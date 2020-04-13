Gogoro宣佈PBGN 4大品牌電動機車，推出6個月299元電池資費減免，以降低民眾購車門檻，而這項優惠舉措，陸學森背後的想法是什麼？

面對疫情嚴峻時刻，民眾減少搭乘大眾運輸工具，被視為庶民的交通工具機車意外熱賣，3月電動機車銷量較2月成長40%、連Gogoro官方網站流量激增200%。為刺激銷量，Gogoro今（13日）宣佈即日起購買PBGN（Powered By Gogoro Network）品牌電動機車，享有6個月299元電池資費減免，等於送出近1,800元補貼搶攻新車主。

這份大禮不只送給消費者，背後還有一個意義：照顧PBGN盟友宏佳騰、PGO、YAMAHA。

挑戰：電車補助縮水、七期油車補貼搶市

除了受到疫情影響外，今年起電動機車補助調降、環保署汰舊換新擴大補貼七期燃油機車搶市，Gogoro執行長陸學森坦言，第一季銷售未達內部設定的目標。

談起政府補貼七期油車，陸學森形容，這樣的補貼就像是「付學費」。政府自2008年針對二行程機車進行補助汰換，到現在變成補貼四期、六期、七期燃油機車，幾乎沒有停止跡象。

今年第一季，台灣電動機車銷量跌破2萬輛，七期燃油機車熱賣3.5萬輛，全來自汰舊換新。陸學森不解：「 如果今天消費者願意淘汰一輛舊燃油機車，為何政府仍鼓勵購買一輛有污染的燃油機車？ 」

更令他擔心的是，Gogoro背後有近200家供應商，再加上其他車廠宏佳騰、YAMAHA、PGO、台鈴也跟進投資電動機車，今年卻遭逢電車補助調降的壓力，等於還沒起飛就先被重擊一拳，「為什麼政策每一年都改呢？怎麼投資啊？」陸學森激動地說。

對策：電動機車補貼戰開打，PBGN新車主享6個月資費減免

縱使政府政策調整，疫情當前，Gogoro只能自立自強。

觀察到逛實體門市的人流減少，因此疫情期間改主打「網路商店訂車服務」，官網流量因此成長2倍之多；並提供多元銷售通路，在全台90間家樂福、大潤發賣場皆有駐點販售Gogoro，讓就近採買民眾也能順道賞車、增加購買機會。

「 從2到3月整體機車市場成長13%，電動機車從2月到3月更成長40%， 」Gogoro行銷總監陳彥揚指出，雖然疫情衝擊各行各業，機車仍是大眾必備的交通工具，為了讓民眾更容易入手電動機車，推動最新一波「零元電池資費」的攻勢。

Gogoro宣佈即日起到5月15日前，凡購買PBGN 4大品牌電動機車，包括宏佳騰智慧電車Ai-1系列、Gogoro 1/2/3/S系列車款、PGO電動車Ur1、YAMAHA台灣山葉EC-05，通通享有6個月電池服務資費299元折抵，若消費者選擇最低299元方案，即可享有零元電池資費6個月。

Gogoro希望透過電池資費減免服務，降低民眾購車門檻，並進一步推升Gogoro換電盟友的銷量。

防疫期間，Gogoro推出6個月電池服務資費299元折抵，若消費者選擇自由省299元方案，即可享有零元電池資費6個月。 Gogoro

照顧客戶、員工優先！Gogoro帶頭發揮企業影響力

不只服務消費者，Gogoro也照顧到第一線醫療人員。3月下旬，Gogoro率先捐贈40輛智慧雙輪提供桃園市政府與龜山區公所統籌運用於防疫服務，協助第一線防疫人員掌握隔離民眾動向、配送三餐、收垃圾及採買物資等日常事務；也給予全台醫護人員購車優惠，5月底前全車系享95折扣。

Gogoro日前捐贈40輛智慧雙輪，提供桃園市政府與龜山區公所統籌運用於防疫服務。 Gogoro

「 我們認為這是對社會有幫助的，無論是公部門或私部門，當它壯大時，責任就是推動社會向前， 」陸學森更說，都沒看到其他機車大廠做了什麼，但我們這家小公司跳出來help這麼多。

Gogoro內部還有一項舉措，員工因疫情退的機票費用，全由公司承擔。

為了員工的身體健康著想，Gogoro自農曆2月後，就要求員工不要出國旅行，退票費用由公司負擔，且包括員工的伴侶、家人、小孩，「我不希望員工生病，員工就像是我們的家人，有照顧員工的責任，」陸學森說。

不過看到飯店、餐飲業陸續不堪虧損倒閉，憂心疫情對生意造成衝擊，陸學森也特別去找天使投資人潤泰集團總裁尹衍樑，「你要照顧好你的員工、顧客，我從第一天就支持你，現在也會支持你，你把東西做好就對了！」陸學森轉述尹衍樑說的話。

這也是為什麼面對疫情大爆發，Gogoro以照顧客戶、員工為優先，並帶頭發揮企業的影響力。

陸學森有感而發，現在全球高度關注新冠肺炎疫情發展，但污染議題在世界存在許久，卻未受大眾重視，「新冠肺炎總有一天會開發出疫苗治療，但污染是沒有疫苗可醫，」陸學森說，未來Gogoro仍會持續做對的事情、對台灣有益的事。

責任編輯：蕭閔云