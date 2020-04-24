我一直對小螢幕裝置有種獨特的情懷，縱使因為工作原因我不得不換成iPhone 11 Pro Max，但我仍然每天都在用iPod Touch當我的音樂播放器。
我喜歡小螢幕裝置的原因，主要是因為它們小巧、便於單手操作，而且即便是放在貼身的牛仔褲兜里，也不會因為機身厚和大而頂起一塊「磚」。
像我這種喜歡小螢幕裝置的人應該也有不少。在過去幾年裡，我總是能在主站、微博、微信的評論區看到大家對iPhone SE的期待，這種熱情不亞於鞋迷對Air Jordan 1「Chicago」復刻版上架的期盼。
而這次更新的iPhone SE，實際上也是蘋果對iPhone 8的一次復刻。
它的設計延續了iPhone 8，相機融合了最先進的單攝人像模式，處理器用上了旗艦同款的A13仿生。
延續4.7英寸經典設計
今年蘋果選擇iPhone 8作為復刻對象，原因除了iPhone 8是過去最先進的4.7英寸iPhone以外，也是源於4.7英寸這個規格，本身也是iPhone最經典的螢幕尺寸之一。
- 2014年，iPhone 6問世，這是蘋果第一台使用4.7英寸的iPhone；
- 2015年，iPhone 6s問世，這是蘋果有史以來銷量最高的iPhone；
- 2016年，iPhone 7問世，這是蘋果第一次實現IP67級別的iPhone；
- 2017年，iPhone 8問世，這是蘋果第一次在4.7英寸手機上使用玻璃機身的iPhone。
雖然蘋果在2017年後停止對4.7英寸iPhone的更新，但根據蘋果統計的數據，他們迄今為止已經賣出了5億台4.7英寸iPhone。
如果從2014年開始算起，將過去六年分攤出來，蘋果每天能在全球賣出22.8萬台4.7英寸iPhone，每周是159萬台，每年是8322萬台。
我曾一度沉迷追求5英寸以下的手機，這種可以一手掌握的操縱感，在手機螢幕越做越大、越做越重的今天實在難得。
比如走路時我可以單手打字、拍照時我可以單手將手機牢牢捉在手裡、放在牛仔褲不會把褲兜鼓起來……
我甚至還見過有人單手在iPhone 8的手寫框寫字，速度比我常用的拼音還快。
iPhone SE的螢幕和iPhone 8的規格一致，同樣是1334x750分辨率和326ppi，支持P3廣色域和原彩顯示，螢幕的最高亮度依然還是625尼特。
雖說iPhone 11 Pro Max的大螢幕能給我帶來觀感上的爽，但iPhone SE的小螢幕也能給我帶來單手手勢操作的愉悅，尤其是在每次回覆完微信、微博，拇指往螢幕一滑退出窗口，會讓我有種莫名的瀟灑感。
當然，小螢幕也不完全都是好處，手指頭較粗的人用小螢幕打字猶如數米，我將iPhone SE交給我的兩百斤同事梁夢麟，他在小螢幕上打字的誤觸率明顯要比我大不少。
iPhone SE和iPhone 8有許多相似的地方，即使是機身三圍、按鍵大小、面板開孔，兩台手機都是一致的，這意味著iPhone 8用戶能將以前的配件用在iPhone SE上。
反之，隨著iPhone SE上市，也會有兼容iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE的配件重新上架。
但蘋果沒有完全將iPhone 8的物料拿過來給SE使用，從iPhone 11開始，蘋果將Logo移到了後蓋居中的位置，取消了後蓋的「iPhone」標籤，這次SE也統一了這個設計，後蓋只有一個Logo。
至於在白色的iPhone SE上，我們還能看到黑白「熊貓色」搭配，若是按照帶Home鍵iPhone的配色歷史看，蘋果上一次使用這個搭配是2013年的iPhone 5C。
當然，如果我們將黑色的iPhone SE和iPhone 8放在一起，也會發現SE的後蓋、邊框都比太空灰色的iPhone 8更深。
從Face ID回到Touch ID，說實話我是有點不習慣的，尤其每當我吃炸雞手上有油、洗完手手上有水的時候，我是千萬個不願意去摸Home鍵解鎖。
不過，Touch ID也有無比高效的一面。
這段時間我們出門都要戴口罩，指紋解鎖的成功率無疑比Face ID高出不少，而且不僅是解鎖手機，自動填入密碼、線上支付我都無需摘下口罩完成驗證。
