照，實驗結果難以解讀。

Gilead對瑞德西韋進行重症患者的臨床實驗，預估4月底就能取得初步數據，而症狀中度的患者實驗，則預定5月取得臨床結果。

值得注意的是，中國最近才剛宣布暫停瑞德西韋的兩個COVID－19臨床實驗、理由是找不到符合資格的患者。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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