由於各國封城、實施居家隔離，疫情衝擊運動休閒鞋生意，在Nike及Adidas等品牌宣佈業績下修之際，寶成也預警首季將大虧，裕元工業部分工廠將關閉。

根據最新調查，全球肺炎疫情肆虐下，戶外運動健身類商品3月在北美電子商務銷售量衰退幅度位居第一，游泳、田徑、棒壘球等運動用品銷售衰退超過5成，4月也不樂觀。

才無薪假，又宣佈Q1獲利預警

身為全球最大運動鞋代工廠，寶成難逃衝擊，28日官方發佈獲利預警，指出轉投資中國及東南亞製造事業體「裕元工業」第一季將大虧18～21億元（-6,000～7,000萬美元），間接投資中國大型運動零售通路寶勝國際因98%門市停業到3月中，首季幾乎營運停擺，將虧損7.08億元。

寶成台灣員工人數約3,000人，圖為官網分享總部照片。 寶成

寶成先前才傳出台灣彰化廠將約3,000人放無薪假，副總級以上減薪10%。

由於裕元工業跟寶勝國際都已經在香港掛牌，寶成工業公告兩家企業董事會獲利警示，在財報尚未完成審核前，預估第一季裕元將稅後淨損6,000～7,000萬美元，對比2019年首季淨賺7,500萬美元是天壤之別。

寶成工業轉投資裕元工業及寶勝國際，前者是製造，後者是品牌零售通路經營。 寶成

裕元工業因為持有寶勝國際62.19%股權，是最大股東，造成本業製造跟轉投資品牌通路事業同步巨虧，而寶成工業又持有裕元工業51.11％股權，勢必要認列一半虧損粗估9~10.5億元，3月底思捷集團才宣佈財務有資金流動危機，在歐洲申請財產保護訴訟程序。

疫情蔓延，消費者對運動鞋需求重挫

寶成指出，儘管裕元工業跟寶勝國際現階段都因中國解除管制措施，在中國大部分工廠及運動門市現在都恢復營運，從裕元本身首季營收12.61億美元，年減9.6%來說，也不算慘重，但放眼美國跟歐洲疫情蔓延，全球消費者對運動鞋需求重挫，連鎖效應下，寶成對後續業務保守，預估「鞋類製造商及運動用品零售商」將受負面影響。

東南亞也不樂觀，由於各國政府為遏止疫情蔓延，封城及社交疏離措施將干擾東南亞製造設施生產造率，加上東南亞需求也有不確定性，東南亞工廠可能暫時關閉，由於原材料開始短缺，裕元也需要進一步做產能調整。

寶勝國際為運動用品零售通路，在中國有5,883家直營店及3,950家加盟店，銷售總據點達9,833處，門市品牌有「勝道」及「YYsports」等，

寶成：業務能見度仍有重大不明朗因素

對於疫情將如何繼續影響裕元工業主要業務訂單和銷售能見度？寶成表示仍然有重大不明朗因素，確定將無可避免地影響2020年後續營運表現。

有鑑於未來的諸多挑戰及不確定性，裕元工業將會繼續積極監測事態發展，並採取適當成本控制對策。裕元工業則會專注於現金流量管理，重新評估2020年資本支出。

裕元也發佈高階人事異動，延攬前宏正自動化財務長及董事余煥章擔任裕元執行董事，在此之前，余煥章是香港Castle Snack財務長，也曾任康師傅控股投資管理部及飲品控股總部財務主管。

寶成的2019年製造分布可見，最大生產基地已經在越南，而印尼第二，中國反而比例很低。 寶成

寶成分拆2019年營業收入，去年總計生產3.22億雙鞋，比2018年3.26億雙小幅衰退，但在全球品牌運動休閒鞋中代工市占率粗估20%，客戶包括Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland及Salomon等。

寶成營收中，2019年59.2%來自製鞋業務，40.5%來自通路業務，裕元跟寶勝就是最主要業務來源，寶成本身已是控股公司，去年5月更出售批發業務，專注核心事業。

生產基地方面，中國製造佔寶成製鞋事業13%，越南躍居最大製造國，生產占44%營收，而印尼是第二大製造據點，對鞋業營收貢獻39%。

責任編輯：蕭閔云