老實說，我一直期待蘋果能再次將Touch ID用在iPhone上，當然並不是Home鍵承載的電容式，而是更先進的螢幕指紋識別。
單攝也有全功能人像拍照
iPhone SE只有一枚1200萬像素廣角主鏡頭，沒有長焦、沒有超廣角，很簡單也很純粹。
然而儘管只有一枚攝影機，蘋果也在透過升級SoC和機器學習能力的方式，給相機帶來過去在雙攝手機才能實現的功能。
「人像」模式就是其中一個。
「人像」模式最早由iPhone 7 Plus獨占，而後又在iPhone X和iPhone 8 Plus上添加了人像光效。
曾經有段時間，「人像」模式是雙攝iPhone的專屬功能，這是因為人像模式需要副攝輔助測距。直到搭載A12仿生的iPhone XR問世，「人像」模式才開始出現在單攝iPhone上。
實現人像背景虛化和加入光效有賴於圖形演算法的支援。
簡單來說，手機會先對目標建模、分離背景、然後對人像打光、將背景虛化，最後根據算法合成出一張人像模式的成片。
在A12仿生之後，這次A13仿生給單攝的iPhone SE帶來更強人像模式，相比於iPhone XR僅支持3種光效，iPhone SE所支持的光效達到6種，和我手上的iPhone 11 Pro Max一致。
而且即便我在調用前置相機時，我也能開啟人像模式自拍，可選光效同樣也是6個。
上面分別是我用iPhone SE拍攝的前、後置人像模式樣張，從邊緣和輪廓細節看，即便只透過單攝加算法來實現功能，都能做到較為自然的虛化和精準的人物邊緣處理。
而得益於這個能被我一手掌握的機身，我能單手流暢地完成從打開相機、切換人像模式、對焦、按下快門這一系列動作。
若是用iPhone 11 Pro Max，我可能得出動雙手了。
A13仿生除了給iPhone SE帶來更強的後期算力，也讓手機拍照的玩法更多。
比如透過DoubleTake這款app，我能同時調用前後相機同時錄製影片，這能讓我在拍Vlog的時候畫面更有趣和直觀，而我也無需特意去動手切換鏡頭，就能直接記錄我的表情和我所見的畫面。
雖然蘋果沒有詳細說明iPhone SE後置相機的數據，但我們透過它和iPhone 11系列、iPhone XR的對比能看到相機之間的差距。
普通日間環境下，iPhone SE和iPhone 11的表現幾乎一致，在放大到窗戶細節上，iPhone SE的紋理表現比iPhone 11稍遜，不過問題不大，若不是特以放大來看，兩者差距微乎其微。
在這組綠色植物的樣張上，兩者對近景細節和遠景景深的處理也是表現一致，但iPhone SE的白平衡調校偏冷，iPhone 11在這方面會稍暖一些。
夜拍部分我加入了iPhone XR、iPhone 11 Pro Max和iPhone SE做比較，在木馬樣張中，三台iPhone對夜空和遠景的噪點處理基本相同，天空大面積比較乾淨，樓宇紋理清晰可見。
但透過木馬頂部的紋理細節，能看到iPhone SE的銳度會比iPhone XR更高，但是iPhone XR的曝光要比SE更高一點，這讓畫面色彩更討好眼球，同時也讓更多細節顯示出來。
至於iPhone 11 Pro Max——曝光、細節我全都要！
將木馬局部放大，能看到iPhone SE的銳度優勢，鏡子周圍的花紋在iPhone SE的樣張中清晰可見，iPhone XR的花紋部分出現了明顯塗抹感。
在另一組樣張中，能看到iPhone SE在細節處理上的表現，紅心區域的木板紋理比iPhone XR更加清晰，但是曝光依然稍遜於XR，畫面整體較暗。
然而在我拍第三組樣張時，iPhone SE在光線多變的環境下會猛地一下提升曝光，在這組樣張中，iPhone SE的出品會比iPhone XR更亮一些，加上前面提到的畫面細節更銳，清晰度更高，所以在提升畫面亮度後，iPhone SE的夜間成片甚至比XR更好看。
但由於iPhone SE沒有夜間模式，在極端暗光環境下有點吃虧。唯一能提升畫面亮度的方法，只有調整對焦框旁的亮度條，然而這同時也會增加畫面噪點，影響畫質。
綜合來說，儘管樣子是iPhone 8的樣子，但iPhone SE的相機並沒有停留在過去，而是隨著處理器算力、軟體算法的提升繼續進步，在某些環節上，它甚至比過去的iPhone XR還要出色。
