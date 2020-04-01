隨著時代的改變，許多企業不得不做些轉型、創新，在全球20大企業中有各式不同的做法來驅動內部創新，究竟創新的背後有什麼考量、會產生哪些動能？

在時代的軸輪下，產業典範轉移成為各行各業普遍的現象，企業無不積極進行轉型、創新，有資源的大型企業更有諸多不同做法，在全球20大企業中，有些選擇成立R&D研發中心，有些則選擇設立孵化器、加速器，來驅動企業內部創新，究竟創新的動能來自內部或外部會有什麼不同的效益、考量嗎？

一般來說，新創企業基於組織規模小、管理扁平化等特性，常常能夠比大型企業更快產出創新解決方案，來解決現實社會的問題。

許多大企業為了快速補足戰力，會透過併購新創的方式，一次獲得技術與人才。另外，也有越來越多的企業會選擇設立孵化器、加速器，並且投入一定的資金作為新創開發使用，藉此成為股東與商業夥伴，來直接評估、採用新創的創新技術。

在BrandZ百大品牌價值的20大企業中，非科技廠商，但旗下設有新創孵化器、加速器的企業，是如何藉此加快創新步伐的呢？以下分別從電信業、零售業、娛樂業中，挑選具有代表性的企業，進一步了解大型企業走向開放創新這條路上的作為。

Verizon設立5G實驗室，快速連結外部創新資源

身為美國電信商龍頭之一的Verizon，2017年和共同工作空間組織Alley，攜手成立5G實驗室（5G Labs），透過Alley在紐約市的新創網絡，Verizon快速連結新創圈資源，加速5G網路技術的應用開發。

美國電信商龍頭之一的Verizon。 Mike Mozart via Flickr

這個5G實驗室從紐約市開始，至今也已經陸續在華盛頓特區、麻州劍橋、加州洛杉磯以及帕羅奧圖，加上英國倫敦等地成立分部。

此外，Verizon還另外設有投資機構Verizon Ventures，過去十多年來一直持續關注值得投資的新創。近期，比較有指標性的投資項目，包含不用依靠傳統電力就能讓裝置運作的半導體廠商Wiliot，以及專注物聯網、金融服務的數據分析平台Iguazio。

AT&T瞄準教育新創，靠Aspire加速器催生

另一家美國電信商龍頭AT&T，之所以設立加速器，主要是作為社會責任回饋，AT&T於2015年成立的Aspire加速器，著重在協助學生充實技能，因應未來的數位與國際經濟環境挑戰，因此，STEM相關科學知識以及情商管理能力等教育類新創，都是Aspire加速器的目標。

在這個加速器的運作下，目前AT&T每年都會舉辦競賽，同時並邀請各界教育新創共襄盛舉，脫穎而出者還可獲得高達100萬美元（相當於台幣3,000萬元）的獎金。

可口可樂Bridge計畫，戮力培育下一個獨角獸

無獨有偶，在零售業，可口可樂2014年成立Founder計畫，作為新創公司的孵化器，希望培育下一個新創獨角獸，可惜這個野心並未被實現，可口可樂在連續嘗試三年之後，正式終結了這個計畫。

幾個月後，可口可樂又成立Bridge計畫，同時並以新創的加速器作為定位。這兩個計畫最大差異在於，新的Bridge專案是個商用計畫，投資新創的唯一目的，就是幫可口可樂製造更多利潤，或是節省更多成本支出。

可口可樂希望藉由Bridge計畫，協助那些與可口可樂發展有關，且擁有技術的新創公司，與全球市場、其他新創連結。其中一個從Bridge計畫出身的新創Climagine，就在之後被社群媒體Snap併購。對可口可樂來說，不僅可以優先使用Climagine的技術，還獲得Snap這個企業夥伴的雙贏局面。

目前Bridge專案所資助的新創，包含深度學習與生產控制的AI新創Allegro.AI、專注數位行銷策略的BrandTotal，以及幫助製造企業內部員工訓練影片的FleeQ等。

迪士尼加速器不只有《要塞英雄》，還有球型機器人

談到大企業的創新轉型，一般人大多不會直接想到媒體與娛樂產業，但是迪士尼為了攜手新創種子加速器Techstars，於2014年啟動了加速器計畫，主要是為了協助媒體與娛樂產業的優秀新創團隊，快速實現他們的創新點子。為此，迪士尼每一年都會評選適當的新創團隊，獲選者可以獲得一筆投資及進駐迪士尼格倫代爾進行創新研發。

曾經參加Disney Accelerator計畫的新創公司，包括發行《要塞英雄》（Fortnite）遊戲的Epic Games、可程式化的球形機器人廠商Sphero、透過語音與文字搜尋運動比賽數據的StatMuse，以及遊戲化學習教育平台Kahoot！

可程式化的球形機器人廠商Sphero也是曾加入Disney Accelerator計畫的新創公司之一。 Sphero

這些大型企業之所以會設立孵化器、加速器等，大多是為了確保這些策略夥伴的創新，可與企業的營運發展接軌，並且成為這些創新應用的早期採用者。

企業面對的市場環境變化萬千，某個原先獲利的事業部門，或許下個月就開始虧損，擁有孵化器或加速器的大型企業，相對能藉由各式創新來因應市場變化，當一個主要事業被市場淘汰時，很快就能推出新的產品或服務。

對於這些非科技產業的大企業來說，即使本業並非科技服務的供應者，但依然需要最新的應用科技，來抓住市場潮流、領先市場，透過與孵化器、加速器與新創公司的連結，是最有效益的一種策略。對新創公司而言，有機會和產業龍頭合作、獲得他們的資金支持與營運指導，也是相當珍貴的資源，甚至可以更了解市場、突破成長瓶頸，兩者攜手可以共同創造雙贏得局面。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：FC未來商務

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