IPhone SE十分受到喜歡小螢幕的人青睞，且這次推出是以IPhone 8的小尺寸螢幕搭載IPhone 11強大效能為賣點再戰市場。

我一直對小螢幕裝置有種獨特的情懷，縱使因為工作原因我不得不換成iPhone 11 Pro Max，但我仍然每天都在用iPod Touch當我的音樂播放器。

我喜歡小螢幕裝置的原因，主要是因為它們小巧、便於單手操作，而且即便是放在貼身的牛仔褲兜里，也不會因為機身厚和大而頂起一塊「磚」。

愛范兒

像我這種喜歡小螢幕裝置的人應該也有不少。在過去幾年裡，我總是能在主站、微博、微信的評論區看到大家對iPhone SE的期待，這種熱情不亞於鞋迷對Air Jordan 1「Chicago」復刻版上架的期盼。

而這次更新的iPhone SE，實際上也是蘋果對iPhone 8的一次復刻。

它的設計延續了iPhone 8，相機融合了最先進的單攝人像模式，處理器用上了旗艦同款的A13仿生。

延續4.7英寸經典設計

今年蘋果選擇iPhone 8作為復刻對象，原因除了iPhone 8是過去最先進的4.7英寸iPhone以外，也是源於4.7英寸這個規格，本身也是iPhone最經典的螢幕尺寸之一。

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2014年，iPhone 6問世，這是蘋果第一台使用4.7英寸的iPhone；

2015年，iPhone 6s問世，這是蘋果有史以來銷量最高的iPhone；

2016年，iPhone 7問世，這是蘋果第一次實現IP67級別的iPhone；

2017年，iPhone 8問世，這是蘋果第一次在4.7英寸手機上使用玻璃機身的iPhone。

雖然蘋果在2017年後停止對4.7英寸iPhone的更新，但根據蘋果統計的數據，他們迄今為止已經賣出了5億台4.7英寸iPhone。

如果從2014年開始算起，將過去六年分攤出來，蘋果每天能在全球賣出22.8萬台4.7英寸iPhone，每周是159萬台，每年是8322萬台。

iPhone SE、iPhone 11 Pro Max握持姿勢對比 愛范兒

我曾一度沉迷追求5英寸以下的手機，這種可以一手掌握的操縱感，在手機螢幕越做越大、越做越重的今天實在難得。

比如走路時我可以單手打字、拍照時我可以單手將手機牢牢捉在手裡、放在牛仔褲不會把褲兜鼓起來……

我甚至還見過有人單手在iPhone 8的手寫框寫字，速度比我常用的拼音還快。

iPhone SE的螢幕和iPhone 8的規格一致，同樣是1334x750分辨率和326ppi，支持P3廣色域和原彩顯示，螢幕的最高亮度依然還是625尼特。

雖說iPhone 11 Pro Max的大螢幕能給我帶來觀感上的爽，但iPhone SE的小螢幕也能給我帶來單手手勢操作的愉悅，尤其是在每次回覆完微信、微博，拇指往螢幕一滑退出窗口，會讓我有種莫名的瀟灑感。

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當然，小螢幕也不完全都是好處，手指頭較粗的人用小螢幕打字猶如數米，我將iPhone SE交給我的兩百斤同事梁夢麟，他在小螢幕上打字的誤觸率明顯要比我大不少。

iPhone SE和iPhone 8有許多相似的地方，即使是機身三圍、按鍵大小、面板開孔，兩台手機都是一致的，這意味著iPhone 8用戶能將以前的配件用在iPhone SE上。

反之，隨著iPhone SE上市，也會有兼容iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE的配件重新上架。

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但蘋果沒有完全將iPhone 8的物料拿過來給SE使用，從iPhone 11開始，蘋果將Logo移到了後蓋居中的位置，取消了後蓋的「iPhone」標籤，這次SE也統一了這個設計，後蓋只有一個Logo。

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至於在白色的iPhone SE上，我們還能看到黑白「熊貓色」搭配，若是按照帶Home鍵iPhone的配色歷史看，蘋果上一次使用這個搭配是2013年的iPhone 5C。

當然，如果我們將黑色的iPhone SE和iPhone 8放在一起，也會發現SE的後蓋、邊框都比太空灰色的iPhone 8更深。

從Face ID回到Touch ID，說實話我是有點不習慣的，尤其每當我吃炸雞手上有油、洗完手手上有水的時候，我是千萬個不願意去摸Home鍵解鎖。

不過，Touch ID也有無比高效的一面。

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這段時間我們出門都要戴口罩，指紋解鎖的成功率無疑比Face ID高出不少，而且不僅是解鎖手機，自動填入密碼、線上支付我都無需摘下口罩完成驗證。

