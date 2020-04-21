受新冠病毒影響，Disney為撙節開銷，將要求10萬名員工在本週起開始放無薪假，約佔全球總員工數的一半，估計每個月可節省5億美元的成本。

根據《金融時報》報導，由於受到新冠病毒在全球擴散，許多國家紛紛閉關或實行就地避難等防疫措施的影響，迪士尼（Disney）在美國和歐洲的遊樂園和飯店已關閉了長達五星期，而為了撙節開銷，迪士尼將要求10萬名員工在本週起開始放無薪假，約佔全球總員工數的一半，估計每個月可節省5億美元的成本。

去年迪士尼透過主題樂園和相關產品賺了70億美元，佔其整體營收的一半，而今年自從新型冠狀病毒肆虐以來，受到政府宣布關閉大型娛樂場所及民眾減少外出的影響，迪士尼的股價已下跌了約四分之一。

迪士尼執行董事長鮑勃·伊格（Bob Iger）先前宣布放棄領取今年的百萬高薪。 Reuters Connect

雖然迪士尼的高管，包括執行董事長鮑勃·伊格（Bob Iger）與鮑勃·查佩克（Bob Chapek）均表態放棄領取今年的百萬高薪，要與員工共體時艱，但迪士尼卻仍保留高階管理層的獎金計畫及高達15億美元的股息，尤其在Disney關園前取代伊格成為新執行董事的查佩克，仍可能獲得「不小於300％」的獎金和「不少於」1,500萬美元的長期獎勵金，對比在暫停發放員工薪資之時，Disney雖然仍將為休無薪假的員工提供全部醫療保健福利，但這些失去收入的員工此時僅可依賴美國聯邦政府每週額外600美元補貼來度過難關，顯得格外諷刺。

BTIG的分析師里奇·格林菲爾德（Rich Greenfield）表示：「Disney在過去一個月透過舉債及貸款獲得約200億美元的現金，將用以應對因新冠病毒而帶來的損失，並且為經濟下滑及民眾減少支出的新常態做好長期抗戰。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Hill、Financial Times