開幕31年的誠品敦南店即將閉幕，接下來，誠品信義店將接棒成為24小時書店。誠品的不打烊書店，還將升級哪些體驗？

全台唯一的24小時書店誠品敦南店，即將在5月31日停止營運。在今天（23），誠品正式宣布位於台北信義區的誠品信義店即將接棒，成為下一個24小時營業的書店，將於5月29日開始試營運。

誠品敦南店在1989年創立，在1999年起正式開始24小時營運，為台灣打造了一座長達18萬小時沒有打烊過的書店。也曾被CNN評選「全球最酷書店」、《TIME》雜誌評選為「亞洲最佳書店」。

「誠品是台灣人的集體創作，」已逝的誠品創辦人吳清友曾這樣說過。在過去31年，誠品敦南店實現了台灣人對於書店的各種想像，更有無數曾經慕名而來一睹風采。在未來數十年，誠品還能為書店創造什麼可能性？這個問題將交棒給信義店來實現。

誠品書店於1989年創立。 誠品書店

信義、南西難取捨，信義勝出的關鍵4要素

「只要誠品存在，我們一定會讓台灣有一間24小時書店，這是誠品對台灣的一個重要承諾，」董事長吳旻潔說。

因此，在誠品敦南店決定熄燈之後，這2年來，誠品也一直不段思考下一間24小時的書店要在哪裡。而誠品信義店與南西店，是吳旻潔最難取捨的兩個選擇。誠品也同時開始佈局這2間書店該做的改裝。

誠品董事長吳旻潔親自公布「新24小時書店」接棒據點及全新規畫 。 蔡仁譯攝影

最後，選擇信義店的關鍵原因是什麼？吳旻潔用一個詞說明，「是因為想像空間。」擴大來說，就是交通、佔地面積、業態、內容四個要素。

總經理李介修說明，由於信義計畫區是相對交通比較便利的地點，而且信義店一個樓層的面積超過千坪，較大的空間也能讓未來的內容演繹與進駐的業態更加多元。

不僅是書店，誠品信義還有24小時的音樂館與生鮮超市

誠品信義店的書店面積達1,100坪，是敦南店的2.5倍。而未來全新24小時書店的規劃中，不同於以往，誠品書店的外文書籍是與中文書籍合併運營，這次還將首度成立「外文專區」，擴增外文書籍到2萬種以上。因此，光是書籍品項，就是敦南誠品的1.6倍。

誠品信義24小時書店將從5月29日起試營運。 誠品書店

此外，誠品信義也將展開全台唯一的24小時誠品音樂、生鮮超市，還會供應深夜咖啡與調酒。目標打造一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。加上音樂、選物，誠品信義24小時書店的總品項預計達17萬，是敦南店的1.8倍。

在5月31日誠品敦南店的閉幕日，呼應24小時書店閱讀不打烊的精神，當日有24小時不停歇的講座馬拉松。接著，誠品也打造「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到新24小時書店。在未來，誠品信義店也將會規劃部分空間來重現敦南店的風景，誠品也將持續為台灣營運一座永不打烊的書店。

責任編輯：蕭閔云