老實說，我一直期待蘋果能再次將Touch ID用在iPhone上，當然並不是Home鍵承載的電容式，而是更先進的螢幕指紋識別。

單攝也有全功能人像拍照

iPhone SE只有一枚1200萬像素廣角主鏡頭，沒有長焦、沒有超廣角，很簡單也很純粹。

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然而儘管只有一枚攝影機，蘋果也在透過升級SoC和機器學習能力的方式，給相機帶來過去在雙攝手機才能實現的功能。

「人像」模式就是其中一個。

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「人像」模式最早由iPhone 7 Plus獨占，而後又在iPhone X和iPhone 8 Plus上添加了人像光效。

曾經有段時間，「人像」模式是雙攝iPhone的專屬功能，這是因為人像模式需要副攝輔助測距。直到搭載A12仿生的iPhone XR問世，「人像」模式才開始出現在單攝iPhone上。

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實現人像背景虛化和加入光效有賴於圖形演算法的支援。

簡單來說，手機會先對目標建模、分離背景、然後對人像打光、將背景虛化，最後根據算法合成出一張人像模式的成片。

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在A12仿生之後，這次A13仿生給單攝的iPhone SE帶來更強人像模式，相比於iPhone XR僅支持3種光效，iPhone SE所支持的光效達到6種，和我手上的iPhone 11 Pro Max一致。

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而且即便我在調用前置相機時，我也能開啟人像模式自拍，可選光效同樣也是6個。

前置（左）後置（右） 愛范兒

上面分別是我用iPhone SE拍攝的前、後置人像模式樣張，從邊緣和輪廓細節看，即便只透過單攝加算法來實現功能，都能做到較為自然的虛化和精準的人物邊緣處理。

而得益於這個能被我一手掌握的機身，我能單手流暢地完成從打開相機、切換人像模式、對焦、按下快門這一系列動作。

若是用iPhone 11 Pro Max，我可能得出動雙手了。

單攝像頭也能使用AR測量 愛范兒

A13仿生除了給iPhone SE帶來更強的後期算力，也讓手機拍照的玩法更多。

比如透過DoubleTake這款app，我能同時調用前後相機同時錄製影片，這能讓我在拍Vlog的時候畫面更有趣和直觀，而我也無需特意去動手切換鏡頭，就能直接記錄我的表情和我所見的畫面。

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雖然蘋果沒有詳細說明iPhone SE後置相機的數據，但我們透過它和iPhone 11系列、iPhone XR的對比能看到相機之間的差距。

普通日間環境下，iPhone SE和iPhone 11的表現幾乎一致，在放大到窗戶細節上，iPhone SE的紋理表現比iPhone 11稍遜，不過問題不大，若不是特以放大來看，兩者差距微乎其微。

iPhone SE（左）；iPhone 11（右） 愛范兒

iPhone SE（左）；iPhone 11（右） 愛范兒

在這組綠色植物的樣張上，兩者對近景細節和遠景景深的處理也是表現一致，但iPhone SE的白平衡調校偏冷，iPhone 11在這方面會稍暖一些。

iPhone SE（左）；iPhone 11（右） 愛范兒

使用iPhone SE拍攝 愛范兒

夜拍部分我加入了iPhone XR、iPhone 11 Pro Max和iPhone SE做比較，在木馬樣張中，三台iPhone對夜空和遠景的噪點處理基本相同，天空大面積比較乾淨，樓宇紋理清晰可見。

iPhone SE（左）；iPhone XR（右） 愛范兒

但透過木馬頂部的紋理細節，能看到iPhone SE的銳度會比iPhone XR更高，但是iPhone XR的曝光要比SE更高一點，這讓畫面色彩更討好眼球，同時也讓更多細節顯示出來。

使用iPhone 11 Pro Max拍攝 愛范兒

至於iPhone 11 Pro Max——曝光、細節我全都要！

iPhone SE（左）；iPhone XR（右） 愛范兒

將木馬局部放大，能看到iPhone SE的銳度優勢，鏡子周圍的花紋在iPhone SE的樣張中清晰可見，iPhone XR的花紋部分出現了明顯塗抹感。

在另一組樣張中，能看到iPhone SE在細節處理上的表現，紅心區域的木板紋理比iPhone XR更加清晰，但是曝光依然稍遜於XR，畫面整體較暗。

iPhone SE（左）；iPhone XR（右） 愛范兒

然而在我拍第三組樣張時，iPhone SE在光線多變的環境下會猛地一下提升曝光，在這組樣張中，iPhone SE的出品會比iPhone XR更亮一些，加上前面提到的畫面細節更銳，清晰度更高，所以在提升畫面亮度後，iPhone SE的夜間成片甚至比XR更好看。

iPhone SE（左）；iPhone XR（右） 愛范兒

夜間樣張 愛范兒

但由於iPhone SE沒有夜間模式，在極端暗光環境下有點吃虧。唯一能提升畫面亮度的方法，只有調整對焦框旁的亮度條，然而這同時也會增加畫面噪點，影響畫質。

綜合來說，儘管樣子是iPhone 8的樣子，但iPhone SE的相機並沒有停留在過去，而是隨著處理器算力、軟體算法的提升繼續進步，在某些環節上，它甚至比過去的iPhone XR還要出色。

