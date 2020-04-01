武漢肺炎在美國持續肆虐，迪士尼也宣佈高管砍薪，其中新上任的執行長查佩克大砍50%薪資，而執行董事長艾格則完全不領薪水。

帶給眾人快樂的娛樂王國迪士尼，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐下，也只能強顏歡笑。迪士尼營收因疫情受到重創，包括執行董事長鮑伯．艾格（Bob Iger）、2月接任執行長的鮑伯．查佩克（Bob Chapek）在內，高管都將從4月開始大砍薪資。

疫情嚴峻，迪士尼高管無限期砍薪

查佩克一封寄給迪士尼員工的內部信中提到，在當前艱困的大環境下，他將放棄一半的薪水，而前陣子才退下執行長職位的艾格則完全不領薪水。至於其他高管方面，副總裁（VP）等級的主管薪資將減少20％、資深副總裁減薪25％、執行副總裁及以上則減薪30％。

根據信中資訊，這次減薪將從4月5日後正式生效，並維持到「 看見業務有實質性的恢復跡象 」為止，換句話說，就是無限期減薪。

雖然艾格不領薪水，但這可不代表他不拿迪士尼半毛錢，薪水實際只是艾格收入中的一小部份。艾格過去擔任迪士尼執行長期間，一直是娛樂及媒體領域整體薪酬最高的經理人，身價超過6.9億美元。

嚴峻的疫情下，執行董事長艾格（左）及查佩克（右）分別放棄100%、50%的薪水。 Disney

就以去年來說，艾格從迪士尼進帳4,750萬美元，其中「薪水」只佔300萬美元，其餘收入組成則為獎金2,180萬美元、限制型股票1,000萬美元，以及960萬美元股票選擇權。

而根據《富比士》報導，查佩克薪水則為250萬美元，績效獎金750萬美元，另外還有1,500萬美元的長期激勵獎金。不過因為疫情緣故，當前慘淡的情況下，查佩克今年能有多少收入進帳還是未知數。

各方向業務均受挫，迪士尼面臨百年來最嚴峻挑戰

持續蔓延的肺炎疫情，令迪士尼各個業務都面臨劇烈衝擊，尤其身為營收主要來源的樂園業務更是受到重創，從今年1月底香港與上海迪士尼宣布關閉開始，東京迪士尼也在2月底被迫關門，而3月上旬更宣布關閉僅存的另外3座位於法國、美國的迪士尼樂園。

法國及美國的三座迪士尼樂園原訂在3月27日重新開張，然而隨著歐美疫情急轉直下，迪士尼又宣佈將無限期關閉，直到「另行通知」。

3月上旬時，瑞士銀行分析師估計，假設迪士尼6座樂園全數關閉1個月，將對這位娛樂鉅子造成20億美元的營收損失，約占今年整體營收的2.5%。而從目前的情況來看，迪士尼樂園恐怕得關閉1個月以上，影響上半年兩季的營收表現。

瑞銀預估，6座主題樂園關閉1個月，可能對迪士尼造成20億美元的損失。 Disney

而另一間研究公司MoffettNathanson的分析則指出，他們預計六座主題樂園關閉1個月將導致迪士尼損失14億美元，而後續美國經濟衰退的影響，則會令美國地區的樂園營收減少20億美元。

另外，目前迪士尼目前還在打造復仇者主題園區，原訂7月開放的這座樂園，也很可能因加州的禁足令導致工期延宕。

而原先預定3月底上映的電影《花木蘭》，也在3月12日宣佈延期，疫情持續延燒下，何時才能在大螢幕上播放顯得遙遙無期；迪士尼旗下體育頻道也因為賽事紛紛中止而陷入困境，廣告營收還可能因經濟蕭條而衰減。

去年11月才上線的串流媒體Diseny+，則是目前唯一表現優異的業務，研究公司Antenna的資料顯示，3月14日至3月16日之間，Disney+的會員註冊數比前一週暴增了兩倍以上。

但這也不代表Disney+沒有受到任何影響，原先進入法國、印度的計畫都因為疫情而暫緩，一些影集的拍攝也喊卡，可能對長期的規劃產生變數。

這間備受全球民眾喜愛的娛樂王國，正面臨成立近百年來，最嚴峻的考驗。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、CNBC、Business Insider