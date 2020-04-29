疫情肆虐無法出門，彩色瞳孔放大片銷售會不會下滑？台灣隱形眼鏡品牌晶碩光學Pegavision公佈首季業績下滑度低於同業，董事長童子賢說了什麼？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

晶碩光學是台灣第三家上市隱形眼鏡公司，有趣的是，精華光學、金可-KY跟晶碩都同樣除代工業務，也經營自有品牌，競爭相當激烈。

晶碩屬於和碩集團轉投資，也是三家上市櫃隱形眼鏡廠商中規模最小的一家，2019年營收33.55億元，年成長7.1%。不過由於經營規模終於跨過30億元，製程改善拉高了良率，生產彈性比較高，不必備太多庫存（過去因為良率低，為滿足客戶拉貨需要，建立高庫存因應），使得營運也轉更健康。

台灣三家隱形眼鏡上市櫃企業規模比較。 數位時代

2019年晶碩EPS 7.62元，2020年首季營收7.21億元，單季毛利率45.1%，稅前純益1.08億元，稅後淨利0.91億元，EPS 1.3元。

晶碩財會處資深經理王景祥表示，因為彩色片是上班上學戴，所以多少第一季業績確實受到影響，首季營收年減5%，獲利則年衰退11%，主要即是台灣晶碩門市觀光客採購比例下滑，而海外客戶銷售則要看疫情持續多久。

不過，晶碩還是很樂觀看待第二季營運會比首季成長，主要原因是第二季有新客戶加入，而新矽水膠材料也在申請認證，預計第二季末前會取得歐盟認證，同步洽談新客戶，期望2021年成為業績成長動能。

晶碩第一季業績年減5%，相對精華光學（Q1營收衰退17.75%）及金可-KY（Q1營收年減12.7%）衰退少許多，法人粗估晶碩第二季營收將季增與年增率雙正成長，至於上半年能否維持去年同期水準，則要拚看看。

隱形眼鏡品牌與台灣業者關係。 數位時代

市場超過兩千億元！晶碩還要拚新客戶

「隱形眼鏡市場一年超過2,000億元，晶碩才33億元，還有很大空間！」王景祥表示，四大隱形眼鏡品牌吃下超過9成多市場，剩下的個位數百分點市場才由各隱形眼鏡代工業者搶吃，而晶碩在四大品牌已與一家巨頭合作後，後續能否繼續開拓新客戶也成業績成長關鍵。

晶碩跟精華光學一樣都以日本隱形眼鏡品牌代工業務為主力，晶碩除自有品牌業務佔比約22%（2019年全年），日本市場營收貢獻也高達5~6成，其他業務則來自歐洲及中國。

全球隱形眼鏡市場規模超過2000億元，四大品牌包辦江山。 數位時代

晶碩董事長童子賢表示，2020年按Contact Lens Spectrum預估，全球隱形眼鏡市場應能有5%至6%成長，晶碩將持續開拓內外銷市場，預估表現將高於業界成長率。自有品牌除直營門市外，將會跟電商及連鎖藥妝通路合作，推出更多晶碩自有品牌，並代理日系品牌， 品牌定位為：多款式、快時尚 。

《數位時代》編輯部彙整致股東營業報告重點摘要如下：

晶碩董事長童子賢是鼓勵光學團隊轉型的幕後推手 王郁倫攝影

營運成果 據國際貨幣基金（IMF）資料，2019年全球經濟成長率估計為3.0%，較2018年3.7%減緩；全球隱形眼鏡市場按Cooper Companies估計，整體市場由2018年86億美元成長到2019年89億美元，整體市場雖依然保持成長態勢，然而成長率也較 2018年8%下降。



過去一年，晶碩在全體員工的努力下，營收持續 創新高，且優於整體市場平均成長率，毛利率因為自動化製程改善，良率大幅提升，生產彈性也相對提高，不再需要較高水位之安全庫存，所以2019年第一季起調節庫存，影響毛利率表現，隨著市場持續開發，品牌與代工營收仍保持成長態勢。



自成立以來，晶碩秉持著「為消費者開創更廣闊之視野」的經營理念，持續關注市場變化，靈活配置各項產品，並持續整合內部資源，在產品品質及服務上精益求精，厚植整體核心競爭力，注重公司治理及企業責任，落實符合綠色環保法令，期許為股東創造更高價值及為消費者帶來更佳的配戴體驗。

產銷計畫 依據預估，2019年全球隱形市場規模為89億美元。展望2020年，按Contact Lens Spectrum報導，全球隱形眼鏡市場穩定樂觀，排除通貨膨脹及匯率等因素，整體而言應能有5至6%之成長。晶碩仍將持續開拓內外銷市場，預估仍能保持高於業界成長佳績。



生產方面，晶碩表示將採用新製程技術，開發模組化系統，持續提高產線自動化，提升產品品質，2019年桃園大溪廠房已於十月正式動工興建，預計2021年底完工；銷售方面，自有品牌除直營門市外，將積極與知名電商及連鎖藥妝通路合作， 同時推出更多晶碩自有品牌及日系代理商品，建立本公司多款式快時尚的品牌定位。



代工方面，透過新產品共同開發及渠道互惠合作，加深與客戶黏著度，並以自主研發矽水膠產品帶動歐美市場營收成長。



未來公司發展策略為「 塑造健康時尚的品牌形象 」：



一、以健康光學概念，發展漸進多焦老花、漸進多焦彩妝老花、散光彩妝，及近視控制鏡片，滿足各個年齡層的使用需求。



二、以溫暖舒適概念，發展長效保濕、新世代高透氧矽水膠，及彩妝矽水膠鏡片，提供更舒適的配戴體驗。



三、以保健保養概念，發展高含水多功能型抗藍光/UV鏡片，成為現代人視力保護的新選擇。



童子賢表示，總體經營環境雖在中美貿易問題的影響下產生變化，惟隱形眼鏡市場受影響程度較低，在全體員工的努力之下，相信仍能創造優於隱形眼鏡整體產業平均成長幅度經營績效。

責任編輯：蕭閔云