但我不會說它是目前拍照最好的單攝iPhone，畢竟對比前輩他依然還有不足的地方，不過蘋果若是能繼續打磨相機功能，那麼它離這個「最好」應該也不遠了。

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當然，單攝對比多攝的「物理硬傷」還是能在生活中體現出來的，比如在上面這個場景中，我想用iPhone SE拍火鍋和菜品，然而由於缺少超廣角，我只能「戰術後仰」拉開距離拍照。

使用iPhone SE及「戰術後仰」姿勢拍攝 愛范兒

若是我用iPhone 11就無需這樣，打開超廣角鏡頭點下快門就好。

依然是性能最強的小螢幕手機

iPhone SE雖小，但它仍然擁有目前最先進的A13仿生處理器，這跟蘋果去年給iPad mini 5使用A12仿生有異曲同工的意思。

相比於第一代iPhone SE所用的A9，這次A13仿生在CPU性能上提升了2.4倍，GPU圖形處理能力更是有4倍提升，若是和iPhone 8的A11仿生對比，A13仿生也分別有著1.4倍和2倍的提升。

這些看似不是那麼重要的升級，實際上是在幫助手機應對大型程式計算、AR圖形渲染、多幀畫面合成、機器學習時，帶來更快的加載、計算、合成速度。

為了測試iPhone SE這枚A13仿生的體質，我特以用它和iPhone 11 Pro Max做跑分對比，在GeekBench 5.1.1的測試中，兩枚A13在單核跑分上幾乎一致。

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也就是說，在日常看網頁、刷微博、聊微信這些只需要單核工作的任務下，兩者表現是基本相同的。

雙核部分iPhone 11 Pro Max對比iPhone SE則是有200－300分的浮動，但儘管如此，這對實際體驗影響甚微，iPhone SE的A13跑分仍然稍勝驍龍865一籌。

第一代iPhone SE在2016年曾被譽為「性能最強的小螢幕手機」，如今第二代iPhone SE也繼承了這個美譽。

不同的地方在於，當年小螢幕的定義是4英寸，而在四年後的今天變成了4.7英寸。

值得一提的是，透過測試軟體我還看到了iPhone SE的運存數據，它的規格為3GB，這跟iPhone XR是一致的。

A13仿生給iPhone SE帶來的好處除了性能，還有比A12節省30％的功耗優化，這對於每毫安時電池都彌足珍貴的SE來說非常重要。

不過節省功耗並不一定代表手機續航會更長，而是在同樣的功耗下，處理器能做到的事比以往更多。

我根據固定50％螢幕亮度、WiFi/4G網絡混用的條件下使用，截止到15％剩餘電量，最後得到4小時15分鐘的總亮螢幕時間（249分鐘）。

按照這個續航成績來看，普通用戶使用iPhone SE可能至少要一天一充，若是像我這種手機不離手的人，可能就要一天兩充了。

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雖然受限於物理空間，iPhone SE的電池不是很不大，但它用得快充得也很快，除了依然支持18W快充，它也同樣支持無線充電。

在使用聯想ThinkPlus高功率充電下，30分鐘充電至67％，15－100％ 全程耗時77分鐘。

需要另外一提的是，隨盒標配的仍然是5W充電器，想提升充電速度，還需要自備高功率充電器了。

iPhone SE和二手iPhone XR怎麼選？

這次iPhone SE被定價在3000－4500元（約新台幣1.2萬－1.9萬元）區間，往上是4800－5300元（約新台幣2萬－2.2萬元）區間的iPhone XR，但iPhone XR問世已經差不多有兩年，二手市場已經有不少人轉賣，價格甚至比iPhone SE更便宜。

那麼，iPhone SE和二手iPhone XR怎麼選？

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筆者從二手市場了解到，成色較新、功能正常的iPhone XR大約定價2500－3000元（約新台幣1萬－1.2萬元）。若是有磕碰的7－8成新，那麼128GB的價格甚至不到3000元（約新台幣1.2萬元），這比iPhone SE還要便宜。

從產品本身看，iPhone SE延續的是iPhone 8的設計，iPhone XR則是蘋果進入全面螢幕之後的第二款機型，它的設計比iPhone 8螢幕更大、支持人臉解鎖、雙卡，而且續航也更長。

