對抗新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），台灣不只有口罩國家隊，科技防疫腳步持續快跑。

台灣不只能用口罩協助世界各國，科技防疫成果也證明「Taiwan can help」。

行政院昨（13日）舉辦醫藥防疫科技研發記者會，由國家衛生研究院報告檢驗、治療、預防等面向成果。其中，檢測面開發「核酸分子」、「核衣殼」、「抗體檢測」三種篩檢技術，最快7月份起開始量產，已獲得歐盟、波蘭、泰國等國家洽詢；治療藥物「奎寧」可由國內原料藥及GMP藥廠生產，目前已收到20國訂單。

數位時代整理

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衛生福利部部長陳時中表示，從目前各國新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）致死率來看，義大利、西班牙、法國、英國等4國超過了10％，但這些國家的醫療水準與量能並不差，原因就在於確診病人大量並快速出現，導致醫療體系崩解。

他指出，擁有更好、更快速精準的檢測能力，能避免社群傳播的可能性，雖然目前看來出現的機率很低，「但防疫要有餘裕，不能把自己逼到最危險的那條線。」

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疫苗、檢測和新藥都完善，才算防疫成功

另一方面，台灣也需要有新的藥物，能減少病人的住院天數。

陳時中強調，台灣目前出現3百多例確診個案，扣除死亡與已出院案例，病床與醫療能量都很足夠，但其中一名個案住院天數長達81天，所有個案平均住院達30天，若未來出現大量確診時，醫療體系就難以負荷，「要等到疫苗、檢測和新藥都完善，才算真正防疫成功。」

國家衛生研究院院長院長梁賡義，台灣的科技防疫實力獲得多國肯定，像歐盟跟波蘭的台北辦事處日前拜訪中研院與國衛院，表達對快篩技術的興趣，美國AIT也是高度肯定。

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經濟部次長林全能說，台灣的醫藥檢測技術有一定實力，以工研院與瑞基海洋共同開發的核酸分子快篩檢測儀為例，重量僅600公克，可在1小時內完成篩檢，準確率達90％，4月底就會完成臨床測試。

科技部長陳良基表示，科研單位一直在背後與指揮中心一起，陸續動員了兩三百個實驗室，同時也是全世界第四個找出病毒株的國家。接下來，科技部將整理資源，持續協助各研究團隊，像是超級電腦算力會優先讓相關單位使用，此外，也正與頂尖大學合作，預計成立2至3個防疫科技研究中心。

政務委員龔明鑫強調，目前的科技防疫預算共投入約54.6億，希望從檢驗、治療、預防各角度讓國人安心，並讓台灣能幫忙世界。

責任編輯：蕭閔云