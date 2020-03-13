武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在全球肆虐，迪士尼自1月關閉上海、香港迪士尼開始，至今全球總計6座主題樂園全數歇業，新上任的執行長查佩克面臨嚴峻考驗。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在歐美不斷蔓延，帶給人們歡笑與夢想的迪士尼樂園，也不得不在疫情壟罩下閉緊大門。迪士尼宣佈從本週起，美國加州、佛州及法國巴黎3座主題樂園將暫時歇業至月底。

美國武漢肺炎感染人數持續攀升，截至今（13）日為止，確診人數達1,762人，並有41人因此死亡；法國確診患者也逼近3,000人，並有61名死亡病例。

在NBA宣佈無限期中止賽季，以及美國總統川普頒布歐美旅遊往返禁令後，美國疫情嚴峻程度達到一個新高峰，促使各地政府、業者紛紛開始採取行動進行防範。

疫情持續升溫，迪士尼、環球影城接連宣佈閉園兩週

加州是美國疫情第二嚴重的地區，當地政府為遏止病毒繼續擴散，宣佈禁止任何非必要的250人以上集會，同時小型集會必須確保參加者間能保持6英呎（約1.8公尺）的社交距離（social distancing）。

這項新規定頒布後沒多久，迪士尼宣佈從13日起關閉加州迪士尼樂園，飯店則維持至16日方便旅客安排行程；隨後又再追加宣佈15日將關閉佛州與巴黎的主題樂園。

美國疫情持續升溫，迪士尼宣佈關閉歐美仍在營業的3座主題樂園。 shutterstock

且不光是主題樂園，迪士尼郵輪也宣佈自14日起將暫時關閉，同樣直到月底才會恢復營運。消息公佈當日，迪士尼股價重挫13%達近4年新低，年初至今跌幅接近40%。

迪士尼樂園醫療長Pamela Hymel曾對外表示，迪士尼樂園是個非常乾淨的旅遊景點，但因為疫情持續升溫，官方正密切關注後續動態。

根據《The Verge》報導，迪士尼員工對公司至今才採取行動有不少怨言，聲稱公司對關閉樂園絕口不提，就像一件見不得人的醜事，當其他企業在談論遠端工作、防疫假期、免費篩檢時，迪士尼做的只有呼籲「勤洗手」。

在迪士尼宣佈關閉主題樂園的消息後，好萊塢環球影城也宣佈為響應政策，自3月14日起臨時關閉，預計3月28日才會重新開張。日本環球影城稍早也宣佈將延長封園時間至22日。

全球主題樂園停擺，迪士尼營收重創

隨著美國及歐洲的迪士尼樂園宣佈關閉， 目前迪士尼6座主題樂園皆處於停擺狀態 。先是上海及香港迪士尼於1月25日暫停營業，2月29日東京迪士尼也因疫情而暫時關上大門。

雖然中國疫情呈現緩和，新增病例銳減，上海迪士尼也開放部份渡假區營運，不過仍處於閉園的狀態；而東京迪士尼則在11日宣佈，關閉時間延長至4月上旬。

對於2月底才剛接過鮑伯．艾格（Bob Iger）棒子，成為執行長的鮑伯．查佩克（Bob Chapek）而言，各地主題樂園紛紛關閉無疑是新官上任的一大考驗。恰好查佩克在接任執行長以前，就是主題樂園業務的掌門人，他將如何應對這個危機，外界肯定都在等著看。

查佩克（右）2月底才剛從鮑伯．艾格（左）手中接過執行長的職位，即面臨疫情的嚴峻考驗。 Disney

2月初的財報會議上，迪士尼財務長蒂娜．麥卡錫（Christine McCarthy）曾估計，上海及香港迪士尼樂園的暫時歇業兩個月，將導致公司損失共計1.75億美元（約52億新台幣）的收入。

瑞士銀行則估計，關閉美國兩座樂園後，迪士尼將蒙受每日1,300萬美元（逾3.9億新台幣）的損失 ，光是目前預定的兩週歇業，對營收的影響粗估接近2億美元，超過上海及香港迪士尼暫時關閉兩個月的損失。

儘管這段時間的損失非同小可，倘若不關閉強行繼續營業，在園內傳出感染案例，對長期的觀光人次來說，會是更重大的負面因素。

美國疫情發酵至今，迪士尼是首個宣佈關閉園區的樂園業者，身為遊樂園領域的領導者，迪士尼的這番決定，或許將發揮風向標般的作用，導致更多當地遊樂園宣佈暫時歇業。

資料來源：The Verge、Forbes、Deadline

責任編輯：陳映璇