在這些方面，iPhone XR比iPhone SE更有優勢。

畢竟XR本質上是次旗艦的水準，它的定位是僅次於當年iPhone XS系列，而不是今天SE所處的入門級位置，它的硬體在當時都是向旗艦靠攏，而這種配置上的優勢，依然讓XR在今天都不顯落後。

但「歲月不饒人」不僅適用於人，也同樣適用於產品。

儘管iPhone XR所用的A12仿生仍然能流暢運行目前所有程式，iPhone的壽命也不僅限於兩年，但正是因為iPhone的使用壽命較長，長遠來看，在AR圖形渲染、多幀照片合成、AI機器學習成為iPhone的主要功能後，A12仿生未必能滿足到之後越來越高的性能要求，這方面iPhone SE的A13仿生會更輕鬆一些。

同時我還發現，在二手市場轉手較多的是64、128GB的iPhone XR，256GB或是仍有官方保修的機器並不多。

這意味著如果想在5000元（約新台幣2.1萬元）內買到256GB的iPhone，最穩妥的選擇是iPhone SE，而不是各種異地版、沒保修的二手iPhone XR。

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綜合來說，iPhone XR的大螢幕、雙卡、長續航都是它比SE見長的地方，雖說A12仿生不如更先進的A13，但它在今年仍然能滿足大部分程式流暢運行，短時間內仍然是一款值得選擇的5000元（約新台幣2.1萬元）內iPhone。

只是由於它已經問世有段時間，產品壽命未必能滿足到未來更多功能的使用條件，因而二手的iPhone XR更適合用於迎接下一代iPhone的過渡。

iPhone SE的身板雖小，但喜歡這種小尺寸設計的受眾也有不少，所以iPhone SE本質上除了是Android用戶轉到iOS陣營的第一台iPhone，同時它也是小螢幕旗艦。

因此，它除了擁有小巧的機身，也同時擁有旗艦一樣的性能，這使它的產品壽命比XR更長，能在未來2－3年作為主力機，不僅只是過渡或者備用。

蘋果的「中盃」，應對Android陣營的寶器

iPhone SE是蘋果對iPhone 8的一次復刻，它以iPhone 8的小尺寸機身作為藍本，融入了當前幾款主力產品的特性。

它有點像近幾代iPhone的一次融合，儘管樣子還是2017年的iPhone 8，但它的實力在更換了處理器、提升了算法之後，並不比2020年的任何一個同類差。

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從以上一系列體驗看，適合入手這一代iPhone SE的消費者有以下幾種：

預算有限，但是想加入iPhone陣營的消費者

從Android陣營轉進iOS陣營嚐鮮的消費者

手持iPhone X更早型號的舊款iPhone的用戶

需要給大螢幕iPhone尋找備用機的用戶

蘋果在初代iPhone SE面世四年後再次重啟該系列，在我看來實際上是為了應對當前Android陣營的變化而做出的改變。

我在這一代iPhone SE的新品報導中曾說過，蘋果決定重啟iPhone SE，其中一個原因可能是為了應對Android陣營在今年的「三杯」策略。

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過去，蘋果一直專注在5000－10000元（約新台幣2.1萬－4.2萬元）區間發布新品，而5000元（約新台幣2.1萬元）以下都是過去1－2年推出的iPhone，儘管這些舊款iPhone依然能流暢運行，但面對Android陣營今年「三杯」策略的變化，舊iPhone不能給消費者帶來更大的吸引力，這讓原來由iPhone 8系列守住的3000－4000元（約新台幣1.2萬－1.7萬元）區間成為空檔，流失了一定數量的iPhone潛在用戶。

因此，iPhone SE的任務實際上有兩個，一個是成為目前性能最好的小螢幕手機，一個是接過iPhone 8的棒子，幫助蘋果從Android陣營贏回4000元（約新台幣1.7萬元）內手機的市場份額，並且和其他iPhone構成3000－10000元（約新台幣1.2萬－4.2萬元）的產品線，提升iPhone在今年的手機市場佔比。

在iPhone SE上架後，拼多多、聚划算陸續宣布對新機發放補貼，折後售價甚至比官網原價低500元（約新台幣2128元）。而從京東蘋果直營店中，iPhone SE在本月銷量已經超過11萬台（截止至4月22日）。

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此外，筆者從蘋果官網了解到，iPhone SE的最新發貨時間已經從4月24日調至4月30日起，這意味著官方首輪預購已經全部售完。

風投機構Loup Ventures在近日發布的報告中，預測iPhone SE將在未來12個月內售出3000萬台，這相當於是iPhone XR在2019年總銷量的三分之二（iPhone XR總銷量4630萬台）。

若iPhone SE的性價比路線在今年能成功，那麼蘋果憑藉iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11這三駕馬車，應該能從Android陣營中奪回不少入門到中端的市場份額。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