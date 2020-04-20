疫情帶動電商產業，網家也宣布擴大徵才300名電商好手，並首度推出「MA儲備幹部計畫」，而與同業之間的競爭也變得更加激烈。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情帶動「宅經濟」商機發酵，電商成為最直接的受惠產業。台灣電商巨頭網家甚至開始擴大徵才，對外招募300人，開缺的職務包含IT技術開發、產品企劃、影音編輯、行銷企劃、大數據分析、經營管理、運籌物流管理等，希望加速培育電商人才。

網家第一季首度營收破百億，大舉徵才看好未來電商市場

網家目前有近1,900名員工，其中35歲以下的員工超過1,100人，主要集中於電子商務事業及技術/大數據兩大部門。為培養更多年輕電商人才，除了一般職缺招募以外，網家也在今年首度推出「MA儲備幹部計畫」，訓練電子商務、經營管理、技術/大數據三大部門的人才。

網家指出，參與該計畫的員工，會透過部門輪調及專案執行的方式進行訓練，並提供派駐海外的機會，培養跨領域的專業技能。

PChome今年1到3月的累計營收則為106.8億元，較去年同期成長16.1%，創下歷年第一季突破百億營收的新高紀錄。 PChome

在疫情期間大舉徵才，也暗示網家對下一季業績的看好。事實上，根據最新三月份財報，單月總營收為35.39億元，較去年同期成長18%，為歷年同期3月營收新高紀錄。今年1到3月的累計營收則為106.8億元，較去年同期成長16.1%，創下歷年第一季突破百億營收的新高紀錄。

除了大幅增長的防疫類型商品以外，網家也指出，這份營收成績的主要功臣之一，是平台上越來越多的女性客群。過去旗下PChome 24h購物的消費者性別比方面，男比女約為6:4，在2月份PChome 24h購物的女性消費人次首次超過男性，新客數年增率近30%。

事實上，早在去年年中，網家就看到「女力經濟」的崛起。於是他們便開始策劃一系列針對女性客群所做的企畫，例如在雙11、雙12期間與「LiveMe」直播平台推出的線上線下消費串連活動，以及3月份與ELLE雜誌推廣時尚購物、規劃「女王出征」購物節，都是其中的幾項案例。

疫情帶動宅經濟，也加深電商業者間的競爭

然而，即便網家在面對疫情交出優秀的成績單，他們仍要面對與同業的競爭。根據資策會最新針對台灣網友所做的網購行為大調查，在「您過去一年較常在下列哪些 B2C 網站進行購物？」的問題統計中， 過去兩年都拿下第一名的PChome 24h，卻在今年輸給了蝦皮24h與momo，屈居第三名。

根據資策會的網購行為報告，在「您過去一年較常在下列哪些 B2C 網站進行購物？」的問題統計中，今年由蝦皮拿下第一。 程倚華/攝影

這一個數據使得PChome 24h的心占率受到挑戰。另一份在三月公告的東方線上網購調查報告也指出，在2020年2月，有7成的網購消費者曾到訪蝦皮，只有約5成的消費者有進入PChome 24h的網站。

東方線上也統計消費者的消費旅程，發現他們優先到訪的電商平台，先後分別為蝦皮（39.6%）、momo（19.6%）、PChome 24h（15.3%）。其中，消費者若是有比價需求的話，PChome 24h有約63%的消費者轉移到別的購物網站，比momo的57%、蝦皮的40%都來得高。疫情雖帶動電商宅經濟，但如何分食這塊大餅，還要端看各家業者的策略規劃。

責任編輯：陳映璇