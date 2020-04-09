全聯將400項民生、生鮮、冷凍食品搬上車販售。車內設有GPS和民眾即時溝通到達時間，並提供預購服務，還可隨時調整行駛動線與商品結構，為偏鄉居民服務。

全聯福利中心門市超過1千家，官方指出其中85%店面在消費者開車10分鐘的範圍內。但為了讓偏鄉居民也有機會購物，全聯宣布自4月起正式推出「行動超市車」，將400項民生、生鮮、冷凍食品搬上車販售。車內設有GPS和民眾即時溝通到達時間，並提供預購服務，可隨時調整行駛動線、商品結構，目前已在嘉義和花蓮試營運中。

「行動超市車」提供商品預購服務，若現場商品販售完畢，消費者可先預購再於下次購買。 全聯

把門市搬進車裡，全聯行動車有哪些「彈性」？

全聯「行動超市車」為6.5噸三溫層（常溫、冷藏、冷凍）車體，車廂為航太工業材質FRP+舒特龍打造，可確保商品品質在運送中保持新鮮，隨車配有一位司機與店員。

「行動超市車」提供各種民生物資商品，不論是衛生紙、尿布等日用品，還是生鮮蔬果、冷凍食品等，通通一應俱全。 全聯

車上販售商品約有300～400項，包含民生用品與餅乾、泡麵、飲料等乾貨，以及蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點，和冷凍水餃、蔥抓餅等商品，若現場商品販售完畢，消費者可先預購再於下次購買。

全聯車廂為航太工業材質FRP+舒特龍打造，可確保商品品質在運送中保持新鮮。 全聯

全聯表示，行動超市車的結帳系統與實體門市一樣，只要所在地網路順暢，包含PX Pay、信用卡等支付方式都能使用，也可累積福利點或集印花貼紙，讓無法隨時購物的消費者，也能有機會享受服務。

以花蓮縣為例，多數全聯門市集中在花蓮車站與吉安車站周圍，店面數多達9間，面積遼闊的壽豐鄉、鳳林鎮卻各只有1間門市。

目前在嘉義與花蓮各有一台車已啟動試營運，行駛動線與商品結構會隨著服務地區民眾需求隨時做調整。 全聯

全聯指出，行動超市車不以營利為目的，主要希望能服務偏鄉地區民眾，因此除了販售商品，當重大災害發生時，還可支援物資，並提供補給如熱食、熱飲給救災人員。

未來，行動超市車也會能深入嘉義及花蓮偏鄉地區，協助駐地社工聯繫，同時也預計協助配送愛心早餐。

責任編輯：蕭閔云