YouTube執行長蘇珊·沃西基表示，假如影片內容與WHO建議不相符或無醫學證據，都會被視作違反YouTube的使用政策而被刪除。

疫情改變了我們的生活方式，由於全球不少政府都鼓勵市民居家隔離，減少非必要外出，人們透過網路尋求娛樂的時間增多，而YouTube就是其中用戶使用最多的影片平台。不過YouTube在疫情期間有不少爭議，例如之前「黃標」事件阻礙創作者以疫情為題材製作內容獲利，日前又引發另一爭議。

Google上月將武漢肺炎被歸屬為「爭議性話題和敏感事件」中的「全球衛生危機」 ，限制創作者放送廣告。 YouTube

YouTube CEO蘇珊·沃西基（Susan Wojcicki）日前接受美國媒體CNN訪問時，提到最近有關洗手、營養補充品等，與武漢肺炎相關的影片增多，YouTube決定重新釐定疫情期間的影片審查標準。沃西基表示YouTube作為一個媒體平台，具有傳播權威性資訊的責任，假如影片內容與世界衛生組織（WHO）的建議不相符，或沒有任何實質醫學證據，都會被視作違反YouTube的使用政策而被刪除。

CNN的主持人布萊恩· 斯特爾特（Brian Stelter）聽到沃西基的說法後，追問為什麼選擇將影片下架，而不是標註為假資訊。沃西基以「武漢肺炎藉5G散播」的謠言作為例子，解釋指假資訊傳送速度太快，所以需要採取更強硬嚴厲手段應對。沃西基的說法引來不少網友負評，有人質疑YouTube在處理氣候問題的激進觀點上雙重標準，又表示WHO之前不推薦口罩，現在又改變立場，欠缺YouTube強調的權威性。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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