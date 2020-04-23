國外資安公司ZecOps本週公佈一個iPhone、iPad存在的系統漏洞，讓駭客只要寄一封信，就能入侵特定人物的手機。

iPhone、iPad用戶如果收到一封空白郵件，那可得分外當心，駭客有可能藉此竊走你存放在手機、平板中的資料。資安公司ZecOps本週公佈存在於蘋果預設信箱App的漏洞，超過半數iPhone用戶恐暴露於資安風險中。

從2019年底開始，ZecOps便著手針對這個漏洞進行調查。執行長艾夫拉罕（Zuk Avraham）透露，早在2018年就有6起資安攻擊事件中，運用上這個資安漏洞。

ZecOps聲稱，這個漏洞最早可追溯到2012年推出的iOS 6作業系統。艾夫拉罕則指出，他們手中的證據顯示，早從2018年1月開始，就有駭客在利用此漏洞，但無法確認對方的身份。

本週發布的一份報告指出，這些漏洞早已被駭客廣泛利用，並被使用在針對特定關鍵人士，例如跨足多個產業的高管、《Fortune》2000強企業中的員工，或是資安服務供應商等小型公司。

不用點擊，一封空白郵件就能入侵iPhone

艾夫拉罕解釋，駭客可以針對目標發送一封乍看之下全然空白的電子郵件，強制令系統當機，並提供駭客竊取手機內部圖片、電話號碼等資料的管道，即使是最新的iOS版本也無法倖免。

駭客只需要發送一封看似空白的郵件，就能癱瘓並入侵目標iPhone。 AFANASEV IVAN via shutterstock

這種漏洞非常危險，任何iPhone用戶都可能成為攻擊對象，並且無須使用者點擊觸發，對普通人來說防無可防。不過ZecOps強調，只有蘋果iPhone或iPad的預設郵件App存在漏洞，MacOS系統沒有此問題，使用Gmail或Outlook等服務也沒有風險。

不過，雖然看似是封空白郵件，該郵件實際上容量相當大，這種信件有可能會被服務商給自動攔截，不一定能到達目標手中。

ZecOps聲稱這是一個「零日漏洞」，意指開發者尚未推出更新程式防堵的系統缺失，對於使用者來說格外危險。並且他們發現在美國、日本、德國、沙烏地阿拉伯、以色列等地都有企業遭受這項漏洞攻擊。

加拿大Citizen Lab資安專家馬克扎克（Bill Marczak）表示，無論你對資安防護有多熟悉，這個漏洞都可以輕易突破防線，竊取你的資料。

蘋果在測試板加入修復更新，近期可望防堵漏洞

由於蘋果產品的高安全性，iPhone漏洞對駭客來說價值連城，甚至有買家願意出100萬美元購買iPhone漏洞。就連各國政府都希望能得到破解手段，因為這可幫助警調單位從犯罪者、恐怖分子的手機中，取得更關鍵的資訊。

iPhone漏洞對駭客來說價值連城，就連各國政府都希望能取得，以破解罪犯、恐怖分子手機掌握更多資訊。 Hadrian via shutterstock

儘管蘋果對於ZecOps發布的研究報告不予置評，其發言人坦承，iPhone及iPad預設的郵件App存在漏洞。鑑於事情的嚴重程度，蘋果也已經開始動作，目前已在測試版中的iOS系統加入修補更新。

從目前案例看來，這項漏洞基本上被應用在針對特定關鍵人物的入侵，非撒網式的大規模攻擊，這意謂絕大多數一般用戶只要耐心等待蘋果正式發布更新即可，或許不必太過恐慌。

資料來源：Vice、Reuter、TechCrunch

責任編輯：陳映璇