但我不會說它是目前拍照最好的單攝iPhone，畢竟對比前輩他依然還有不足的地方，不過蘋果若是能繼續打磨相機功能，那麼它離這個「最好」應該也不遠了。
當然，單攝對比多攝的「物理硬傷」還是能在生活中體現出來的，比如在上面這個場景中，我想用iPhone SE拍火鍋和菜品，然而由於缺少超廣角，我只能「戰術後仰」拉開距離拍照。
若是我用iPhone 11就無需這樣，打開超廣角鏡頭點下快門就好。
依然是性能最強的小螢幕手機
iPhone SE雖小，但它仍然擁有目前最先進的A13仿生處理器，這跟蘋果去年給iPad mini 5使用A12仿生有異曲同工的意思。
相比於第一代iPhone SE所用的A9，這次A13仿生在CPU性能上提升了2.4倍，GPU圖形處理能力更是有4倍提升，若是和iPhone 8的A11仿生對比，A13仿生也分別有著1.4倍和2倍的提升。
這些看似不是那麼重要的升級，實際上是在幫助手機應對大型程式計算、AR圖形渲染、多幀畫面合成、機器學習時，帶來更快的加載、計算、合成速度。
為了測試iPhone SE這枚A13仿生的體質，我特以用它和iPhone 11 Pro Max做跑分對比，在GeekBench 5.1.1的測試中，兩枚A13在單核跑分上幾乎一致。
也就是說，在日常看網頁、刷微博、聊微信這些只需要單核工作的任務下，兩者表現是基本相同的。
雙核部分iPhone 11 Pro Max對比iPhone SE則是有200－300分的浮動，但儘管如此，這對實際體驗影響甚微，iPhone SE的A13跑分仍然稍勝驍龍865一籌。
第一代iPhone SE在2016年曾被譽為「性能最強的小螢幕手機」，如今第二代iPhone SE也繼承了這個美譽。
不同的地方在於，當年小螢幕的定義是4英寸，而在四年後的今天變成了4.7英寸。
值得一提的是，透過測試軟體我還看到了iPhone SE的運存數據，它的規格為3GB，這跟iPhone XR是一致的。
A13仿生給iPhone SE帶來的好處除了性能，還有比A12節省30％的功耗優化，這對於每毫安時電池都彌足珍貴的SE來說非常重要。
不過節省功耗並不一定代表手機續航會更長，而是在同樣的功耗下，處理器能做到的事比以往更多。
我根據固定50％螢幕亮度、WiFi/4G網絡混用的條件下使用，截止到15％剩餘電量，最後得到4小時15分鐘的總亮螢幕時間（249分鐘）。
按照這個續航成績來看，普通用戶使用iPhone SE可能至少要一天一充，若是像我這種手機不離手的人，可能就要一天兩充了。
雖然受限於物理空間，iPhone SE的電池不是很不大，但它用得快充得也很快，除了依然支持18W快充，它也同樣支持無線充電。
在使用聯想ThinkPlus高功率充電下，30分鐘充電至67％，15－100％ 全程耗時77分鐘。
需要另外一提的是，隨盒標配的仍然是5W充電器，想提升充電速度，還需要自備高功率充電器了。
iPhone SE和二手iPhone XR怎麼選？
這次iPhone SE被定價在3000－4500元（約新台幣1.2萬－1.9萬元）區間，往上是4800－5300元（約新台幣2萬－2.2萬元）區間的iPhone XR，但iPhone XR問世已經差不多有兩年，二手市場已經有不少人轉賣，價格甚至比iPhone SE更便宜。
那麼，iPhone SE和二手iPhone XR怎麼選？
筆者從二手市場了解到，成色較新、功能正常的iPhone XR大約定價2500－3000元（約新台幣1萬－1.2萬元）。若是有磕碰的7－8成新，那麼128GB的價格甚至不到3000元（約新台幣1.2萬元），這比iPhone SE還要便宜。
從產品本身看，iPhone SE延續的是iPhone 8的設計，iPhone XR則是蘋果進入全面螢幕之後的第二款機型，它的設計比iPhone 8螢幕更大、支持人臉解鎖、雙卡，而且續航也更長。
在這些方面，iPhone XR比iPhone SE更有優勢。
畢竟XR本質上是次旗艦的水準，它的定位是僅次於當年iPhone XS系列，而不是今天SE所處的入門級位置，它的硬體在當時都是向旗艦靠攏，而這種配置上的優勢，依然讓XR在今天都不顯落後。
但「歲月不饒人」不僅適用於人，也同樣適用於產品。
