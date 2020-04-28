在台灣經營28家門市的ESPRIT驚傳組織重整！香港商思捷環球宣布將關閉亞洲56家門市，包括台灣，預計6月底完成，為流行休閒服飾業投下震撼彈。

另一頭，香港流行服飾商思捷環球（00330.HK）也發佈1～3月財報（其會計年度為第三季），營收23.68億港元，年減25%，零售業務下挫41.6%，批發業務也衰退23.1%最高，官方宣佈組織總組，思捷較為台灣所知是ESPRIT品牌經營者。

官方發佈聲明，將撤出中國業務，經查約在中國經營82間直營零售店，除撤出中國，思捷也將關閉亞洲56間零售店，預計6月底前完成。

ESPRIT

2019年底時，ESPRIT品牌在台灣有30間、馬來西亞17間、新加坡14間、港澳6間，經查台灣至4月底已經只剩28間，迄今顯見仍持續裁撤部分門市。

官方初步估計將產生一次性關店費用1.5～2億港元，年度財報將產生衝擊，但營收影響比例不高，56家門市貢獻集團營收2.67億港元，相當11.32億台幣，佔營收比例4%。因應危機，行政管理團隊將減薪35%，高副總裁及副總裁減薪25%，非執行董事則減少董事薪酬20%。

ESPRIT官方宣佈將於6月底前完成56家亞洲門市關閉計畫。 ESPRIT

思捷表示，歐洲已經陸續恢復營運，包括德國、瑞典及荷蘭都已經重開，但仍然無法預估業務何時恢復正常，也無法量化疫情的衝擊。在退出中國以外亞洲門市後，將繼續中國合資業務，亞洲的批發也將正常進行，至於零售則將專注歐洲核心市場。

此外，中國業務部分，由於2019年12月1日已經宣佈，集團旗下「萬成資源」跟慕尚集團控股簽署合資協議，在中國（不含港澳台）設立合資公司，從事服裝服飾銷售，也可能包含ESPRIT品牌業務，被外界解讀為將旗下品牌事業「過」給合資公司接棒的第一步。

新合資公司註冊資本額100萬人民幣，約4,240萬台幣，思捷持股僅40%，Z慕尚集團持股60%，思捷同意授權轉讓商標給合資公司，由合資公司自由使用商標但不需支付思捷授權費，而思捷從中國採購服飾到海外銷售，也不會對合資公司所持有商標使用權侵權，這項移轉預計2020年6月30日前完成。

慕尚集團是香港上市公司，在中國經營零售及線上平台銷售男裝。該公司的品牌包括GXG、gxg jeans、gxg.kids、Yatlas及2XU，在中國有2,000家店舖。

責任編輯：蕭閔云