根據《華爾街日報》報導，由於供應鏈生產時程受到影響，蘋果預計將在今年秋季推出的iPhone 12，可能將要晚一個月推出。

根據《華爾街日報》報導，蘋果預計在今年秋季推出的iPhone 12，可能要晚一個月推出。由於受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球流行，導致多數製造業、供應鏈生產時程受影響，iPhone 12正式推出時間將較往常延遲一個月。報導提到，蘋果今年下半年可能將推出四款新iPhone機型，包括5.4英吋、6.1英吋、6.7英吋OLED螢幕。

蘋果通常在每年9月發布年度機款iPhone，並於9月底陸續出貨，這要歸功於供應鏈在夏季大規模生產的配合，才能配合蘋果每年新機發表、出貨的時程。

不過，今年受到武漢肺炎衝擊，不少iPhone相關零件供應面臨短缺、不足的狀況。因此，即便富士康日前強調產能不受影響，仍有可能讓新款iPhone 12實際量產時程延後，造成新機發表時間往後調整。

除了可能面臨實際量產時間延後，蘋果可能也會面臨新機初期產量不高，導致屆時新機上市後出現供貨短缺的情況，連帶造成蘋果第三季財報表現也受到影響。

類似情況曾發生在iPhone X或iPhone XR，前者是在當年推出的iPhone 8系列機種先行上市後，大約相隔一個月左右才正式推出；後者同樣也比當年推出的iPhone XS系列晚約一個月後上市，因此多少影響蘋果當時財報表現。

另外，隨著蘋果今年推出換上A13 Bionic處理器的新款iPhone SE，不少市場分析師認為有可能衝擊部分新款iPhone 12銷售表現，主因填補對小尺寸手機使用需求較高的用戶市場。

資料來源：The Wall Street Journal、The Verge

責任編輯：陳映璇