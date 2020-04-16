新冠肺炎疫情衝擊各產業，科技巨頭如Google、Apple等也無法倖免，就連使用量暴增的Facebook，也沒有嚐到甜頭，最近幾週以來廣告價格大跌。

武漢肺炎疫情影響全球各行各業，網路科技巨頭Google也難以倖免。Google母公司Alphabet執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）宣佈，將在今年內凍結人事，並削減在資料中心等領域的投資支出。

CNBC、MarketWatch報導，皮蔡週三（15日）發出內部備忘錄向員工表示，公司將重新評估今年底前的投資計畫，同時放慢招募員工的速度。Pichai指出，2019年，該公司新增員工人數達20,000人，今年原規劃維持同樣的招募速度，目前Alphabet已增加雇用4,000名新員工，並有1,000人正在等待報到。

目前為止，Alphabet並未向美國證券交易委員會揭露疫情造成的影響，也未公開發表任何有關財務衝擊或其他潛在問題的聲明，與其他科技巨頭形成鮮明對比。

2月17日，蘋果（Apple）發佈警告稱，受疫情影響，預計將無法實現本季財測；線上廣告競爭對手Facebook日前也發佈預警，指平台使用量受惠疫情暴增，但廣告收入大幅流失。

截至2019年底，Alphabet共擁有118,899名員工，高於2018年底的98,771名。

《紐約時報》報導，Google和Facebook在全球線上廣告市場具有壟斷地位，兩者廣告收入佔整體線上廣告支出的一半以上，且廣告業務規模在過去5年來成長兩倍。但華爾街分析師研判，兩家公司的全年營收，今年將出現史上首次衰退。

Google和Facebook長期壟斷線上廣告市場，但華爾街分析師研判，兩家公司在全年營收上，今年將出現史上首次衰退。 截圖自Y Combinator影片

根據數位行銷機構Gupta Media分析師Alex Palmer指出，最近幾週來，Facebook的廣告價格大幅下滑35%至50%。

Alphabet（GOOGL.US）股價在週三正常盤下跌0.63%，盤後續跌0.50%。今年以來，Alphabet股價累計下跌6.13%，而標普500指數則下跌13.85%。

責任編輯：蕭閔云

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