針對武漢肺炎疫情，家樂福防疫動作頻頻。他們除了是首間強制要求顧客戴口罩的量販店，還推出了振興券、提供得來速服務，鼓勵顧客繼續來店消費。

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，截至今（23）日確診者已累計共29人。由於確診官兵足跡遍佈6間家樂福門市，包含了桂林店、八德店、沙鹿店、鼎山店、楠梓店以及新屏店，這六間店自20日起陸續閉店一天，進行兩次以上的消毒，並報銷所有20日以前上架的蔬果、冷藏肉品及魚產，要讓消費者安心購物。

今日家樂福更加碼，宣布全台門市皆要求顧客全程配戴口罩、並在門口接受體溫測量，否則將拒絕入場，使 家樂福成為全台首間強制要求消費者配戴口罩的量販店 。

家樂福首次推出消費券，兩天發出超過8億元

除了加強館內消毒、在全台購物中心內的美食街餐桌上加設透明防疫隔板、並在桌與桌之間隔開1.5公尺的社交距離外，家樂福近期也因應疫情，做許多新嘗試。

舉例來說，在4月19日、20日兩天，家樂福首次推出振興券優惠活動，讓家樂福會員在消費時不限金額即送1,600元滿額振興券，其中1,500元可以在家樂福店內使用，100元則可以折抵美食街的消費。

家樂福表示，原先是預計對外提供50萬張禮券，準備共8億元，但 最後領取數量卻突破50萬張，兩天內業績比平日成長5成。

此外，自22日起，在家樂福每消費1,000元，也可以憑券折抵100元，等於提供消費者9折的優惠。該活動也帶動平日晚上的業績增長，至於購買品項，也依舊以柴米油鹽等民生食品為主，方便食用的微波食品、冷凍水餃等，銷售狀況也相當的好。

首次推出「得來速」服務，免下車也能採買民生用品

家樂福同時也進一步「超前部署」，在彰化、花蓮店推出家樂福得來速，在停車場挪用一個車道，由員工協助搬貨、結帳，讓民眾不用下車也可以直接採買。

家樂福首次在彰化、花蓮兩門市推出得來速服務。目前提供約百種商品，仍在測試階段。 家樂福

家樂福表示，他們挑出一些大型物品，如清潔劑、洗衣粉，或整箱飲料、零食等品項，提供消費者更方便的購物體驗。目前這項得來速服務仍在測試階段，未來也會引進到更多門市。但若要複製，也應該會以大眾運輸較不便利的郊區門市為優先。

疫情衝擊零售產業，除了商店內部的防疫手段，如何快速地提出不同策略吸引民眾前來消費，也成為各大商家在防疫期間的一大挑戰。

責任編輯：陳映璇