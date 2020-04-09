經濟部編列1億元預算，要協助實體業者轉型電商。各電商平台已經陸續開始公布方案內容，還給了電商小白一些建議。

受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，民眾開始減少出門、選擇在家網購，這讓全台的實體店業者業績大受影響。

經濟部統計處預估，受疫情影響之下，未來3月零售業的營業額將會年減3.9%至6.9%，估計因而淨減少營業額擴大到824.9億元。

因此，日前經濟部公告「經濟部推動零售業上架電商服務方案補助作業要點」，編列1億元經費，預計補助1,000家零售業者，每家最高補助上限10萬元。

預計在4月10日，零售業者就可以在網站上看到電商服務提供商列表，並由公告中的資訊挑選符合自家所需的供應商，直接聯繫洽詢。往後由電商平台、服務供應商直接向政府申請補助。

不過，目前眾電商平台已經開始陸續公布自家方案。

在PChome網站已經能看到相關方案宣傳廣告。 PChome商店街截圖

運用電商導客、跨境銷售，讓10萬補助物超所值

據了解，目前眾電商平台、服務商，多是以目前現有上架方案為基礎，推出10萬元的開店方案。再利用各家不同優勢，加碼行銷方案的補助。

像是 樂天市場 ，就強調凡通過申請補助的零售業者，樂天將再加碼十萬元行銷補貼；並強調自家的「樂天Pickup」網購店取服務，能夠協助實體業者透過電商導客。

蝦皮購物 則指出，一旦成功申請補助，蝦皮將加碼贈送輔導服務及行銷廣告曝光。同時， 蝦皮也強調可以免費東南亞跨境銷售服務 ，這也成為上架蝦皮購物的特殊加值。

松果購物 強調，該平台免年費、免上架費、免廣告費，僅向零售商收取成交佣金，以每筆商品售出的分潤費用為主。也就是說，松果購物將按照零售商開店所銷售每筆商品的分潤費用，去申請經濟部補助；有銷售才有支出。

待日後經濟部公布各家方案後，會有更完整的資訊。

各大電商平台上架費用、補助優惠資訊。 程倚華製表

搶在政府補助前，PChome、松果購物推自家振興專案

不過，早在經濟部發布這個實體業者上架電商的補助方案之前，許多平台業者已經開始自發性的展開自家振興計畫。

像PChome商店街，3月開始就推出自家的「實體店紓困轉型e專案」。只要全台中小企業擁有實體店面符合條件，即可申請網路開店專案，PChome將補助前6個月交易0%成交費。

松果購物也在日前推出「中小企業單店百萬補助計畫」，以上架補助及行銷服務兩大面向全面性補助店家。4月底前若上架松果購物100件商品數，可獲得每個商品補助金新台幣10元，單一廠商最高補助金額上限可達100萬元。

蝦皮購物公布經濟部補助案的電商方案，目標為實體業者帶來5倍業績。 蝦皮購物

電商小白注意事項有哪些？2大常見問題解答

這一次經濟部推動的「零售業上架電商服務推動計畫」，主要是針對「有實體店但沒有經營電商」的業者，推出的數位轉型補助。預期許多申請補助的業者是第一次接觸電商平台，像這樣的「電商小白」有什麼要注意的事項？

Q1：該怎麼選擇電商上架品項？

智慧開店平台SHOPLINE認為，在疫情尚未明朗的階段，許多供應鏈都大受影響，此時，不僅是商品的貨況需要小心以對，甚至包材等是否需要仰賴進口，或是能直接選用 MIT 的物料都是店家需要留心的部分。

SHOPLINE也建議，初入電商領域的業者，在初期建議以少量的單品模式，凸顯主要商品來投入市場，會比一次推出多種商品類型要能降低風險，也更能聚焦在精準受眾的需求上。規格方面，也建議簡化，以減輕存貨壓力，也好審慎評估自身的品牌狀況。

Q2：經營電商賣場要注意什麼？

蝦皮購物建議，在賣場上架時，盡量多上傳清晰、完整的商品圖，讓買家可透過圖片掌握商品全貌。若類似商品在電商平台中的價格並非最有競爭力，建議再贈送小禮物，才能為賣場快速累積評價。

另外，現在許多平台都有即時互動問答服務，蝦皮購物提醒，賣家可使用自動回覆告知服務時間，避免消費者詢問後空等；若賣家能親切回應詢問，購買率也能有效提升。

friDay購物則認為，電商小白在上架時，建議先與平台討論適合的客群、適合網路銷售的商品與價格。另外也要隨時與平台保持聯繫，即時調整線上的商品與行銷活動。

責任編輯：陳映璇