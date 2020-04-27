UNIQLO創辦人柳井正近期對媒體表示，他認為政府應該讓企業自由選擇是否停業，而非強制所有商店關閉，此舉將重挫國家經濟。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）下，企業是否應該暫停營業，是這幾個月來始終議論紛紛的難題。因疫情嚴重受創的日本服飾品牌UNIQLO，其創辦人柳井正便對媒體表示， 政府不該因噎廢食被肺炎毀了經濟，是否休業應讓企業自己做決定 。

柳井正在1984年創辦服飾品牌UNIQLO，30多年來不光立足日本，並登上國際成為當今世上最知名的服裝品牌之一，母公司Fast Retailing連帶成為全球第三大服飾業者。

然而今年1月底爆發的武漢肺炎，令UNIQLO業務受到極大傷害，日本迄今（27日）確診案例已突破1.3萬人，並有近400人因此死亡，全球各地的門市都面臨關店危機，導致營收大幅衰退。

在接受媒體《日經》採訪時，柳井正透露對於當前防疫的看法，他認為不應為了根絕冠狀病毒，做出犧牲公共生活，特別是經濟的決策，「 如果沒有人賺錢，我們是不可能生存的 。」

他指出，瑞典是歐洲的一個範例，在各國紛紛頒布禁足令，並要求企業歇業的時候，唯有他們開放各個商店自主選擇是否繼續營業，沒有政府的介入，民眾及企業以自己的考量決定怎麼做。

儘管柳井正可以理解政府這麼做的「不得不，但他仍認為政府應該有更好的作法，而不是以強制、全面性的政策要求企業配合關閉，企業也可以擔綱協助防疫的角色，在疫情下共同為維繫營運及防止疫情擴散努力。一旦經濟崩潰，整個社會都會瓦解，這是每個人都必須認清的現實。」

面臨二戰後最大危機，UNIQLO估利潤將下滑近4成

這不代表柳井正輕忽武漢肺炎的嚴峻程度，前些時候的財報會議上，他才對外形容，這場疫情是「 二戰以後，人類所面臨的最大危機 。」

柳井正認為，政府應讓企業選擇是否關閉，而不是為了防堵疫情因噎廢食。 UNIQLO

UNIQLO在日本也因為疫情大幅度關閉門市、縮短營業時間，3月營收同比下滑27.8%，是近10年來最嚴重的一次滑落，同時造訪顧客數也同比下滑32.4%，並已經延續5個月呈現衰退。

且不僅是日本營收遇上危機，自疫情1月在中國爆發以來，不僅當地關閉395間商店，隨著病毒擴散到全球，北美、東南亞、澳洲、歐洲（除瑞典外）都面臨大舉暫停營運的命運。

中國、香港、台灣的大中華區3月營收便滑落4成，而歐美地區的營收更是同比衰退5成左右。儘管UNIQLO認為業績應會從6月開始緩慢復甦，他們仍對屆時的營收不看好。

柳井正強調，肺炎疫情緩和的時間點難以估計，即使假設6月開始復甦，依舊預估2020年8月時，淨利潤將下滑38%至約1,000億日圓，比先前預測的數字減少650億日圓，創睽違4年的首度淨利衰退。

顧客一去不復返，門市恢復生氣要更多時間

這樣的財報預測，也呼應柳井正的一個觀點：一旦經濟活動陷入停滯，復甦就需要時間，這與蘋果執行長庫克（Tim Cook）預測，經濟會呈現「V型」快速復甦的說法完全相反。

柳井正透露，一旦長時間關閉，客人便不會再次光顧，屆時復甦必須要花上更多時間。 shutterstock

柳井正指出，中國爆發疫情時他們關閉當地近半數的商店，即使現在中國疫情趨緩，門市也漸漸恢復營業，營收仍未回到往昔的水準，只有關閉前的60%至70%左右，「顧客不會回到長時間關閉的店面。」

疫情爆發初期，國際貨幣基金組織就曾預測，這起事件可能導致全球經濟衰退，但隨著後續感染在歐美擴大，影響恐怕只會比當時估計的更為深遠。

與10多年前的金融風暴相比，柳井正表示，最大的區別在於智慧型手機、網路、人工智慧及機器人技術的普及，這些技術使世界各地人們的聯繫，都變得更加緊密。他呼籲，人們應認識到事情的嚴重程度，並齊心同力遏止更糟糕的事態發生。

資料來源：日經亞洲評論、Nikkei

責任編輯：陳映璇