拚到全台觀光飯店業第一，卻遇到十年來最大疫情，國際觀光客不來，怎麼辦？雲品用正向的思考，祭出兩大對策、4個妙招，主動出擊把握這場「好的危機」。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

已經拚到全台觀光飯店業第一，卻遇到肺炎疫情，國際觀光客不來，國人不敢出門，怎麼辦？

雲品董事長盛治仁引用英國首相邱吉爾說過的一句話：「千萬不要浪費一個好危機！」拿此話當疫情期間民心打氣筒，要把「好的危機」變成「好的轉機」，雲品做了哪兩件事？為何敢不裁員、不減薪？

定位為「觀光飯店」的雲朗集團旗下雲品國際酒店，2019年拿下台灣風景區觀光飯店第一，區域表現也不遜色，雲品也擊敗寒碧樓成為日月潭國家風景區飯店第一，但好成績遇上天災人禍，雲品今年公布首季營收年減24%，也發佈新聞認為第二季審慎保守。

雲品國際酒店2019年營收規模居觀光飯店之冠，但今年面對挑戰，做了哪些事? 雲品官網

面對疫情能不減薪不裁員，勢必要做對幾件事，分析董事長盛治仁在向股東報告書中所提對策，關鍵策略有二：

延伸飯店核心服務「婚宴」，讓業務力從飯店內，走到飯店外，成立宴會事業體「君品Collection」，與異業：郵輪、特色別墅、百年三合院、台式洋樓業主合作，平台共享利潤，客人不進來飯店，就讓君品酒店婚宴團隊走出飯店賣專業。 疫情中找轉機：

A. 三家昔日對手凱撒、雲朗和老爺罕見共同發行一億元通用券，先發給旗下和關係企業約一萬名員工使用，其次也賣給各企業職福會，沒想到需求踴躍，預售未來需求也成為突破現在無法旅遊的破口。

B. 開發兩專案：「把安全留給家人專案」讓居家隔離的人住家裡，讓家人住飯店；提供企業行號「異地辦公」服務，讓飯店客房成辦公套房。

《數位時代》編輯部精選摘要雲品致股東報告書精華內容如下：

雲品是經營國際觀光旅館業及餐飲業，旅館部分為日月潭雲品溫泉酒店及君品酒店，另館外餐廳以專營婚宴會館為主。



雲品溫泉酒店位於日月潭國家風景區，同屬該風景區之主要競爭同業為涵碧樓大飯店及日月行館。根據交通部觀光局統計2019年度台灣各風景區國際觀光旅館營業規模，雲品溫泉酒店於全台灣風景區觀光旅館排名第一，日月潭國家風景區排名第一。



未來將持續推出應景之旅遊套餐，並致力於網路聲量之提升，以提高散客之訂房量。



君品酒店之「頤宮中餐廳」自從獲獎米其林殊榮之後，君品餐飲與國際接軌，增加更多外國客人，使君品酒店之國際知名度提升，也有助整體客房及餐飲業績之成長。



君品喜宴之服務及菜色在台北市素享口碑，但於好日子時受限唯一之宴會廳場地，也難再增加營收。本公司遂成立宴會事業體「君品Collection」，與郵輪、特色別墅、甚至百年三合院、台式洋樓之業主合作、透過平台共享利潤為概念合作。



平台導入君品酒店八大優勢：專業的米其林三星廚藝團隊、客製化宴會管理、沉浸式主題規劃、一站式訂購服務、婚禮企劃師、婚禮管家團隊、音樂規劃師與音樂執導師整合場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。



君品優良的喜宴團隊，不僅可以在飯店宴會廳服務新人，「君品Collection」以富有故事以及獨特場景的據點吸引消費者目光，新人更可以一站式、專案服務盡情享受君品酒店的精緻菜餚與貼心服務。



受到新型冠狀病毒肺炎疫情在2020年1月下旬快速升溫，國際間海空航班持續減少與相關旅遊限制趨嚴，明顯影響我國入出境人數走勢，加以國內旅遊業務亦在民眾消費意願不振的氣氛中表現低迷，因此受到觀光旅遊市場供給量與需求量均呈現收縮的拖累，疫情對於觀光產業的短期衝擊十分顯著，估計2020年景氣較2019年同期衰退。

面對此前所未見的疫情和經濟雙重層面衝擊，本公司於一月下旬即開始超前部署，除了全面量體溫、戴口罩、勤洗手之外，並且於春節假期結束後即試行總公司遠距辦公，為疫情變化做準備。

同時也勸導同仁取消出國旅遊計畫、記錄旅遊史及家人病史、添購醫療用大型紫外線消毒設備，並於空調設備內加裝紫外線殺菌燈，提供旅客及同仁最安全的住宿和工作環境。

在專案行銷部分，更是推出多項因應社會防疫需求的新方案。例如「把安全留給家人」是希望讓居家隔離的人住家裡，讓家人住到旅館的優惠方案。而「異地辦公」則提供企業分散辦公地點，降低團隊有人感染則全公司停擺風險，都得到了很好的回響。

雲品推異地辦公日租服務，創意對抗觀光客銳減風險。 雲品

另外一個創新的作法，則是由凱撒、雲朗和老爺三個飯店集團共同發行一億元通用券，給旗下和關係企業約一萬名員工使用，以自己的力量來創造第一波消費需求。

接下來則販售到各大企業及福委會做集體採購，一起把安全和消費都留在台灣。我們並不被動等待疫情變化或政府紓困，而是更努力認真開創新藍海。未來三大集團可望在這次的良好基礎上，深化未來更多面向的合作。

在團隊建立的部分，公司也宣示盡全力做到不減薪、不放無薪假，希望能夠留住人才並凝聚團隊向心力。疫情終將過去，在危機中我們更會努力提升體質。如同英國首相邱吉爾曾經說過:「千萬不要浪費一個好危機！」在暗黑疫情期間的一切努力，都是為了讓公司的明天更光明。期待雲品國際在疫情過後的市場競爭中，能夠更具競爭力。

展望未來，本公司除在自有的營運據點繼續深耕品牌提升業績，將持續擴大多角化版圖，藉由委託經營管理，透過零資產、純管理模式，將本公司餐飲優勢延伸，落實管理財的競爭策略，增添未來營運成長動能，創造更大的價值回饋股東，相信在全體專業的經營團隊領導下，必能達成目標，再次感謝各位股東長期的支持與指教。

責任編輯：蕭閔云