行銷與Martech 教育/人文

可口可樂「台灣城市瓶」抓住地方關鍵字，10款設計細節放大看

2020.04.19 by
Shopping Design
Shopping Design 查看更多文章

從自身立足的土地出發，去發掘、欣賞美好的人、事、物，廣泛地從空間、美食、音樂、電影、活動、品牌、環保，體驗設計的真義，是《Shopping Design》「買設計．學設計．享受設計」最原始的初衷。（追蹤我們：FBLinewebsite

可口可樂「台灣城市瓶」抓住地方關鍵字，10款設計細節放大看
可口可樂官網
以台灣10個城市為題，可口可樂今日推出「台灣城市瓶」！我們熟悉的小籠包、北門、阿里山神木一一躍上可樂瓶身。你最想收集哪一款？

可口可樂又出新招！以台灣10個城市為主題的「台灣城市瓶」今天上市，邀請以色列知名插畫家Noma Bar操刀，將東西南北的台灣特色，以紅白黑3色轉化為各地居民意象。即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，全台隨機上架，想10款蒐齊可能需要一點運氣喔！

圖片提供／可口可樂公司

延伸閱讀：TaiwanCanHelp！台灣《紐時》公開信激創意，哆啦A夢、七龍珠都來參一咖

圖片提供／可口可樂公司

瓶身融合各城市特色 等你來揭密

每個城市都有不同的樣貌，除了景觀建築，各地的「人」與人所形成的文化特色更是構成城市樣貌的重要元素。今年，「可口可樂」首度在台灣推出以城市為設計主軸的台灣城市瓶，不但精選10個城市的關鍵字，並以此延伸描繪出10個城市居民的不同樣貌，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，每個城市瓶上都有融合在地元素與著名景點的專屬設計，呈現出各城市獨一無二的風情，更展現了台灣各城市居民的獨特性。

1.台北「潮」

台北（大台北地區）為潮流領跑者，引領了文化與事物的革新，以「潮」字展現其特性，瓶身融合了名聞海內外的著名小吃小籠包、名景女王頭、北門以及名聞遐邇的台北捷運。
圖片提供／可口可樂公司

2.桃園「薈」

人文薈萃且作為交通樞紐的桃園，選以「薈」字為代表，設計囊括了桃園國際機場、石門水庫與香甜美味的拉拉山水蜜桃。
圖片提供／可口可樂公司

3.新竹「勤」

新竹在地的客家族群與科技人才，「勤」奮的形象廣為人知，其中強勁的風、百年城隍廟、著名的米粉與柿餅皆躍入瓶身設計
圖片提供／可口可樂公司

4.台中「闊」

台中擁有世界級的歌劇院、知名地標台中公園以及高美濕地，充分展現台中的地「闊」心也「闊」的城市個性。
圖片提供／可口可樂公司

5.嘉義「樸」

古意與質「樸」是嘉義獨有的風采，而阿里山小火車、中央噴水池與神木更是不可或缺的在地元素。
圖片提供／可口可樂公司

6.台南「饕」

台南人好客且「饕」的形象深植人心，瓶身設計結合著名小吃擔仔麵、虱目魚和知名景點赤崁樓與鹽田。
圖片提供／可口可樂公司

7.高雄「朗」

高雄人生性開「朗」樂觀，設計中將高雄港、貨櫃、渡輪與旗津烤魷魚融入其中，亦展現了高雄爽朗的港都特色。
圖片提供／可口可樂公司

8.宜蘭「勁」

宜蘭的好山好水孕育出最「勁」的蘭陽風情，融合了龜山島、冬山河親水公園與三星蔥的瓶身亦表現出宜蘭人的柔韌與強勁。
圖片提供／可口可樂公司

9.花蓮「秀」

山明水「秀」的花蓮遠近馳名，設計蘊含了秀麗的太魯閣、賞鯨輪船與七星潭等元素，更打造出一個秀美的水姑娘。
圖片提供／可口可樂公司

10.台東「樂」

台東人「樂」天形象深植人心，著名景點錦新三號道路、熱氣球與衝浪指標皆於瓶身上展露無遺。
圖片提供／可口可樂公司

對你來說，哪個台灣城市最有歸屬感？哪款設計最符合在地的意象？或是先不思考那麼多，看架上有哪個城市，都先搜刮一波吧！

延伸閱讀：
1. 翻轉視角！「臺北蓋水」特色人孔蓋亮相，萬華日夜巡、民主野百合畫出設計新角度
2. 可口可樂新廣告上架！插畫家二村大輔、Alva Skog參與創作，換個角度談「同理心」
3. 海岸山脈、冠羽畫眉躍上票面！學生團隊打造「川鳩行旅」24 款車票設計，翻玩台灣火車票

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design

延伸閱讀
#可口可樂 #品牌行銷 #產品設計

每日精選科技圈重要消息