影片主題若是跟武漢肺炎相關，哪怕是科普主題，就會被標記「黃標」，YouTuber便幾乎無法靠它賺取廣告營收，引起一陣軒然大波。

新冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，在Facebook、Twitter、Reddit、YouTube⋯各大社群平台上，也被滿滿的武漢肺炎相關消息及言論霸占。

近幾週，不少YouTuber發表和武漢肺炎相關影片，影片卻被Google標註成無法放送廣告的「黃標」，代表YouTuber幾乎無法靠這支影片營利，掀起一片譁然。

即便Google在16日「策略轉彎」，正在擬定新的規範標準，公告將開放武漢肺炎相關影片營利，但網友並不買單，不滿的情緒仍無法平復。

Google台灣16日在臉書粉絲專頁表示，允許武漢肺炎影片營利，並在PO文中僅稱肺炎是「新型冠狀病毒」，又引起網友不滿，紛紛留言反擊。 Facebook

這一件事情的來龍去脈是什麼？難道，Google真的限制創作者們的言論自由嗎？

武漢肺炎相關影片被黃標，廣告收益損失至少90%

不少台港兩地的YouTuber，近日都表示自己發表武漢肺炎的相關影片，都被官方掛上「黃標」，在YouTube的規範中，黃標的影片代表「只能放送部分廣告」或「無法放送廣告」，哪怕這些影片的內容，只是單純地整理出確診人數及全球布局概況，也被標註黃標。

要知道，YouTuber在YouTube上重要的收益來源之一，是在影片中穿插其中的廣告。YouTube頻道「2010magnitude愛蓁」指出，倘若被標上黃標，一支影片的收益會減少90%以上，對YouTuber們來說損失很大。

因此，Google此舉引起大批創作者，甚至是觀眾、網友不滿，甚至懷疑YouTube是否有限制言論自由之嫌。

「變化極快的疫情」VS「統一標準的規則」

首先，先仔細看看YouTube的「廣告客戶青睞內容規範」網站中，明確指出不宜放送廣告的內容主題，包括不當言語、暴力內容、成人內容、有害或危險舉動、仇恨內容⋯⋯等等， 武漢肺炎被歸屬為「爭議性話題和敏感事件」中的「全球衛生危機」 。

在「黃標事件」爆發初期，Google曾公開標示，黃標是YouTube全球適用的營利政策之一，並沒有任何政治立場，也不會針對任何一個主題群組。在Google的判定中，若影片內容對武漢肺炎不只是「順口一提」，按規定不可以營利。

但是，YouTube究竟是如何揪出這些「關鍵因素」？如何審核一天全球平均上傳72萬個小時的新影片，哪些不符合規定該下架、哪些又會被標記成黃標？

第一關都是透過AI（人工智慧），會經由影片標題、影片文字內容、字幕、影像畫面⋯⋯等資訊判定，但是除了會有誤判情形發生外，若影片處於模糊地帶，有時也會被「一槍打死」。

雖說當對審核結果有異議時，YouTuber可向官方申請人工再次審核，但YouTube頻道「2010magnitude愛蓁」分享，他創作武漢肺炎相關的影片，即便人工審查後，仍舊還是被判定為黃標。

即便上了黃標、不能營利，但影片仍可以上架，從嚴格意義來說，YouTube並沒有真正限制言論自由，但夾在「變化極快的疫情」跟「統一標準的規則」之間，以及「理性的AI」和「感性的人工」判斷，YouTube反應不夠迅速，進而才引起爭議。

YouTube疫情影片新策略：放寬營利標準、加大抓違規力度

Google官方在16日於臉書粉絲專頁表示，隨著疫情仍不停息，武漢肺炎已經變成許多人日常生活和對話中非常重要的一個議題，因此打算要放寬限制，並正在擬定新的相關政策和執行方法。未來幾周內，將有更多創作者和新聞機構頻道，可以在武漢肺炎的影片中獲得廣告營收。

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以下是YooTube針對疫情的最新內容營利措施說明： 我們正在開放更多創作者和新聞機構透過提及或探討新型冠狀病毒的內容營利。當創作者的頻道可透過這類內容營利時，將會在 YouTube 工作室中看到通知。如同以往，影片必須同時符合 廣告客戶青睞內容規範 和《 社群規範 》才能營利。

但在疫情肆虐之際，消息滿天飛，其中真真假假、假假真真，不乏有人會製造假消息，激情觀眾慌恐的情緒，這些影片無關乎營利，光是上架就會有問題，因此，Google也警告，接下來將透過新的措施加大AI審查力度，違反規定被下架的影片可能會增加，並表示信心十足，只會對違規的影片採取行動。

在台灣，不少疫情相關的影片下方會加上疾管署資訊。 YouTube

在台灣，若影片中有提到「不需透過正當醫療程序就能預防疫情」，YouTube就會下架該影片；此外，許多疫情相關的影片下方也會連結至疾管署資訊，讓民眾觀看影片時可進一步查證，避免不實資訊不斷被擴散傳播。

責任編輯：陳映璇、蕭閔云