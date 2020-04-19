以台灣10個城市為題，可口可樂今日推出「台灣城市瓶」！我們熟悉的小籠包、北門、阿里山神木一一躍上可樂瓶身。你最想收集哪一款？

可口可樂又出新招！以台灣10個城市為主題的「台灣城市瓶」今天上市，邀請以色列知名插畫家Noma Bar操刀，將東西南北的台灣特色，以紅白黑3色轉化為各地居民意象。即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，全台隨機上架，想10款蒐齊可能需要一點運氣喔！

瓶身融合各城市特色 等你來揭密

每個城市都有不同的樣貌，除了景觀建築，各地的「人」與人所形成的文化特色更是構成城市樣貌的重要元素。今年，「可口可樂」首度在台灣推出以城市為設計主軸的台灣城市瓶，不但精選10個城市的關鍵字，並以此延伸描繪出10個城市居民的不同樣貌，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，每個城市瓶上都有融合在地元素與著名景點的專屬設計，呈現出各城市獨一無二的風情，更展現了台灣各城市居民的獨特性。

1.台北「潮」

2.桃園「薈」

3.新竹「勤」

4.台中「闊」

5.嘉義「樸」

6.台南「饕」

7.高雄「朗」

8.宜蘭「勁」

9.花蓮「秀」

10.台東「樂」

對你來說，哪個台灣城市最有歸屬感？哪款設計最符合在地的意象？或是先不思考那麼多，看架上有哪個城市，都先搜刮一波吧！

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design