儘管iPhone XR所用的A12仿生仍然能流暢運行目前所有程式，iPhone的壽命也不僅限於兩年，但正是因為iPhone的使用壽命較長，長遠來看，在AR圖形渲染、多幀照片合成、AI機器學習成為iPhone的主要功能後，A12仿生未必能滿足到之後越來越高的性能要求，這方面iPhone SE的A13仿生會更輕鬆一些。
同時我還發現，在二手市場轉手較多的是64、128GB的iPhone XR，256GB或是仍有官方保修的機器並不多。
這意味著如果想在5000元（約新台幣2.1萬元）內買到256GB的iPhone，最穩妥的選擇是iPhone SE，而不是各種異地版、沒保修的二手iPhone XR。
綜合來說，iPhone XR的大螢幕、雙卡、長續航都是它比SE見長的地方，雖說A12仿生不如更先進的A13，但它在今年仍然能滿足大部分程式流暢運行，短時間內仍然是一款值得選擇的5000元（約新台幣2.1萬元）內iPhone。
只是由於它已經問世有段時間，產品壽命未必能滿足到未來更多功能的使用條件，因而二手的iPhone XR更適合用於迎接下一代iPhone的過渡。
iPhone SE的身板雖小，但喜歡這種小尺寸設計的受眾也有不少，所以iPhone SE本質上除了是Android用戶轉到iOS陣營的第一台iPhone，同時它也是小螢幕旗艦。
因此，它除了擁有小巧的機身，也同時擁有旗艦一樣的性能，這使它的產品壽命比XR更長，能在未來2－3年作為主力機，不僅只是過渡或者備用。
蘋果的「中盃」，應對Android陣營的寶器
iPhone SE是蘋果對iPhone 8的一次復刻，它以iPhone 8的小尺寸機身作為藍本，融入了當前幾款主力產品的特性。
它有點像近幾代iPhone的一次融合，儘管樣子還是2017年的iPhone 8，但它的實力在更換了處理器、提升了算法之後，並不比2020年的任何一個同類差。
從以上一系列體驗看，適合入手這一代iPhone SE的消費者有以下幾種：
- 預算有限，但是想加入iPhone陣營的消費者
- 從Android陣營轉進iOS陣營嚐鮮的消費者
- 手持iPhone X更早型號的舊款iPhone的用戶
- 需要給大螢幕iPhone尋找備用機的用戶
蘋果在初代iPhone SE面世四年後再次重啟該系列，在我看來實際上是為了應對當前Android陣營的變化而做出的改變。
我在這一代iPhone SE的新品報導中曾說過，蘋果決定重啟iPhone SE，其中一個原因可能是為了應對Android陣營在今年的「三杯」策略。
過去，蘋果一直專注在5000－10000元（約新台幣2.1萬－4.2萬元）區間發布新品，而5000元（約新台幣2.1萬元）以下都是過去1－2年推出的iPhone，儘管這些舊款iPhone依然能流暢運行，但面對Android陣營今年「三杯」策略的變化，舊iPhone不能給消費者帶來更大的吸引力，這讓原來由iPhone 8系列守住的3000－4000元（約新台幣1.2萬－1.7萬元）區間成為空檔，流失了一定數量的iPhone潛在用戶。
因此，iPhone SE的任務實際上有兩個，一個是成為目前性能最好的小螢幕手機，一個是接過iPhone 8的棒子，幫助蘋果從Android陣營贏回4000元（約新台幣1.7萬元）內手機的市場份額，並且和其他iPhone構成3000－10000元（約新台幣1.2萬－4.2萬元）的產品線，提升iPhone在今年的手機市場佔比。
在iPhone SE上架後，拼多多、聚划算陸續宣布對新機發放補貼，折後售價甚至比官網原價低500元（約新台幣2128元）。而從京東蘋果直營店中，iPhone SE在本月銷量已經超過11萬台（截止至4月22日）。
此外，筆者從蘋果官網了解到，iPhone SE的最新發貨時間已經從4月24日調至4月30日起，這意味著官方首輪預購已經全部售完。
風投機構Loup Ventures在近日發布的報告中，預測iPhone SE將在未來12個月內售出3000萬台，這相當於是iPhone XR在2019年總銷量的三分之二（iPhone XR總銷量4630萬台）。
若iPhone SE的性價比路線在今年能成功，那麼蘋果憑藉iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11這三駕馬車，應該能從Android陣營中奪回不少入門到中端的市場份額。
責任編輯：林芳如
本文授權轉載自：愛范兒