《紐約時報》刊登廣告「台灣人寫給世界的一封信」!平面視覺由聶永真操刀,其圖像背後暗藏3大語意巧思。

回應武漢肺炎疫情蔓延期間,世界衛生組織WHO秘書長譚德塞對台灣發表的不實言論,Youtuber阿滴、設計師聶永真、圖文不符張志祺等人發起募資,計劃於《紐約時報》刊登全版廣告「台灣人寫給世界的一封信」。活動從募資當天即引起關注,包含對於募資行動的批評指教,團隊針對回洞內容的調整與第二版調查,從4月10日到14日設計公布,各方熱烈反應讓這封信超展開,不只報紙廣告,更有數位廣告、#TaiwanCanHelp大頭貼,以及#鄉民CanHelp二創的惡搞圖。

聶永真操刀設計,圖像暗藏3大巧思!

廣告平面視覺由知名設計師聶永真操刀。他認為,視覺首要之務在於短時間內抓住閱報人目光,其圖像目的要清楚並避免老派,先把人留住,才有機會近一步觸及廣告中的訴求。整體視覺以黑、藍、米白為色調,兩個洞口為圖像,隱藏著以下3大語意。

主標問句的WHO三字使用世衛官方字形,並選用標準色藍增加暗示性。除了字面上「誰能幫忙?」的意思外,也同時為世衛WHO這個組織打了個問號。 「WHO can help?」下方的洞口圖像:隱喻著世衛於疫情爆發時,因反應遲緩與外在政治干擾,所導致的防疫缺口以及全球深陷的棘手難題。 「Taiwan」下方出入口圖像:相對於世衛坐困的視角向度,台灣正積極建立一個通道、一個出口、一個方法學,對外提供最大的幫助。儘管長期以來我們被孤立於國際組織外,台灣官方及民間正持續以實際行動,對全球提供防疫經驗、實際支援與紓解。

登報之外,還有「網頁版本」

除了在《紐約時報》以全版篇幅露出外,團隊也建立網頁版本,加入了許多細節資訊。比如用來呈現防疫期間WHO所做應對措施的時間軸,以及台灣在抗疫期間得來的經驗與成果分享等。

文字上也有許多巧思,像是「WHO can help?」的一語雙關,「In a time of isolation, we choose solidarity」句中團結與隔離的對比,更以一句話直接點出台灣在防疫上的努力與幫助(1600萬片醫療口罩、先進快篩、疫苗等)。

不僅如此,針對社群擴散,洪資皓(Ryan Hong)也協助製作了6款 #TaiwanCanHelp特效框,讓網友也能透過置換大頭照來參與(在臉書特效框搜尋#TaiwanCanHelp或Taiwan可查到)。

二創炸裂!設計成為平台,#鄉民CanHelp讓宣傳再擴散

由於募資活動本身就受到大量關注,由聶永真操刀的廣告視覺公布後,也有許多人提出回饋意見與指教,更有直接將廣告稿修改的二創,掀起新一波「#TaiwanCanHelp惡搞圖」。團隊認為,好的設計,會成為平台,更歡迎網友投稿,一起支持 TaiwanCanHelp,並提供原始素材下載。(* 關於「原設計或版型」用於二創的授權,團隊表示:只要你是(心理或物理或 #不好講)支持 #TaiwanCanHelp 的,答案是沒有問題。原始素材下載:https://socialdon.group/whocanhelp)

Taiwan Can Help

https://taiwancanhelp.us

延伸閱讀:

1. 讓人民寫下真正的頭條!黎巴嫩《An-Nahar》發行「空白報紙」抗議政府,獲坎城國際創意節最大獎

2. 史上最大海灘頭條!《東京新聞》全版頭條為海洋發聲,巨幅沙雕寫出800萬噸被忽視的海洋垃圾危機

3. 再無留白退路!美國《時代》雜誌最新封面設計,畫下淹沒於槍枝暴力的最後請求

責任編輯:林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自:Shopping Design