記憶體價格回穩，旺宏的3D NAND記憶體將於下半年量產，董事長吳敏求透露48層128GB產品已獲訂單，NOR Flash還將包辦8成5G基地台訂單。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖股東報告書精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

全球第一大ROM（唯讀記憶體）大廠旺宏，隨快閃記憶體中3D NAND記憶體新品下半年量產，旺宏似乎要猛吃遊戲機、車電及5G商機。

旺宏投資開發的3D NAND記憶體將於今年下半量產，其中48層128GB產品已經獲得客戶採用，董事長吳敏求也宣佈，今年加碼投資87億元研發，2021年投入96層技術研發，2022年朝192層堆疊技術邁進。

除技術推進，2019年剛成立滿30週年的旺宏也跨入各種多元新應用，包括物聯網、車用電子、5G通訊等技術應用都有突破進展。比方自駕車對資安要求高，旺宏去年開發的ArmorFlash產品，在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件，已獲得國際車廠自駕車平台採用。另外OctaBus 快閃記憶體，成為AI應用採用嵌入式記憶體的解決方案。

更值得關注是，因應5G世代的新需求，旺宏NOR Flash低功耗、高速傳輸（IO）及高容量的記憶體解決方案受到客戶採用，吳敏求坦言：受到客戶對記憶體產品穩定度與耐用度的期待，目前已得約8成5G基地台廠商採用，客戶除日韓，也包括華為這家網通客戶大單。

旺宏董事長吳敏求。 簡永昌

不過，記憶體競賽並非全無風險，3D NAND為次世代快閃記憶科技，業者利用記憶體單位垂直堆疊，以增加容量，讓記憶體同樣體積有更高儲存密度，但每GB成本降低，這場競賽中，中國對手也積極進攻。

3D NAND記憶體目前以Samsung居首，美光（Micron）/英特爾（Intel）、以及東芝（Toshiba）/威騰WD分屬三大陣營，中國也在強調自有技術下，參與諸國技術競賽，長江存儲已在2019年宣佈量產32層3D NAND。

旺宏目前有一座12吋晶圓廠、一座8吋晶圓廠及一座6吋晶圓廠，其中兩座生產非揮發性記憶體產品，一座廠負責晶圓代工。

SWITCH用的唯讀記憶體（ROM）就是由旺宏供貨。 愛范兒

以下為《數位時代》精選整理致股東報告書內容：

2019年，旺宏已在非揮發性記憶體領域深耕達30年，並且成功贏得客戶的支持與信賴。除ROM及NOR Flash在記憶體市場獨占鰲頭外，NAND Flash亦在全球記憶體市場嶄露鋒芒，並邁向3D NAND的新紀元！



過去一年，受到美中貿易談判不確定性及景氣循環等因素之影響，導致需求趨緩、記憶體價格大幅下跌；但是，由於旺宏成功布局高容量及高品質市場，且持續提供高端應用客戶卓越的產品與品質，而足以減輕跌價帶來的衝擊。



然而，先進製程產品陸續獲得客戶採用，並在車用、5G、穿戴裝置及醫療等新興之高品質應用領域，取得領先的成果，將是未來營運成長的動能。



鑒於技術的突破與創新，是維持國際競爭力的關鍵要素，旺宏自成立以來，對於記憶體前瞻技術之研究與新產品開發從不曾間斷，2019年投入研發費用約佔全年營收10%，而截至去2019年底，旺宏已累計擁有全球8,018件專利，且涵蓋許多基礎專利及3D NAND關鍵技術，兼具專利數量及專利品質，更加鞏固旺宏在國際非揮發性記憶體市場上的領導地位，而有助於旺宏之長期發展。



關於製程與產品之發展，在ROM方面，64Gb以上的高容量產品佔去2019年第四季ROM營收的73%。在NOR Flash方面，75奈米以下的先進產品佔去2019年第四季NOR Flash營收的74%，其中256Mb以上高密度產品佔NOR Flash營收增加至36%，製程已推進到55奈米。



至於NAND Flash，19奈米SLC NAND Flash系列產品已於2019年第3季量產出貨，滿足機上盒客戶對於高密度記憶體之需求，2020年起將逐步推展至各應用領域。



此外，2019年3D NAND技術成功開發48層128 Gb產品且獲得客戶採用，預計於今2020年下半年量產。2019年第4季董事會也通過87億元資本支出投入3D NAND製程技術及產品之研發，並將持續朝向192層堆疊技術推進，以深化旺宏的根基並強化國際競爭力。



人工智慧（AI）結合物聯網、車用電子與5G通訊等智慧型應用逐漸受到重視，而旺宏也將持續提供客戶跨越一般規格或容量需求之解決方案。舉例而言：旺宏於2019年推出全新ArmorFlash，在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件，以提供並滿足物聯網、車用電子等應用對於記憶體資訊安全防護的迫切需求，並獲得國際車廠自駕車平台採用。



至於旺宏的OctaBus快閃記憶體，也因可提供高效能資料傳輸速率等特徵而成為客戶推動AI導入嵌入式記憶體的解決方案。此外，因應5G世代的新需求，旺宏也提供低功耗、高速IO及高容量的記憶體解決方案，適切符合客戶對於記憶體產品穩定度與耐用度的期待，而獲得約八成5G基地台廠商之採用。



凡此種種，均肯定旺宏擁有一流產品設計及製造技術，而能在競爭激烈的記憶體市場中上脫穎而出。同時，旺宏也將大數據與AI分析導入生產製造提昇良率，而具備領先業界發展智慧工廠之特色與優勢。旺宏將持續投入Memory Centric AI技術的前瞻研究，以開展下世代的記憶體產業技術。



展望未來，經營團隊仍秉持「實在」的經營理念，聚焦於優化晶圓廠效能，加速開發3D NAND製程產品及發展創新的記憶體技術等經營方針，以高品質應用為導向，創造更高的價值，並與股東、客戶及員工共享美好的營運成果！

責任編輯：蕭閔云