SurveyCake共同創辦人暨執行長劉邦彥、91APP產品長李昆謀、AWS香港暨台灣總經理王定愷、KKBOX技術與架構總監陳宏益、數位時代黃亮崢。

電影「關鍵少數（Hidden Figures）」中，主角計算出「隱藏數據」準確讓太空船往返地球、開起美國領先至今的航太霸權。

亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX、電商零售專家91APP、線上問卷服務SurveyCake也運用「小數據」發展商業模式、實驗創新點子，甚至預防促銷活動「爆棚、秒殺」瞬間激升的平台承載量。

「這就是新創者追求的“天下武功、唯快不敗”」AWS香港暨台灣總經理王定愷對此指出，其中「數據洞察、敏捷開發、高量承載」的關鍵均需仰賴後端良好的雲端服務，善用數據來抓住客戶行為、發掘企業商模、預測市場未來。

在容易造成「流量爆棚」與「商品秒殺」的購物節，91APP使用AWS打造穩定的結帳機制：在Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 開autoscaling支援尖峰時段的臨時運算量，並用Amazon ElastiCache提升回應速度，優化使用者體驗，同一時間的大量請求，則是透過Amazon DynamoDB的全受管NoSQL database來處理；電商擁有的大量log和圖片等資料，也在Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 上用Glacier Deep Archive來進一步降低費用。 AWS

消費體驗優先：91APP為品牌扛流量，顧客開心買

「無論是電商、新零售、超零售，本質上仍然是買賣」91APP產品長李昆謀指出，促銷活動帶出店家最在乎人流、轉換率、客單價。然而，瞬間「流量爆棚」與「商品秒殺」該如何解決？

「好比雙十一購物節，同仁除了24小時待命應付搶購秒殺，背後大量的AWS服務更是關鍵」李昆謀說明，實體店鋪可增開結帳櫃台來分流排隊人潮，在線上電商卻容易發生「超賣」（櫃台A賣掉所有庫存，其他櫃檯無貨結帳，但使用者已加入購物車）。為此，李昆謀採取抽獎發票劵的方式，讓消費者擁有票券才能結帳，藉此監督購物車中的數量，如其數大於庫存量時則表示票劵發罄、且已無庫存量。

此外，對於分眾精準行銷，李昆謀也舉例某客戶擁有50萬會員，但未回購者逾70%。他與團隊採用NAPL模型為該客戶將會員重新分組，並精準針對其中13萬會員發送廣告，省下原先廣告成本的3/4，卻達到相同的營業額，更以「加入購物車、瀏覽/點擊網頁」的行為為流失客評分，向高分者提供促銷優惠，成功地引起回購。

SurveyCake使用的AWS服務，其中採用Amazon Simple Queue Service (SQS) 訊息佇列服務配合Amazon Relational Database Service (RDS) 關聯式資料庫，以解決大量使用者湧入填問卷時，資料需要同步寫入資料庫的問題。 AWS

發掘企業商模：SurveyCake闖出新服務，遇GDPR也不怕

「除了提供雲端問卷服務外，如何透過資料找到洞察，藉以創造更好的消費體驗，才是SurveyCake認為更重要的事」劉邦彥指出，其客戶王品集團曾面臨「電腦問卷卡填寫困難、成本高」與「顧客拿贈品卻不留真實資料」的問題。在導入SurveyCake後，顧客只要掃描QR Code就會直接帶出桌號、菜色、服務人員等消費資訊，減少答題步驟。再輸入手機號碼又能領取優惠券，以取得真實資料。

「在歐洲麥當勞，顧客也可以在手機輸入序號取得優惠」劉邦彥回顧，當時與麥當勞的合作曾因GDPR而面臨個資與資安規定的挑戰，而SurveyCake所採用的AWS雲端基礎架構服務，均符合GDPR、ISO規定，因而順利取得合作機會。

劉邦彥也加碼說明，某手遊客戶使用SurveyCake的流量龐大，只要推發問卷就會看見萬人瞬間湧現。為此團隊開了專屬通道給該客戶，讓其他客戶與之分流，以保持服務暢通。其背後的關鍵是SurveyCake採用AWS SQS 訊息佇列服務配合Amazon Aurora關聯式資料庫，以解決大量使用者湧入填問卷時，資料需要同步寫入資料庫的問題。

2012年KKBOX成立專門的數據團隊，除了「風雲榜」透過Amazon Kinesis 、AWS Glue、Amazon S3 做數據注入與整理，Amazon EMR 做大數據處理，最後結合 Amazon Athena 做互動式分析，團隊也將分析領域多元拓展。 AWS

預測市場未來：KKBOX數據即價值，拉出AI新戰線

KKBOX集團技術與架構總監陳宏益指出，「風雲榜」是KKBOX最早的數據應用案例，過往需花一個月的時間分析前一年度的播放記錄，再來邀請藝人出席活動。直到2012年，資料與維度的膨脹讓KKBOX成立專門的數據團隊來因應、並透過 Amazon Kinesis 、AWS Glue、Amazon S3 做數據注入與整理，Amazon EMR 做大數據處理，最後結合 Amazon Athena 做互動式分析。

陳宏益與團隊也將數據分析領域拓展至「裝置使用習性、男女消費喜好、用戶最愛功能（歌曲、歌手、音樂類型）」以及「電子票券銷售狀況與搶票技巧」，例如KKBOX所推出的「每日新發現」就是分析使用者收藏／分享的歌曲，創造一份專屬歌單；而「因為你聽過」是依照音樂同好的品味，來推薦歌曲；「每日特調」則是以曲風、語系為基礎，結合「經典、受歡迎、必聽、近期竄紅」等分類標籤與個人化數據，以提供每日新歌單。

KKBOX也投入心力在AI、Big Data的應用之上，更成立KKLAB規劃將集團累積十多年的技術帶給市場，融合產業經驗，幫助企業客戶解決眼前的挑戰，同時對未來做好萬全的準備！像是透過分析當紅藝人的成名趨勢，比對出新人或新歌的特質，如：聲音表現接近是陳奕迅還是蕭敬騰，讓唱片公司檢驗新人新歌行銷是否一如預期。或是以預測模型評估新歌上架後的表現，分析出成功或失敗的原因究竟是來自音準、歌詞、編曲或其它因素。

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快速、安全、彈性：能量承載，決定數據發展

「維持架構設計與技術開發的彈性，是面對市場多變的不二法門」陳宏益強調，企業會在不同階段會做不同選擇，如KKBOX有很多點子需要快速驗證，就會優先考慮公有雲的服務。李昆謀也不約而同的指出，91APP也正在經歷快速驗證點子的階段，AWS自然就是直接且風險最小的選擇。劉邦彥則認為，對於新創公司來說，選擇正確的雲端基礎建設服務，好比不用從輪子造起來組建一台車，可以直接上路，快速面對市場。

全球進入數據、人工智慧時代，緊接而來的5G通訊，更讓行動商務、網路服務更勢不可檔，無論新創公司或是成熟企業，都該將擁有卓越的雲端基礎建設環境做為數位發展/數位轉型的必要實施項目，選擇「快速、安全、彈性」的公有雲環境，將影響企業於這一數據浪潮中的能量承載，更決定日後資料採集、分析、應用的數據發展，才能「抓住客戶行為、發掘企業商模、預測市場未來」。

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